«Джикия думал, против ЦСКА играет». Комичная ошибка защитников сборной России

Во вторник сборная России проводила третий матч первого цикла отборочного этапа на чемпионат мира-2022. У нашей команды уже было две победы – над Мальтой и Словенией, – и она изо всех сил старалась добавить к ним третью.
В первом тайме игра особо не впечатляла моментами со стороны сборной России, словаки играли грязновато, темп был вялотекущий. На 38-й минуте зрители у телевизоров проснулись, потому что после углового в ворота Антона Шунина залетел мяч. И можно было просто покачать головой от расстройства, что первыми забили не мы, если бы не один очень яркий момент – Марио Фернандес и Георгий Джикия то ли забылись, то ли потерялись, из-за чего были обнаружены у ворот обнимающимися.
Конечно, смотрится это комично, но даже такое можно объяснить: защитники играли по разным соперникам, которые после штрафного разбежались в разные стороны, а наши так и остались на месте. Не среагировали вовремя.
Но в интернете уже пошутили, что футболисты сделали так по привычке, а также напомнили, что дерби ещё впереди.
- 30 марта 2021
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