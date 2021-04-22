Санкт-Петербург получит ещё три матча Евро-2020! Почему УЕФА не отдал их Москве?

УЕФА исключил Бильбао из списка городов-хозяев Евро-2020, а теперь компанию ему составят Дублин и, скорее всего, Мюнхен. Коронавирус вносит коррективы в календарь турнира, но болельщики из России от них только выиграют – Санкт-Петербург получит ещё три матча чемпионата Европы.

Санкт-Петербург проведёт шесть матчей группового этапа Евро-2020

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», УЕФА принял принципиальное решение о переносе групповых матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Официально об этом будет объявлено 23 апреля после заседания исполкома. Столица Ирландии должна была принять четыре матча чемпионата Европы, три из которых теперь перенесут на «Газпром Арену». В Санкт-Петербурге состоятся встречи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня). Что касается ещё одной игры в плей-офф, которую принимал Дублин, то она будет перенесена в Лондон.

Источник отмечает, что УЕФА решил не добавлять новые города, поэтому отказался от идеи отдать несколько игр Москве. Встречи чемпионата Европы перенесены из Ирландии в связи с тем, что правительство страны не может гарантировать минимальную заполняемость трибун из-за сложной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса. Напомним, Санкт-Петербург также примет три запланированных матча группового этапа – Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), и один из четвертьфиналов. Стадион «Санкт-Петербург» сможет заполняться на 50%.

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Англия – приоритет для УЕФА?

Как сообщает The Telegraph, часть освободившихся матчей Евро-2020 пройдёт в Англии. По информации издания, УЕФА примет соответствующее решение в знак благодарности за участие национальной Ассоциации футбола (FA) в борьбе с Европейской Суперлигой. Роль англичан была оценена как ключевая. В оргкомитете Евро-2020 в России уже отреагировали на эти слухи.

«Скорее всего, информация о том, что Англия получит больше матчей Евро за ключевую роль в борьбе с Суперлигой — это домыслы какого-то автора. Очень странная увязка. Организация матчей должна исходить из организационных возможностей, а не по каким-то другим причинам. УЕФА будет оценивать именно возможности, эпидемиологическую ситуацию. УЕФА – достаточно профессиональная организация, которая движет интересами турнира», – сказал генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

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Возможно, это домыслы, тем не менее уже известно, что один из ключевых матчей в 1/8 финала, который должен был пройти в Дублине, состоится в Лондоне. В ближайшее время УЕФА объявит о перенесённых встречах из Бильбао и, вероятно, Мюнхена.