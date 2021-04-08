«Проломим голову и оторвём уши!» Игроки «Арсенала» набросились на тренеров ЦСКА

Матч в Туле между «Арсеналом» и ЦСКА закончился скандалом. Футболисты хозяев – Гиа Григалава и Гурам Аджоев, расстроенные вылетом команды из Кубка России, набросились на тренеров ЦСКА. К счастью, до драки дело не дошло – футболистов и тренеров растащили. Рассказываем, что привело к конфликту, кому игроки «Арсенала» угрожали «сломать уши» и что теперь грозит футболистам.

Из-за чего произошёл конфликт?

По нашей информации, Григалава и Аджоев-младший, явно недовольные поражением своей команды, начали высказывать претензии из-за фола Тикнизяна в самой концовке встречи. Футболист ЦСКА опасно сыграл против Александра Ломовицкого, за что получил жёлтую карточку от главного арбитра матча Михаила Вилкова. Но такое мягкое наказание не понравилось Григалаве и Аджоеву-младшему, поэтому в подтрибунном помещении они продолжили предъявлять претензии представителям ЦСКА.

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Кто пострадал больше всего?

На претензии футболистов «Арсенала» ответили братья Березуцкие. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой Григалава и Аджоев-младший кричали соперникам, что оторвут им уши и «проломят голову». Но до драки дело не дошло – спорящих растащили представители «Арсенала» и ЦСКА.

Что теперь грозит футболистам?

В РФС на данный момент никак не отреагировали на инцидент. Но ситуацию специально для «Чемпионата» прокомментировал член комитета по этике Андрей Созин.



«Я не могу назначить рассмотрение дела на комитете по этике РФС сам, есть регламент. Но если люди во всеуслышание говорят, что проломят голову, думаю, руководство РФС обратится в комитет по этике. Утверждать этого не могу, но допускаю. Это переходит рамки приличия: это уже не про футбол, это совсем другая тема», – заявил Созин.



Также о возможном наказании игрокам рассказал спортивный юрист Артём Пацев.



«Если эпизод действительно имел место, – заявил Пацев «Чемпионату», – то возможны и спортивные санкции, по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося. За попытку физического воздействия или само физическое воздействие (в зависимости от того, что было на самом деле, какие обстоятельства и прочее) возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трёх матчей до двух лет».

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Позиция клубов

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев так прокомментировал произошедшее: «Мало ли что там сейчас пишут и говорят, – сказал Аджоев Sport24, –такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть».



«Чемпионат» обратился за комментарием в пресс-службы «Арсенала» и ЦСКА, но на момент публикации материала ответа не получил.