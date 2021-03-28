Наши ожидания — наши проблемы. Пора наконец разобраться в уровне сборной России

Первое промежуточное место в группе есть, но критики всё равно много. Может, вспомним легендарную фразу Аршавина?

Сборную Россию за первые две игры отбора к чемпионату мира надо похвалить: есть шесть очков, обыграны конкуренты за второе (или может даже первое?) место – словенцы. Но вопросы к Черчесову остаются. Если попытаться из кучи этих вопросов выбрать главные, то звучат они примерно так: почему создали мало моментов и почему победа не была уверенной?

И за этими вопросами скрывается больше, чем просто недовольство качеством игры или количеством голов. Замечательно, что людям не всё равно на качество игры. Значит, одного результата уже недостаточно, и главное – на сборную, как бы ни хотелось кому-то это представить, людям не всё равно.

Черчесов и Дзюба снова на вершине. А у России очень крутая и умная сборная Эта команда заслуживает, чтобы за неё болели.

Почему мы вообще ждём разгромов?

Но надо разобраться с главным – а правильно ли требовать от этой сборной разгрома словенцев или хотя бы тотального преимущества по игре? Да, Россия два года назад вышла в четвертьфинал ЧМ, но сейчас на поле выходит другая команда. Да, Станислав Черчесов всегда ставит максимальные задачи перед командой, но так происходит и с командами уровня Андорры – кто не ставит задачу выигрывать всё?

Сборная России – не команда уровня первой корзины отбора к ЧМ или группы А Лиги наций – мы туда и не попали. Сборная России – это команда уровнем чуть выше, чем у Словении или Словакии. Поэтому и результат у неё – победа над Словенией, пусть и не очень уверенная. Сейчас важно остановиться в переоценке нашей сборной. Мы уже давно приняли, что РПЛ, по сравнению с основными европейскими чемпионатами, – турнир, мягко говоря, второсортный. Со сборной всё не так плохо – в Европе она явно выступает лучше, чем представители нашего чемпионата. Но это не значит, что Россия способна всех разрывать.

А Дзюба-то не закончился! Вот такая сборная и такой капитан нам нравятся Россия сыграла со Словенией намного лучше, чем с Мальтой, а нападающий оформил дубль.

Переоценка нашей сборной – наша проблема

Да и с чего вообще случилась это переоценка? Если в сборной в основном играют представители РПЛ (уровень которой падает с каждым годом), главная звезда – важный игрок четвёртой команды Франции (далеко не топовой лиги), а вторая звезда – игрок замены в четвёртой команде Италии. Так почему мы должны быть на голову выше Словении? Кстати, звезда словенцев – тоже из той самой итальянской команды, основной центральный защитник играет за четвёртую команду нашей лиги, а капитан – один из трёх лучших вратарей мира.

Наш уровень сегодня – это не Испания, Бельгия или Англия. Нет, мы – команда выше среднего, а не топ-уровня. Команда, которой было бы приятно обыгрывать топ-сборные и которой к уровню этих топ-сборных надо стремиться. Поэтому давайте не будем требовать от неё сверхфутбола. Его даже топовые команды показывают не всегда.

Претензии болельщиков по самоотдаче (к любой команде) – другая история, они понятны. Но за матч против Словении вы вряд ли захотите укорить команду в её отсутствии. А красивого, доминирующего футбола хочется всегда. Сейчас он даже необходим сборной, чтобы вновь влюбить в себя болельщиков. Но есть ли для этого резерв?

К ситуации вокруг сборной снова применима фраза Андрея Аршавина про ожидания. Но сейчас у России шесть очков после двух матчей. Как минимум в плане результата сборная ожидания оправдывает. Остальное – дело времени и наши проблемы.