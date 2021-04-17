Уехал из Украины со скандалом. А полтора года назад фанаты довели его до слёз

Полузащитник «Шахтёра» Тайсон ушёл из «Шахтёра» – он выступал за украинский клуб с 2013 года, за это время забил 59 голов в 299 матчах и был капитаном команды в течение двух лет. Вместе с «Шахтёром» бразилец шесть раз становился чемпионом Украины, пять раз брал Кубок и четыре раза – Суперкубок.

Бразилец уже давно хотел вернуться на родину, но руководство его не отпускало – видимо, ждало выгодных предложений. Своего Тайсон всё же добился – «Интернасьональ» уже объявил о его трансфере.

Последний год поведение полузащитника было отвратительным. В марте он отказался выйти на замену, за что главный тренер сослал его в дубль

Тайсон часто жаловался в социальных сетях, как он хочет вернуться домой, в «Инстаграме» конфликтовал с одноклубником Тарасом Степаненко, а украинская пресса не раз писала, что в команде то и дело возникали стычки с участием полузащитника. Футболист не скрывал, что ждёт звонка от «Интернасьоналя»: он отклонил предложения из ОАЭ, Китая, России и других бразильских клубов. Тайсон был готов пойти на существенное понижение зарплаты – лишь бы вернуться домой к 12-летней дочери.

«Шахтёр» не соглашался отдавать полузащитника зимой – у него оставалось ещё полгода контракта, и клуб, как писал O Globo, взял с него обещание не подписывать какие-либо предварительные соглашения до окончания срока действующего.



Дело приняло другой оборот, когда Тайсон не появился на поле в матче с «Ромой» в конце марта. Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру после игры не дал чёткого ответа, почему полузащитник не сыграл: «Всё, что касается дисциплинарных санкций – решается внутри команды. Почему не вышел Тайсон? Потому что вышел Коноплянка, а я не могу провести больше замен. Мы провели пять замен, шесть не могу».



На следующий матч со «Львовом» Тайсон не попал даже в заявку. Оказалось, что клуб сослал его в дубль за отказ разминаться и выходить на замену в игре с «Ромой». Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна объяснил решение тренерского штаба тем, что «выше клуба быть никто не может»: «Мы все профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду. Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение».



Позже журналист Александр Денисов в эфире программы «Великий футбол» рассказал подробности конфликта: «После того, как Тайсон не хотел выходить на замену, уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу – воспитательную или какую-то ещё. Футболист закрылся в туалете и не хотел выходить на разговор с Каштру и Срной».



Помимо ссылки в дубль, Тайсона оштрафовали на половину зарплаты. Особого желания выступать за вторую команду у полузащитника не было, поэтому сразу пошли разговоры, что на поле на Украине он больше не выйдет.



Так и получилось – 10 апреля его мама сообщила, что сын подписал предварительный контракт с «Интернасьоналем». Спустя шесть дней «Шахтёр» официально объявил о досрочном расставании с Тайсоном.



«Хочу поблагодарить всех вас за любовь, которую вы проявляли ко мне и моей семье всё это время, – заявил он. – Я уезжаю, но моя благодарность клубу – это то, чего я никогда не забуду. Я не хотел бы заканчивать всё так, как сейчас получается».

В 2019 году футболисту ухали фанаты киевского «Динамо», а он в ответ показал им средний палец. «Интернасьональ» уже тогда заявил, что готов его принять

В середине второго тайма диктор стадиона обратился к болельщикам с просьбой перестать ухать, но это не помогло. На 74-й минуте Тайсон, сфолив в атаке, развернулся в сторону сектора с фанатами киевского «Динамо», яростно пнул мяч и показал средний палец. Болельщики рванули резко вниз, как бы намереваясь вырваться на поле, и в итоге арбитр встречи приостановил матч и увёл команды с поля. Уходя, Тайсон плакал.



«Я люблю свою расу и бьюсь за цвет, — написал полузащитник в своём «инстаграме». — Всё, что я делаю, я делаю для нас, ради любви. Никогда не буду молчать при встрече с подобной бесчеловечной и подлой реакцией. Я заплакал, потому что был возмущён, не мог принять происходящее и чувствовал себя беспомощно. Ведь я ничего не мог сделать в тот момент. Но нас учили оставаться сильными и бороться за свои права. Я должен бороться, бить себя в грудь, поднимать голову. В расистском обществе нужно не просто избегать расизма, нужно быть антирасистом».



Фанаты «Динамо» тоже выступили с заявлением: сказали, что у них была акция в поддержку северных пятнистых сов.

Тайсона поддержали Неймар, Роналдо и бывшие одноклубники.

И, по сообщениям бразильских СМИ, после этого случая «Интернасьональ» предложил ему вернуться.



Но Тайсон никуда не ушёл. В том же году он стал лучшим игроком Украины, в 2020-м им интересовался «Милан», предлагая чуть ли не 30 млн евро – всё у бразильца складывалось хорошо. «Шахтёр» его тогда не отпустил – ждали предложения повыгоднее.



Дотянули до того, что игрок сделал всё, чтобы его буквально выгнали из клуба.