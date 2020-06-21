Как сейчас выглядят герои Евро-2008 в составе сборной России

Ровно 12 лет назад на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле сборная России одержала, возможно, самую яркую победу в своей истории – над Нидерландами на Евро-2008. Вспоминаем героев того знаменательного вечера. Удивительно, но большинство из них внешне с тех пор практически не изменились!

Тогда: 22 года.

Сейчас: 34 года.

Фото: «Чемпионат»

Акинфеев отыграл все матчи Евро-2008 с первой до последней минуты. Несмотря на восемь пропущенных мячей, больше всего «армеец» запомнился сейвами в четвертьфинале. Игорь по-прежнему играет за красно-синих а вот в сборной карьеру уже завершил.

Тогда: 28 лет.

Сейчас: 40 лет.

Фото: «Чемпионат»

На чемпионате Европы Игнашевич отыграл четыре встречи. В июне 2019 года бывший защитник ЦСКА возглавил московское «Торпедо», а на днях получил лицензию категории UEFA PRO. Теперь Игнашевич — официально главный тренер чёрно-белых.

Первый провал Игнашевича в тренерской карьере. Его «Торпедо» уничтожено Сергей Юран ведёт «Химки» к еврокубкам.

Тогда: 27 лет.

Сейчас: 39 лет.

Фото: «Чемпионат»

Аршавин сыграл три игры на Евро-2008 и отметился двумя голами: в групповой встрече со Швецией и том самом матче с голландцами, в ворота ван дер Сара. Сейчас легенда «Зенита» занимает должность советника генерального директора по молодёжному футболу в родном клубе и работает экспертом на ТВ.

Тогда: 26 лет.

Сейчас: 38 лет.

Фото: «Чемпионат»

Павлюченко — один из лучших бомбардиров Евро-2008. Роман сыграл на турнире пять матчей и забил три гола — в ворота Испании, Швеции и Нидерландов. Летом 2019 года Павлюченко завершил карьеру, но всё равно продолжает поигрывать в футбол на любительском уровне.

Тогда: 24 года.

Сейчас: 36 лет.

Фото: «Чемпионат»

Жирков принял участие в пяти встречах чемпионата Европы, проведя на поле в общей сложности 447 минут и отметившись голевой передачей в матче со шведами. Сейчас Юрию 36 лет, но он всё ещё полон сил, играет за «Зенит» и вызывается в сборную.

Жиркова затравили за трансфер в «Анжи». Позорная страница нашего футбола Он выбрал «Анжи», когда московские фанаты бойкотировали кавказские клубы.

Тогда: 26 лет.

Сейчас: 38 лет.

Фото: «Чемпионат»

Колодин провёл четыре матча на Евро-2008 и запомнился болельщикам пушечными ударами в игре с Нидерландами. В 2017 году Денис завершил карьеру, получил лицензию категории А и теперь тренирует юных игроков в СДЮСШОР «Химки».

Тогда: 23 года.

Сейчас: 35 лет.

Фото: «Чемпионат»/instagram.com/bilyaletdinov

Динияр сыграл во всех матчах турнира, результативных действий не совершал. Официально игровую карьеру Билялетдинов ещё не завершил – сейчас находится в статусе свободного агента.

Тогда: 25 лет.

Сейчас: 37 лет.

Фото: «Чемпионат»

Анюков принял участие во всех играх Евро и отметился двумя голевыми передачами. В мае этого года Александр объявил о завершении игровой карьеры и в ближайшее время собирается начать тренерскую.

Как сейчас выглядят игроки «Зенита», выигравшие Кубок УЕФА в 2008 году Прошло 12 лет.

Тогда: 32 года.

Сейчас: 44 года.

Фото: «Чемпионат»

На Евро-2008 Семак отыграл пять матчей, забил важный гол Греции и отметился голевой передачей со Швецией. Сейчас Сергей — главный тренер «Зенита», с которым уже успел стать чемпионом страны.

Тогда: 24 года.

Сейчас: 36 лет.

Фото: «Чемпионат»/instagram.com/torbinskiydmitry

Торбинский сыграл только в трёх играх чемпионата Европы и провёл на поле в общей сложности 131 минуту, но его гол в ворота Голландии в дополнительное время — один из самых важных в истории нашей сборной. Сейчас Дмитрий живёт в Майами, где тренирует молодёжный состав местного «Юнайтед».

Тогда: 30 лет.

Сейчас: 42 года.

Фото: «Чемпионат»

В активе Зырянова на Евро-2008 пять матчей и победный гол в ворота Греции. Сейчас Константин работает старшим тренером в молодёжном составе «Зенита».

12 лет победе России над Англией в отборе Евро-2008. Где сейчас герои той игры Лишь пятеро участников знаменитого матча ещё не закончили карьеру.

Тогда: 30 лет.

Сейчас: 42 года.

Фото: «Чемпионат»

Семшов принял участие во всех матчах Евро (363 минуты), результативными действиями не отметился. Сейчас Игорь входит в тренерский штаб Черевченко в тульском «Арсенале».

Тогда: 61 год.

Сейчас: 73 года.

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Это был третий год Хиддинка у руля нашей сборной. После успеха на чемпионате Европы Гусу присвоили звание «Заслуженный тренер России». На пенсию Хиддинк не торопится: с 2018-го по 2019 год он возглавлял олимпийскую сборную Китая.