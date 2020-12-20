10 самых возрастных игроков РПЛ в сезоне-2020/21. Есть даже 40+

Некоторые не только не тянут команды назад – бодро тащат вперёд!

О самых молодых футболистах РПЛ мы уже рассказали. Сегодня поговорим о ветеранах – категория 35+.

10. Евгений Городов, 35 лет, вратарь «Краснодара»

Евгений Городов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика: 4 матча, 1 пропущенный мяч, 3 игры «на ноль».



Евгений Городов в 35 лет дебютировал в Лиге чемпионов, пропустил всего мяч гол на «Стэмфорд Бридж» от «Челси» (и тот с пенальти), провёл 75% игр РПЛ на ноль и отбил важный пенальти в игре против «Локомотива», который мог изменить ход встречи. Вратарь переживает вторую молодость, а у Матвея Сафонова появился сильный конкурент с серьёзным опытом.

Вчера «Тамбов» и «Химки», а сегодня – «Челси»! Каково в 35 дебютировать в Лиге чемпионов Не бойтесь своих желаний! Почти сказочная история вратаря «Краснодара» Городова.

9. Андрей Мурнин, 35 лет, полузащитник «Химок»

Андрей Мурнин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика: 4 матча, 0 голов.



После прихода Игоря Черевченко Мурнин присел на скамейку. Все четыре матча чемпионата он отыграл под руководством Дмитрия Гунько. Последний раз в составе «Химок» полузащитник выходил 12 сентября против «Урала» (1:3).

8. Ярослав Годзюр, 35 лет, вратарь «Урала»

Ярослав Годзюр Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Статистика: 2 матча, 3 пропущенных мяча.



После трёх полноценных сезонов Годзюр уступил место в основе Илье Помазуну. В этом сезоне Ярослав сыграл по два матча в чемпионате («Динамо» — 0:2, «Рубин» — 1:1) и Кубке страны («Волга» — 3:0, «Велес» — 3:1). Контракт Годзюра действует до конца сезона – не исключено, что этот чемпионат станет последним для футболиста в Екатеринбурге. А может быть, и в большом в футболе. Хотя вратари обычно дольше полевых задерживаются в деле.

7. Кристиан Нобоа, 35 лет, полузащитник «Сочи»

Кристиан Нобоа и Роман Зобнин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Статистика: 15 матчей, 8 голов, 2 голевых передачи.



Этот сезон можно точно назвать одним из лучших в карьере эквадорца. Впереди больше трети сезона, а Нобоа уже превзошёл свой лучший результат по голам за сезон. Удары Нобоа принесли «Сочи» победу над «Тамбовом», «Ахматом» и «Спартаком».

6. Павел Аликин, 36 лет, защитник «Уфы»

Боян Йокич и Павел Аликин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Статистика: 7 матчей, 1 гол.



Второй сезон Аликин игрок ротации. В этом сезоне защитник провёл все 90 минут в шести из семи игр чемпионата, но отпраздновать победу удалось лишь в одном матче. Зато Аликин отметился голом в ворота «Спартака», стоившим «Уфе» одного очка.

5. Андрей Ещенко, 36 лет, защитник «Спартака»

Андрей Ещенко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Статистика: 12 матчей, 0 голов.



Ещенко, как и Аликин, получает мало игрового времени, но тем не менее его игра удовлетворяет Доменико Тедеско. Главный тренер «Спартака» заявил, что хочет продлить контракт с футболистом. Руководство красно-белых не возражает.

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4. Павел Погребняк, 37 лет, нападающий «Урала»

Павел Погребняк Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Статистика: 8 матчей, 1 гол.



Минувшим летом Погребняк покинул «Урал», но уже в октябре вернулся в клуб, а в матче с вырастившим его «Спартаком» отметился голом. В недавнем матче против ЦСКА форвард схлопотал две жёлтые карточки за минуту: первую — за фол в атаке, вторую — за угрозу судье. Погребняк замахнулся так, будто собирается бросить мяч в Алексея Сухого, тем не менее в последний момент остановился. Арбитр не видел этого движения, но после подсказки ассистента достал второй «горчичник».

3. Юрий Жирков, 37 лет, защитник «Зенита»

Юрий Жирков (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика: 13 матчей, 0 голов, 2 голевые передачи.



Легенда российского футбола продолжает блистать. Жирков не сидит на скамейке, но и не является железным игроком стартового состава. В текущем сезоне Юрий проводит в среднем 48 минут за игру и отметился двумя голевыми передачами.

2. Адесойе Ойеволе, 38 лет, защитник «Тамбова»

Адесойе Ойеволе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика: 12 матчей, 0 голов.



Ойеволе начал сезон основным защитником команды, но после семи полноценных матчей проиграл конкуренцию. Последние три тура уходящего года Адесойе отсидел на скамейке запасных. Весной ему будет ещё тяжелее вернуться в старт: для полевого игрока возраст приличный.

1. Сергей Рыжиков, 40 лет, вратарь «Тамбова»

Сергей Рыжиков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Статистика: 18 матчей, 27 пропущенных мячей, 4 игры «на ноль».



Рыжиков — самый возрастной игрок текущего сезона в РПЛ. У вратаря «Тамбова» уже более 350 игр в чемпионате России. В этом сезоне Сергею удалось удержать ворота на замке против «Химок», «Уфы», «Ротора» и «Урала».

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Также у голкипера «Тамбова» феноменальная статистика пенальти в этом сезоне: взял три из четырёх ударов с «точки».