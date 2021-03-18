У меня было пять минут с Форланом. Я спросил его про мультики и переход в «Локо»

«Чемпионат», нам передаёт привет из Уругвая сам Диего Форлан! Теперь он носит чёрное поло с лого испанской Ла Лиги, представляя на мировой арене чемпионат, где в нулевые играл за «Атлетико» и «Вильярреал».

Форлан – это не самые яркие два сезона в «Манчестер Юнайтед», где пришлось конкурировать сначала с Ван Нистелроем, а потом с молодым Руни. Тогда латиноамериканцы с трудом приживались в Англии, скучали и раскрывались после переезда в более понятную испаноязычную лигу. Так случилось и с Диего.

Форлан – это ещё и тот самый полуфинал Лиги чемпионов за «Вильярреал», когда Рикельме не забил пенальти на 90-й, и к «Барселоне» полетел «Арсенал».

Форлан – первая в истории «Атлетико» Лига Европы. У Диего – победный гол в финале в ворота «Фулхэма», причём пяткой и после передачи Куна Агуэро.

А ещё Форлан – это четвертьфинал ЧМ-2010 Уругвай – Гана, когда Луис Суарес на последних секундах овертайма рукой вытащил мяч из ворот, удалился и разглядел удар Гьяна в перекладину, пока шёл в раздевалку. Уругвай победил по пенальти, первый удар реализовал как раз Форлан.

***



Мне повезло: удалось поговорить с Форланом пять минут по видеосвязи из его уругвайского дома. Так быстро – потому что теперь Диего многодетный отец, по дому бегают трое детей, на подходе ещё один.

Vamos!



– Диего, как ваши дела?

– Всё хорошо, недолго работал тренером «Пеньяроля» – моей родной и любимой команды, где я вырос и начал футбольный путь. Временно закончил, учился, через пару дней должна появиться новая работа. А так наслаждаюсь временем после завершения карьеры: играю в теннис, гольф и падел, выступаю экспертом на ТВ, много времени провожу с семьёй.

– Когда внуки спросят о вашей игре в футбол, какие моменты и голы вы вспомните?

– Обязательно вспомню чемпионат мира в Южной Африке и победу в Кубке Америки через год. Дубль за «Атлетико» в финале Лиги Европы. Гол в ворота «Барселоны» в 2008 году на «Висенте Кальдероне»: бил очень издалека и опустил мяч в правый нижний угол. А также гол Сенегалу в 2002-м: принял мяч на грудь и тут же из-за штрафной ударил в девятку.



– Помните тот самый матч с Ганой и игру рукой от Суареса? Что бы вы сделали на его месте?

– Ух, меня тогда не было в нашей штрафной, но я видел, как наши ребята пытались дотянуться до мяча головой, а потом Луис сыграл рукой. Благодаря этому удалению мы победили. А что бы сделал я… Не знаю. Думаю, точно не сыграл бы рукой и даже не подумал бы об этом (смеётся). Попробовал бы отбить чем-то ещё.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

– Недавно узнал, что вы снимались в коротком фильме-презентации заявки Уругвая и Аргентины на ЧМ-2030 года, играли такого спецагента в смокинге. Как это было?

– Для меня – волшебный опыт, тем более на площадке рядом со мной была Наталья Орейро. Нам очень хочется, чтобы чемпионат мира прошёл у нас дома, ровно через сто лет после первого в истории чемпионата мира как раз в Уругвае. А сниматься было несложно – благодаря футболу на любую работу я настраиваюсь, как на важный матч, который надо качественно провести.

Права на видео принадлежат LALA Link Audiovisual. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Protocolo Celeste.

– Любимый мультфильм ваших детей?

– Их вкусы постоянно меняются. Сейчас в основном смотрят про животных и динозавров, нравится мультик про собак Paw Patrol.

– Когда последний раз вы сами мыли дом?

– Недавно. У нас же трое детей, поэтому надо много помогать, если вижу что-то грязное – обязательно помою. Что логично.



– Какая музыка вас мотивирует в футболе и жизни?

– Песни группы Queen.



– Давайте составим сборную из тех, с кем вы играли.

– Я выходил на поле с величайшими: Криштиану, Агуэро, Суарес, Кавани, Рой Кин, Пол Скоулз. Сборной для всех не хватит.



– В 2011 году в России писали, что вы могли перейти в «Локомотив». Верно?

– Да, они действительно интересовались, но официального предложения не поступило. Хотя я бы подумал, Россия – большая красивая страна, сильный чемпионат.

Фото: instagram.com/diegoforlancorazo

– Наши пять минут истекли. Какая у вас мечта вне футбола?

– Наслаждаться жизнью с женой, детьми, родителями и сёстрами. И быть счастливыми!



***



Как вы поняли, у Форлана всё хорошо. А если бы у вас было пять минут напротив любого футболиста на планете – кого бы вы выбрали и о чём бы спросили? Рассказывайте в комментариях.