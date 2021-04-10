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«Реал» — «Барселона», 10 апреля 2021, тест перед «эль класико», вопросы об Игоре Корнееве и Денисе Черышеве

«Реал» — «Барселона»
Евгений Марков
Что кинули в Фигу и кто из россиян играл за «Барселону»? Тест перед «эль класико»
10 интересных вопросов об истории двух суперклубов. Не каждый справится с этим заданием!
Футбол / Испания 0
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Сегодня «эль класико»! Не будем утверждать, что это главный и самый интересный матч испанского сезона, но точно важный и исторически значимый. Ведь многие из нас запоминают даты и годы именно по матчам «Барселоны» и «Реала».

«Эль класико» = история испанского футбола и грандиозные воспоминания о матчах в Ла Лиге, всевозможных кубках и Лиге чемпионов. Летних Суперкубках, перфомансах Вальдеса и Ди Марии, штрафных Лео и прорывах Роналду.

Тем более сегодняшнее «класико» может стать последним для Месси. И вообще команды гонятся за «Атлетико» и сражаются за первое место.

Мы подготовили для вас тест из 10 вопросов: про игроков, тренеров, историю «Барсы» и «Реала». В каждом из них будут варианты ответа, так что вы наверняка справитесь. А если ответ покажется вам странным, мы подготовили историческую справку.

Проверим, как вы готовы к сегодняшнему матчу!

Старт игры — в 22:00 мск. Старт теста – прямо сейчас.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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