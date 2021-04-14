«А ведь меня хотели выгнать перед Англией». Новые байки Павлюченко про Гуса

Друзья, привет! Сегодня памятный для нашего футбола день – ровно 15 лет назад Гус Хиддинк возглавил сборную России и началось наше путешествие – с победами, эмоциями и очень большими матчами. Поэтому в новой колонке расскажу про Гуса, его шутки и нашу футбольную жизнь.



Вспоминать то время – одно удовольствие.

Как сейчас выглядят герои Евро-2008 в составе сборной России Легендарному матчу Россия – Нидерланды – 12 лет!

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В первые дни Гус запомнился тем, что не понимал, как мы живём, на чём летаем и что едим. На сбор в Сочи мы летели на старом Як-42, в который надо было заходить по лестнице через задний отсек – я сидел в самом конце и слышал, как испуганный Гус ругался на английском: «Что это за самолёт, мы вообще долетим?»

Долетели. Приехали в горы – но не в один из дорогих отелей, к которым привык Гус, а в классический пансионат, где номер – это кровать, две тумбочки и телевизор. Утром мы узнали, что Гус не справился со светильником: до середины ночи разбирался, как он включается; в итоге накрыл его одеялом и только тогда заснул.

На завтраке команде сообщили, что мы собираем вещи и переезжаем. «Как? Только же приехали». На собрании с Мутко тренер попросил, чтобы команда больше на таких самолётах не летала и в таких отелях не жила, иначе сборная потеряет свой уровень. В итоге переехали в хороший пятизвёздочный отельчик и пересели на боинги и айрбасы.

В Москве – то же самое. Уехали с базы в Бору, где не ловило телевидение и где жили без связи, как в тюрьме – с тех пор останавливались в гостиницах возле Кремля, куда к игрокам могли приезжать семьи.

В питании – тоже перемены. Гус разнообразил меню, сделал так, чтобы мы могли выбирать не из мяса или рыбы, а из курицы, говядины и нескольких сортов рыбы. Нам также готовили три первых блюда: борщи, разные супы. Гус выступал за то, чтобы футболисты жили в комфорте.

Примет у него не было: в автобусе мы слушали музыку и разговаривали, во время занятий – шутили и улыбались. На тренировочный процесс я смотрел на контрасте с тем, что было у Черчесова в «Спартаке», где за «хи-хи, ха-ха» могли остановить тренировку и напихать. А Гус мог прервать тренировку и рассказать смешную историю или анекдот, вызывая к себе уважение и доверие.

Правда, не будь результата, Гус наверняка бы вёл себя иначе.

Гус Хиддинк (на переднем плане) Фото: РИА Новости

Мы его уважали, любили и ради него побеждали.

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Помню, как мы возвращались в отель Marriott на Тверской с тренировки на стадионе Стрельцова. Самый центр, нам оставался километр, когда наш автобус встрял в пробке: машин – море, между ними ходят пешеходы, мы могли бы ехать это расстояние часа два. Так как опаздывали на ужин, Гус скомандовал: «Ребята, выходим».

Открылись двери: мокрые футболисты в тапочках и с бутсами в руках, Гус, Бородюк, Корнеев, тренеры и доктора выстроились в шеренгу и, как муравьи, все 25 человек пошли по дороге в отель.

Такой смех был!

Люди вылезали из машин и фотографировались, бибикали.

***



За день до матча с англичанами Гус хотел меня выгнать.

Он любил дисциплину, а я встал в пробке на Садовом кольце и на полчаса опоздал на командный ужин. Звонил Бородюку: «Что мне делать?» – «Оставь машину посреди дороги, садись в метро и езжай» – «Как я это сделаю?» Понимал: что-то будет, Гус может выгнать из сборной, ведь таким поступком я его подвожу.

В итоге приехал, извинился, он отнёсся нормально: «Завтра игра, не хочу тебя выгонять, а после матча поговорим».

После матча сказал: «Видишь, какой я молодец, что не выгнал тебя! А ведь хотел». Бородюк потом рассказывал, что меня действительно могли отстранить от сборной, но Гус что-то почувствовал.

В Англии, кстати, никто не знал, что я им забил два. Ни один футболист «Тоттенхэма» тот матч не вспоминал и вообще не интересовался российским футболом: знали по Лиге чемпионов ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и всё.

***



Выражение «Спящий гигант» я услышал уже после победы над Англией.

«Гус, меня обижает, когда так говорят журналисты и друзья. Ты что, не мог по-другому меня назвать?» – спрашивал я. «Вижу в тебе футбольного гиганта, ты приносишь пользу, но в некоторых играх действительно спишь», – отвечал Гус.

Ну, придумал прозвище и придумал – тему больше не поднимали. Зато всё остальное время Гус называл меня Павло: «Pavlo, how are you?»

Дмитрий Торбинский и Роман Павлюченко Фото: РИА Новости

Он много общался с каждым игроком, мог вызвать после игры или тренировки и спокойненько, за чашкой кофе, похвалить или настроить. Я удивлялся: «Гус, пьёте перед сном вино?» Я вот не любитель, практически вино не пью, но Гус ответил, что с возрастом я пойму этот напиток и перейду на него.

Что же, посмотрим!

Хиддинк принял сборную Кюрасао. А там что, есть футбол? Быть может, мы ещё увидим Гуса на ЧМ-2022!

***

Отдельных советов Гус мне не давал – ни перед матчами, ни перед отъездом в АПЛ.

Мы пересеклись на игре «Челси» – «Тоттенхэм». Гус был рад, что я в сильной лиге и забиваю, подбадривал – мы поболтали и пообнимались семь минут перед матчем, а после пожали руки и пожелали друг другу удачи.

Это была наша последняя встреча на поле, а просто встреча случилась во время чемпионата мира в Москве. Гусу подготовили сюрприз: не сказали, что я приду в студию. А я купил цветы, неожиданно зашёл и услышал: «Павло, что ты тут делаешь?» Мы пообщались в прямом эфире, потом посидели в ресторане с Гусом и Бородюком. Хорошо!

Права на видео принадлежат ФГУП «ВГТРК». Посмотреть видео можно на youtube-канале «Россия 24».

Когда Гус уходил из сборной, у меня на глазах выступили слёзы.

Когда прощались летом 2018-го после ужина в ресторане – то же самое. Я думал: «Вдруг мы больше никогда не увидимся».

Гус как родной отец. Прощаться с ним тяжело: потом пару дней думаешь только о нём.

Всё же здорово, что 15 лет назад сборная досталась именно ему!