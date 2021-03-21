«Химки» — лучший клуб РПЛ за последние 15 туров. В чём феномен команды Черевченко

«Химки» на наших глазах пишут удивительную историю. С момента прихода Игоря Черевченко на пост главного тренера, то есть с конца сентября, команда провела 15 матчей. Итог: феноменальные 10 побед, две ничьих и три поражения. Последнее поражение датируется 1 ноября.

Если рассматривать отрезок в 15 туров (то есть половина сезона!), то «Химки» — абсолютно лучший клуб РПЛ. Команда Черевченко набрала 32 очка, у «Зенита» — 31, у «Локомотива» — 28, у «Спартака» — 27. Этот результат вдвойне крутой, если вспомнить, что у «Химок» — не самый выдающийся состав по меркам РПЛ. Transfermarkt.de оценивает 13-м по стоимости (20,40 млн евро), меньше только у «Ротора», «Уфы» и «Тамбова».

Вратарь и линия обороны фактически не поменялись после ФНЛ – тройка центральных защитников Тихий – Данилкин – Филин сформировалась ещё в прошлом сезоне, Боженов вообще поднялся из «Химок-2», Лантратов играл поочередно с Хомичем. Центрфорвардом стал Конате, не всегда попадавший в старт при Талалаеве, дырки затыкает универсальный Тихонов-младший, также никогда в жизни не решавший серьёзные задачи. Глубина обоймы скромная.



Но из всего этого Черевченко выжал абсолютный максимум.

Фактор №1. Стабильность системы и состава

Первое, что сделал Черевченко, когда пришёл в «Химки» — стабилизировал стартовый состав и игровую систему. После травмы Гапона линия обороны вообще не тасовалась, тренерский штаб придерживался оптимальных сочетаний всегда, когда это было возможно. Идову – левый защитник, тройка центральных – Филин, Данилкин, Тихий, справа играет Боженов. Само собой, иногда вмешивались форс-мажорные обстоятельства (например, повреждения возникали у того же Боженова), на них приходилось реагировать, но по своей воле Черевченко не вмешивался.

Подход тренера подтвердился весной. Клуб совершил очень интересный трансфер шведского защитника Дагерстоля, высоко котирующегося в родной стране. И даже ради его внедрения в состав Черевченко не решился разбивать сложившуюся линию, поэтому пока швед выступает на позиции опорника. У него был соответствующий опыт, только совсем давний. Можно наверняка утверждать, что глобальных долгосрочных изменений не последует, пока основная тройка не начнёт системно ошибаться.



Минимум ротации у Черевченко и в остальных линиях, состав максимально предсказуемый. Конате – основной форвард, Глушаков – обязательно в составе, Мирзов – вообще главная звезда. Возможны только точечные корректировки, массовость исключена. То же самое касается и общей системы: очень долго команда играла по 5-4-1 (в атаке — 3-4-3), иногда был плавный переход на 5-3-2, когда добавлялся один оборонительный футболист в опорную зону. А в последних турах система 5-3-2 уже превратилась в основную.



Два простых футбольных правила: 1) приходишь в новую команду – для начала найди оптимальный состав, стабилизируй его и исключи массовую ротацию; 2) если что-то отлично работает – не вмешивайся и не экспериментируй. Черевченко их придерживается – и «Химки» взлетели.

Фактор №2. Абсолютная минимизация риска при игре

Также Черевченко понимает, что в его распоряжении – не самый комбинационный состав, и ему будет непросто играть в сложный футбол с большим количеством позиционных атак, выходом из обороны за счёт короткого паса и через центральную зону. Трудности втройне усугубятся, если перестраивать команду по ходу сезона.



«Химки» не претендуют на красоту или прогрессивный стиль, они строят свой футбол от самых простых базовых принципов и стремятся предельно минимизировать риск. Свободные удары от ворот или штрафные от своей трети почти всегда – это выносы Лантратова в скопление и последующая борьба за подборы. Черевченко не хочет провоцировать чужой прессинг и дарить соперникам быстрые атаки, с которых проще забить. Снизу – карта передач Лантратова из матча против «Рубина». Почти всё – в левую сторону в борьбу.

Позиционные атаки «Химки» строят таким образом, чтобы максимально обезопасить себя от неудобных переходных фаз. Ключевая цель – после потери мяча оказаться наиболее готовым к контрвыпаду. Поэтому во многих играх очень осторожно вперёд подключаются даже фланговые защитники. Во многих командах при схеме 3-Х-Х два фланговых игрока могут одновременно создавать ширину в высоких точках (вспомним, например, как высоко у «Спартака» бегали Мозес и Айртон – они ждали мяч на линии с нападающими), но у Черевченко более сдержанный подход.

