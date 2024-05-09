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Воспитанник «Краснодара» Рейхмен: был интерес из Венгрии, но мне рано уезжать из России

Воспитанник «Краснодара» Рейхмен: был интерес из Венгрии, но мне рано уезжать из России
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Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен, который является воспитанником «Краснодара», признался, что уже имел шанс переехать в Европу. По словам игрока, у него было предложение из Венгрии, однако он от него отказался. Рейхмен считает, что ему пока рано уезжать из российского чемпионата. В то же время Рейхмен подчеркнул, что в будущем планирует попробовать свои силы в Европе.

— Пока вы играли только в России. Были ли предложения из Европы?
— Были. Венгрия. Оттуда было предложение.

— Почему не получилось?
— Понял, что ещё рано уезжать.

— Дверь эта не закрыта?
— Конечно, нет. Мне, как и любому молодому игроку, хотелось бы попробовать себя в Европе, — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

Напомним, Рейхмен занимался в спортивной школе харьковского «Металлиста», однако в 2014 году переехал в Россию, где пошёл в академию «Краснодара». На взрослом уровне Богдан выступал за «Торпедо» и «Кубань».

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