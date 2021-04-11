Погребняк всё ещё крут! Ветеран забил два мяча своему бывшему клубу

РПЛ не перестаёт удивлять. Матч «Динамо» и «Урала» довольно неожиданно завершился вничью (2:2). Перед игрой бело-голубые смотрелись безоговорочными фаворитами, но в дело вмешался Павел Погребняк.
37-летний форвард «Урала» дважды забил своему бывшему клубу. Сначала ветеран откликнулся на подачу Даниэля Мишкича и со второй попытки пробил вратаря «Динамо» Антона Шунина. Уже после перерыва, при счёте 2:1 в пользу бело-голубых, Погребняк отличился во второй раз: он здорово открылся в чужой штрафной и ударом головой отправил мяч в сетку ворот хозяев.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.
Павла заслуженно признали лучшим игроком матча. Интересно, что в прошлом туре Погребняк также получил эту награду — тогда форвард забил победный мяч в ворота тульского «Арсенала» (2:0).
Футбольное долголетие Павла удивляет и вызывает уважение. Ещё недавно казалось, что он вот-вот завершит карьеру. По окончании сезона-2019/2020 Погребняк покинул «Урал» и долго не мог найти себе новую команду. Тогда же появилась информация, что он может уйти из футбола.
Однако Погребняк вернулся в «Урал» и вряд ли об этом пожалел. Прямо сейчас Павел является самым возрастным футболистом РПЛ — ему 37 лет и 5 месяцев. И играет Погребняк так, что претензий к нему быть не может. Получше многих молодых! Впервые за три года он забил в двух матчах чемпионата России подряд. К слову, старше Павла в этом сезоне были только Сергей Рыжиков (40 лет и 5 месяцев) и Адесойе Ойеволе (38 лет и 2 месяца), покинувшие «Тамбов».
А вот с «Динамо» у Погребняка личные счёты — в 2018 году он уходил оттуда с большим скандалом. Бело-голубые в одностороннем порядке расторгли контракт с нападающим, после чего стороны ещё долго судились между собой.
Погребняк переживает вторую (или даже третью) свою молодость. Уникальный форвард, который просто отказывается стареть!
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