Иногда тот же Идову при включениях Боженова справа сужает позицию и становится дополнительным опорником. Особенно это прослеживается в матчах с сильными командами. Да и в целом Идову и Боженов – скорее оборонительные футболисты. Они выносливы, отлично ведут единоборства, быстро перестраиваются назад, но в атаке ни тот ни другой – не самые яркие исполнители.



Стремление минимизировать риск особенно прослеживается в последних турах: номинальный центральный защитник Дагерстоль играет в опорной зоне, редко уходит в



финальную треть, чаще страхует партнёров в глубокой позиции. Тем самым он даёт команде дополнительную устойчивость в случае переходов. Минимум три футболиста в «Химках» должны быть при собственных атаках за линией мяча (если у соперника остаётся один форвард) – в таком случае «Химки» почти всегда успевают выстроиться в структуру и достойно встретить быструю атаку.

«Химки» занимают 14-е место по владению мячом (43,6%, меньше – у «Ротора» и «Тамбова»), при Черевченко команда выигрывала по показателю владения только в двух матчах – недавнем с «Ротором» и с «Локомотивом» в декабре. Тогда, правда, «железнодорожники» рано повели в счёте, фактически весь матч «Химки» отыгрывались – это сказалось на характере футбола. В остальных случаях «Химки» не претендовали на доминирование.

По общему количеству передач подмосковный клуб также занимает 14-е место, зато по среднему количеству длинных – 3-е после «Ахмата» и «Ростова», то есть в относительных цифрах «Химкам» вообще нет равных. Нападающие Дядюн и Конате занимают 3-е и 5-е места в РПЛ по среднему количеству верховых единоборств (13,73 и 13,10 за 90 минут), а по общему количеству единоборств Конате – первый из действующих форвардов чемпионата (37,43 единоборства за 90 минут).



Всё это – подчеркивает стиль «Химок», да и визуально вы найдёте минимум эпизодов, когда «Химки» пытаются построить что-то комбинационное и рискуют на своей половине. Или когда они отправляют вперёд семь-восемь человек и раскрываются в атаку при равном счёте.

Фактор №3. Чёткая оборонительная система

Что Черевченко точно можно ставить в заслугу – во всех клубах он выстраивает качественную оборонительную модель, затрудняющую игру всем соперникам. В этой модели есть баланс между агрессивным прессингом и компактным средним блоком. То есть прессинг – не самоцель, но когда он помогает обезвредить сильное звено соперника (и при этом ни ведёт к риску на своей половине), «Химки» его используют.



Наглядный пример – последний матч с «Рубином». Команда Черевченко поднималась в высокую оборону в благоприятных для этого ситуациях, стремилась минимизировать выход в атаку через Абильдгора (его прикрывал Конате), а когда развитие атаки у казанцев замедлялось или когда атака направлялась во фланг, «Химки» организовывали высокий прессинг. При этом на дальней от мяча стороне поля фланговые защитники не поднимались высоко – они страховали зону.

Это вообще любимый стиль прессинга «Химок» — перекрывать всех соперников один в один на ближней стороне поля, оставляя свободным дальних фланговых защитников. Он



позволяет отнимать мяч высоко (если команда напротив не приучена к разворотам, у Дюпина в последнем матче были проблемы), параллельно сохраняя численное преимущество сзади.

Оборона в средних и низких блоках у Черевченко организована на высоком уровне. Чаще всего в последнее время команда обороняется ввосьмером – Мирзов и Конате освобождаются и остаются впереди, получают возможность стартовать в контратаки из относительно высоких точек. Особенно уменьшилась оборонительная роль Мирзова после внедрения в основу Дагерстоля и перестроения на 5-3-2.

Дагерстоль вообще стал фигурой, существенно снизившей нагрузку с центральных защитников. Если вспоминать новый матч против «Рубина» с предыдущими (например, с «Уфой», когда «Химки» ещё играли 5-4-1 или 3-4-3), то сейчас провалов в опорной зоне стало гораздо меньше. Ранее Трошечкин плохо контролировал центр, мог раньше времени выброситься в борьбу, оставлял соперника за спиной. Шведский футболист подчищает и страхует гораздо качественнее. В игре с «Рубином» он стал лучшим по отборам и единоборствам в обороне.



Также у Черевченко качественная оборона на флангах. Боженов и Идову оба сильны в отборах и перехватах, и неслучайно «Химки» стали едва ли не единственной командой в РПЛ, против которой у Кварацхелии мало что получилось. В осеннем матче Боженов выиграл у него семь единоборств из девяти, в последнем – два из трёх.



В схеме 5-3-2 часто возникают проблемы с контролем разворотов атаки – если быстро перевести мяч справа налево, то на флангах могут возникать ситуации «два в одного». Черевченко решил и эту проблему: в таких случаях, если опорники «Химок» не успевают перестраиваться, фланговый защитник продолжает контролировать игрока в широкой позиции, а внешний центральный защитник выдёргивается на игрока с мячом. Таким образом получаются ситуации «2 в 2».

