Как сейчас выглядят герои Евро-2008 в составе сборной России

Ровно 12 лет назад на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле сборная России одержала, возможно, самую яркую победу в своей истории – над Нидерландами на Евро-2008. Вспоминаем героев того знаменательного вечера. Удивительно, но большинство из них внешне с тех пор практически не изменились!
Игорь Акинфеев
Тогда: 22 года.
Сейчас: 34 года.
Фото: «Чемпионат»
Акинфеев отыграл все матчи Евро-2008 с первой до последней минуты. Несмотря на восемь пропущенных мячей, больше всего «армеец» запомнился сейвами в четвертьфинале. Игорь по-прежнему играет за красно-синих а вот в сборной карьеру уже завершил.
Сергей Игнашевич
Тогда: 28 лет.
Сейчас: 40 лет.
Фото: «Чемпионат»
На чемпионате Европы Игнашевич отыграл четыре встречи. В июне 2019 года бывший защитник ЦСКА возглавил московское «Торпедо», а на днях получил лицензию категории UEFA PRO. Теперь Игнашевич — официально главный тренер чёрно-белых.
Андрей Аршавин
Тогда: 27 лет.
Сейчас: 39 лет.
Фото: «Чемпионат»
Аршавин сыграл три игры на Евро-2008 и отметился двумя голами: в групповой встрече со Швецией и том самом матче с голландцами, в ворота ван дер Сара. Сейчас легенда «Зенита» занимает должность советника генерального директора по молодёжному футболу в родном клубе и работает экспертом на ТВ.
Роман Павлюченко
Тогда: 26 лет.
Сейчас: 38 лет.
Фото: «Чемпионат»
Павлюченко — один из лучших бомбардиров Евро-2008. Роман сыграл на турнире пять матчей и забил три гола — в ворота Испании, Швеции и Нидерландов. Летом 2019 года Павлюченко завершил карьеру, но всё равно продолжает поигрывать в футбол на любительском уровне.
Юрий Жирков
Тогда: 24 года.
Сейчас: 36 лет.
Фото: «Чемпионат»
Жирков принял участие в пяти встречах чемпионата Европы, проведя на поле в общей сложности 447 минут и отметившись голевой передачей в матче со шведами. Сейчас Юрию 36 лет, но он всё ещё полон сил, играет за «Зенит» и вызывается в сборную.
Денис Колодин
Тогда: 26 лет.
Сейчас: 38 лет.
Фото: «Чемпионат»
Колодин провёл четыре матча на Евро-2008 и запомнился болельщикам пушечными ударами в игре с Нидерландами. В 2017 году Денис завершил карьеру, получил лицензию категории А и теперь тренирует юных игроков в СДЮСШОР «Химки».
Динияр Билялетдинов
Тогда: 23 года.
Сейчас: 35 лет.
Фото: «Чемпионат»/instagram.com/bilyaletdinov
Динияр сыграл во всех матчах турнира, результативных действий не совершал. Официально игровую карьеру Билялетдинов ещё не завершил – сейчас находится в статусе свободного агента.
Александр Анюков
Тогда: 25 лет.
Сейчас: 37 лет.
Фото: «Чемпионат»
Анюков принял участие во всех играх Евро и отметился двумя голевыми передачами. В мае этого года Александр объявил о завершении игровой карьеры и в ближайшее время собирается начать тренерскую.
Сергей Семак
Тогда: 32 года.
Сейчас: 44 года.
Фото: «Чемпионат»
На Евро-2008 Семак отыграл пять матчей, забил важный гол Греции и отметился голевой передачей со Швецией. Сейчас Сергей — главный тренер «Зенита», с которым уже успел стать чемпионом страны.
Дмитрий Торбинский
Тогда: 24 года.
Сейчас: 36 лет.
Фото: «Чемпионат»/instagram.com/torbinskiydmitry
Торбинский сыграл только в трёх играх чемпионата Европы и провёл на поле в общей сложности 131 минуту, но его гол в ворота Голландии в дополнительное время — один из самых важных в истории нашей сборной. Сейчас Дмитрий живёт в Майами, где тренирует молодёжный состав местного «Юнайтед».
Константин Зырянов
Тогда: 30 лет.
Сейчас: 42 года.
Фото: «Чемпионат»
В активе Зырянова на Евро-2008 пять матчей и победный гол в ворота Греции. Сейчас Константин работает старшим тренером в молодёжном составе «Зенита».
Игорь Семшов
Тогда: 30 лет.
Сейчас: 42 года.
Фото: «Чемпионат»
Семшов принял участие во всех матчах Евро (363 минуты), результативными действиями не отметился. Сейчас Игорь входит в тренерский штаб Черевченко в тульском «Арсенале».
Гус Хиддинк
Тогда: 61 год.
Сейчас: 73 года.
Фото: «Чемпионат»/Getty Images
Это был третий год Хиддинка у руля нашей сборной. После успеха на чемпионате Европы Гусу присвоили звание «Заслуженный тренер России». На пенсию Хиддинк не торопится: с 2018-го по 2019 год он возглавлял олимпийскую сборную Китая.
- 21 июня 2020
-
23:09
-
23:05
-
22:51
-
22:33
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:10
-
22:07
-
21:50
-
21:49
-
21:22
-
21:18
-
21:07
-
20:56
-
20:40
-
20:36
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:11
-
20:11
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:46
-
19:44
-
19:40
-
19:31
-
19:11
-
19:02
-
19:01
-
18:51
-
18:44
-
18:19