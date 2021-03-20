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Теперь одни отрицают оскорбления, а другие — драку. Дичь в Лиге Европы.

Британцы обвинили чеха в расизме. И избили после матча

Игрок «Рейнджерс» на глазах делегата УЕФА ударил футболиста «Славии». Но в Шотландии говорят только о расизме.

Матч «Рейнджерс» – «Славия» получился насыщенным событиями: две красные, жёсткое столкновение нападающего «Рейнджерс» Кемара Руфа и вратаря «Славии» и стычка игроков обеих команд, которая обернулась обвинениями в расизме.

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После игры Стивен Джеррард сказал журналистам, что его игрок Глен Камара «подвергся расовому насилию» на поле – на 87-й минуте Ондржей Кудела прикрыл рот рукой и что-то сказал в адрес футболиста «Рейнджерс», на что тот яростно отреагировал. По словам тренера, Камара выглядел настолько расстроенным, что он даже предложил игроку покинуть поле, но тот отказался. «Я построил очень прочные отношения с Гленом, – цитирует Джеррарда TheScottishSun. – Он один из моих игроков, и я на 100% верю в то, что он говорит – другие футболисты вокруг тоже слышали обвинения. Так что я буду стоять с ним бок о бок и разберусь с этим. Я злюсь, и мне даже не хочется сейчас говорить о футболе. Теперь дело за УЕФА, и я просто надеюсь, что они не засунут это дело в ящик. Эта ситуация была ненормальной».

Джеррард отметил, что «Славия» назвала их лжецами и защищает своего игрока. «Но я не понимаю: если я хочу что-то сказать на футбольном поле, зачем мне прикрывать рот и шептать что-то на ухо сопернику? – возмущался он. – По результату игра на тот момент была сделана: мы играли вдевятером, они вели в счёте 2:0. В этом не было абсолютно никакой необходимости! Меня разочаровывает то, что люди пытаются защитить игрока соперника».

«Славия» в ответ привела слова Кудела: «Я сказал ему: «Ты ублюдок». Это было сказано на эмоциях после двух красных и жёстких фолов соперника, но любое проявление расизма я отрицаю».

Пражский клуб выдвинул ответные обвинения и выпустил заявление, в котором значится, что игроки «Рейнджерс» избили Куделу в подтрибунном помещении:

«Футболисты «Славии» столкнулись с беспрецедентно жёсткой игрой соперника, какой они не испытывали в истории современного европейского футбола. Серия грубых фолов соперника привела к травмам наших игроков, а вратарю Ондржею Коларжу наложили 10 швов на лицо.

После матча команду не пускали в раздевалку, а Ондржей Кудела был трусливо избит: он в присутствии тренера Стивена Джеррарда получил кулаками по лицу от футболиста Камара.

Представители УЕФА, лично присутствовавшие при этом инциденте, также были шокированы. Теперь команда находится в безопасности в отеле под надзором шотландской полиции».

УЕФА уже заявил, что они в курсе инцидента в подтрибунке, и сейчас ждёт подробные отчёты от официальных лиц матча. Про расизм с их стороны ничего не прозвучало.

В Шотландии же главной проблемой этого матча считают расизм – расследования от УЕФА этого «шокирующего инцидента» потребовал даже секретарь кабинета министров Шотландии по вопросам юстиции Хумза Юсуф. Выступил и директор «Рейнджерс» Стюарт Робертсон: сказал, что отказывается признавать любую попытку опровергнуть «насилие, которое Глен Камара пережил этой ночью», а также отметил, что игроки клуба подвергались расистским оскорблениям ещё и в социальных сетях.

Подогрел ситуацию защитник «Рейнджерс» Коннор Голдсон: сказал, что ему противна реакция «Славии» на заявления Джеррарда о расизме, а на поле он был так зол, что полностью потерял хладнокровие и «всё, чего хотел, это причинить кому-нибудь боль».

За «Рейнджерс» вступился «Селтик» и футбольная лига Западной Шотландии: они опубликовали в социальных сетях заявления, что в футболе нет места расизму.

Получается, что расизм – дело куда более серьёзное, чем удар по лицу, так?