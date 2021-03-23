«Пролетели 18 тыс. км ради одного матча?» Иностранцев впечатлили расстояния в России

Неделю назад, 14 марта, в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» переиграла хабаровский СКА с минимальным счётом 1:0. Встреча прошла в Калининграде на одноимённом стадионе, а хабаровчанам пришлось лететь более 12 часов на самолёте в самый западный регион страны, преодолев путь в 9000 км. Такой факт удивил многих западных пользователей «Твиттера».
Пенальти и две красные карточки
Второй тайм в Калининграде выдался более богатым на события, чем первая половина встречи. На 54-й минуте защитник хабаровской команды Эммерсон неаккуратно сыграл в отборе и получил вторую жёлтую карточку.
СКА пришлось играть в меньшинстве, а через 20 минут футболисты «Балтики» заработали пенальти. Полузащитник хабаровчан Максим Мартусевич сфолил на своём тёзке Кузьмине, и судье Игорю Низовцеву пришлось показать на точку. К мячу подошёл сербский нападающий Мирослав Маркович, который уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, поразив ворота своего бывшего клуба (играл в составе СКА в РПЛ в сезоне-2017/2018. – Прим. «Чемпионата»).
Страсти на этом не закончились. Спустя ещё шесть минут с поля удалили игрока «Балтики». Полузащитник хозяев Ян Казаев и защитник СКА Евгений Назаров решили вступить в споры, а Низовцев, недолго думая, оставил команды в равенстве. Игра так и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Балтики».
На следующий день после матча, 15 марта, спортивный журналист Майкл Йохин, в разное время писавший для BBC, The Guardian, FourFourTwo и Independent, опубликовал твит о матче, который не мог состояться ни в одной другой стране.
«Команда ФНЛ «СКА-Хабаровск» пролетела более 9000 км, чтобы сыграть при нулевой температуре и мокром снеге с «Балтикой» из Калининграда, проиграла из-за спорного пенальти и полетела обратно в Хабаровск», — написал Йохин.
Под его публикацией пользователи стали оставлять комментарии. Иностранцев впечатлили расстояния в России. Некоторые даже посоветовали разделить чемпионат на зоны.
«Странно, что они не делят чемпионат на зоны Восток и Запад, как в НХЛ».
«Им следует сделать конференцию Запад/Восток, чтобы меньше путешествовать».
«Они почти единственная команда в восточной части».
«Им следует сделать то же, что сделал «Бервик Рейнджерс» (английский футбольный клуб, который из-за близости шотландской границы выступает в шотландской Второй лиге. – Прим. «Чемпионата»), и присоединиться к корейской или японской лигам».
«Хорошее путешествие. Им стоит остаться подольше и посетить Калининград или Балтийское море».
«Вау! Они пролетели 18 тыс. км ради одного матча второго дивизиона?»
«Это проблема футбола в России».
«Они летают по 14 тыс. км каждые две недели? У них особенный календарь?»
«Надеюсь, что однажды они выйдут в Лигу Европы».
«А когда вернётся автобус с болельщиками???»
«Должно быть, перелёты обходятся этой команде слишком дорого. Ей надо играть в японской лиге».
«Невероятная история».
- 23 марта 2021
-
19:04
-
19:03
-
18:50
-
18:47
-
18:42
-
18:38
-
18:33
-
18:27
-
18:27
-
18:22
-
18:16
-
18:15
-
18:05
-
17:59
-
17:50
-
17:46
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
17:01
-
16:58
-
16:52
-
16:48
-
16:45
-
16:36
-
16:34
-
16:26
-
16:25
-
16:21
-
16:19
-
16:10
-
16:04
-
15:51
-
15:48
-
15:46