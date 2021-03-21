Экс-вратарь сборной очень хорош в Греции! А ведь в России на Лодыгине поставили крест

Давно мы не видели в деле Юрия Лодыгина. После расставания с «Зенитом» в январе 2019-го бывший голкипер сборной России без особого успеха пытался найти в Европе команду, в которой стал бы твёрдым первым номером. В «Олимпиакосе», куда Лодыгин уходил на правах аренды, он сыграл лишь три матча за полгода. В «Газиантепе» – пять матчей за тот же срок, хотя русский грек подписывал с турецким клубом двухлетний контракт. В феврале 2020-го Юрий попробовал перезагрузить карьеру в РПЛ, перейдя в «Арсенал», но и в Туле не прижился.

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Лодыгин получил всего два шанса в «Арсенале»: выходил в основе во встречах с «Ростовом» (1:2) и «Ахматом» (1:3). После этого на посту главного тренера «оружейников» Игоря Черевченко сменил Сергей Подпалый, и бывший голкипер сборной России присел на скамейку запасных. В том сезоне в Туле вообще неоправданно часто меняли вратарей: играли то Михаил Левашов, то Егор Шамов, то Артур Нигматуллин, то Лодыгин.

«Когда назначили Подпалого, я подходил, спрашивал, почему не играю. Мне объясняли это тем, что Подпалый работал с Шамовым в каком-то клубе ФНЛ, и что он его лучше знает, поэтому доверяет. Хотелось подойти и спросить: «То есть Шамова он знает, а меня нет?!» Но не хотел создавать проблем клубу, который и так был в сложной ситуации. Я честно работал, но в решениях Подпалого не было никакой логики. Если бы его решения реально были правильными, я бы снял шляпу и сказал, что был неправ. С тренером вратарей разговаривал, но внятных объяснений не получил… Считаю, что против «Ростова» и «Ахмата» сыграл неплохо. Да, результат был не тот, но меня не должны были сажать на скамейку после этих матчей», – вспоминал Лодыгин свой тульский период (в интервью для «Sport24»).

«Арсенал» не стал продлевать договор с Юрием. С августа 2020-го по январь 2021-го 30-летний голкипер вообще оставался без клуба, выкинув из карьеры полсезона. Казалось, на высокий уровень Лодыгин уже не вернётся. При этом, как утверждал сам Юрий, он ждал предложений из топ-5 лиг, вёл переговоры с «Сельтой» и был очень близок к переходу в «Уэску» и «Кадис», однако все варианты сорвались. Русскому греку оставалось только тренироваться с полулюбительской командой из Ксанти да поддерживать форму самостоятельно. От приглашения из «Торпедо» Лодыгин отказался, поскольку не имел никакого желания играть в ФНЛ.

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В результате в конце января, незадолго до закрытия зимнего трансферного окна Лодыгин подписал контракт до лета 2021-го с клубом ПАС из Янины – середняком греческой лиги, который ещё в прошлом сезоне выступал во втором дивизионе. До появления экс-голкипера сборной России основным вратарём ПАСа был Лефтерис Хутесиотис, пропустивший 21 гол в 18 матчах и отражавший 72% ударов по воротам.

У Юрия на сегодняшний день лишь четыре пропущенных гола (один – с пенальти) в девяти матчах, шесть «сухарей» и 83% отражённых ударов. По статистике парированных мячей он вообще лучший в чемпионате Греции. Для сравнения в РПЛ, по данным InStat, первое место делят Игорь Акинфеев, Матвей Сафонов и Александр Максименко, у которых 78% отбитых ударов. Причём Лодыгин успел сыграть почти со всеми лидерами греческого футбола – АЕКом, ПАОКом, «Панатинаикосом». Наш легионер пять туров подряд играет на ноль! К слову, выросла даже точность передач ногами от голкипера ПАСа: с 66% до 75%.

Недооценивать чемпионат Греции не стоит. Пусть в рейтинге ФИФА он занимает не самое высокое 20 место, в последние два года греческие клубы набирают больше баллов в еврокубках, чем российские. Вы наверняка ещё не забыли, как в квалификации Лиги чемпионов «Спартак» вылетал от ПАОКа, а «Краснодар» – от «Олимпиакоса».

Кроме того, в четвертьфинале Кубка Греции ПАС сенсационно переиграл по сумме двух матчей «Панатинаикос». Пусть в этих играх Лодыгину не удалось отстоять на ноль, его команда выиграла обе встречи со счётом 2:1. По воротам Юрия нанесли в общей сумме 22 удара, в том числе 10 в створ. Теперь в полуфинале ПАС ждёт противостояние с «Олимпиакосом». Нашему легионеру снова будет кому и что доказывать.

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Лодыгин не скрывает: он мечтает вернуться в сборную России. Тем более Станислав Черчесов был первым человеком из российского футбола, который заметил уроженца Владимира в Греции: это случилось в 2010 году, когда голкипер выступал за «Ксанти» и даже не мечтал о «Зените». Юрий считает себя одним из трёх лучших российских вратарей наряду с Игорем Акинфеевым и Антоном Шуниным. К словам Лодыгина можно относиться с улыбкой, но прямо сейчас Юрий, судя по его игре в Греции, не слабее никого. Возможно, Черчесов действительно вспомнит о своём старом знакомом.