При фланговых прострелах и подачах в оборонительной модели «Химок» есть правило: два центральных защитника должны располагаться по створу, а не выдёргиваться. Пространство между ними и покинувшим зону третьим центральным защитником часто страхует опорник, он прерывает подачи на ближнюю штангу или страхует флангового защитника в случае успешного дриблинга от соперника.

Фактор №4. Мирзов

Всем командам, которые не имеют чёткой игровой системы в атаке, нужны индивидуально сильные футболисты, которые могут дать качества для создания моментов и реализации. В «Химках» таких несколько.



Во-первых, Конате обеспечивает сохранение мячей, гигантский объём борьбы и стилистически идеально подходит для нашей лиги. Особенно для команды без выстроенной структуры доставки мяча вперёд.



Во-вторых, Кухарчук – резкий, физически сильный, нацеленный на игру вперёд и обострения. В последнее время он выпал из состава из-за добавления в структуру «Химок» Дагерстоля, но матч с «Рубином» показал, насколько Илья бывает хорош и конкретен.



В-третьих, Мирзов. Это главная звезда «Химок» и лучший игрок команды без всяких сносок. Резиуан отлично работает в переходах в быстрые атаки, обеспечивает остроту за счёт индивидуального движения, собирает больше всех xG + xA (0,65 за 90 минут, у Кухарчука – 0,41, у Конате – 0,39). Неслучайно, стремясь ещё сильнее повысить пользу от Резиуана в атаке, Черевченко слегка перестроился и освободил футболиста от черновой работы в низком блоке. В прессинге и среднем блоке его участие сохранилось.



Если выдернуть из сегодняшней команды Мирзова, то количество остроты резко снизится.

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Фактор №5. Лантратов

При всей слаженности и стабильности обороны «Химки» всё же допускают немало моментов у своих ворот. И здесь нужно выделить Лантратова. Илья на сегодняшний день – один из самых качественных вратарей РПЛ по игре на линии (в аналитической среде модно выражение «шот-стоппер»). Если взять отрезок работы с Черевченко, то есть начать с 25 сентября, то у Лантратова – 81,58% отраженных ударов и «+7,28» в графе отражённых голов. Он пропустил 14 мячей при суммарном весе ударов в створ 21,28.

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Если бы Лантратов лучше играл ногами, то он точно бы перешёл в топ-клуб ещё зимой. Хотя и так на рынке Илья оценивается очень высоко.

Фактор №6. Везение

Выше я перечислил достижения Черевченко и футболистов. Цельная система, аккуратная тактика и сдержанный подход к атаке, чёткая оборонительная конструкция, яркость Мирзова в атаке и надёжность Лантратова – всё это правда.



Однако нельзя не принимать во внимание и фактор везения. Например, в марте с «Уфой» «Химки» играли не лучше соперника, пропустили многовато атак через центральную зону и опасных навесов, но победили 2:1. С «Ростовом» был отменённый гол соперника – кажется, что ассистент ВАР ошибся. С «Рубином» «Химки» играли здорово, минимизировали активность Хвичи и Макарова, но всё же у грузинского таланта было два супермомента. Дважды он умудрялся промахиваться с нескольких метров – при 0:1 и при 1:2.

И если взглянуть в таблицу с продвинутой статистикой, то у «Химок» здесь далеко не лучшие показатели. По реальным очкам команда за 15 туров – первая, а по ожидаемым – 11-я. Перебор по версии Understat – 14 баллов. Абсолютно нормальная история, такое часто случается – и команда может серьёзно перебирать даже на длительном отрезке. Но нет гарантии, что везение, подтверждающееся в том числе визуально, рано или поздно не прекратится.

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Выводы

Черевченко великолепен. Его сегодняшние «Химки» можно взять за образец работы тренера, который берёт клуб-аутсайдер и в краткие сроки меняет всё в лучшую сторону. Не удивлюсь, если «Химки» смогут по итогам сезона забраться ещё ближе к зоне еврокубков.



Долго ли продлится этот подъём? Важно понимать, что на дистанции такая система чаще всего становится менее эффективной. Мы это видели в том числе на примере «Уфы» — и дело там было не только в том, что выпали три ключевых футболиста. На длительных отрезках, когда у тех или иных футболистов наступает спад, когда уже не держится столь высокая концентрация в обороне, а соперники начинают сами подстраиваться и отдавать мяч, командам нужны собственные игровые идеи в атаке. Особенно это касается тех, кто претендует на высокие места.



Возможно, это станет следующим шагом для Черевченко. И тогда в следующем сезоне «Химки» станут ещё сильнее.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.