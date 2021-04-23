Русский бомбардир №1 открыл в себе новые таланты. Пандемия пошла Кержакову на пользу

Александру Кержакову будет что вспомнить, когда пандемия закончится. Во-первых, год назад экс-нападающий «Зенита» вместе с семьёй и питомцами самоизолировался в личном коттедже – дышал свежим воздухом и наслаждался природой. Во-вторых, локдаун раскрыл в лучшем русском бомбардире (№1 по суммарному количеству голов за отечественные клубы и сборную) новые таланты.

Своими достижениями Александр весной 2020-го делился в соцсетях: фотоотчёт о проведённом с сыном химическом эксперименте (бросили ментос в колу), ролик в TikTok, где профессиональный нападающий не может забить семилетнему ребенку. А ещё пародии на обложки альбомов всемирно известных групп: как бы выглядели пластинки Beatles, Queen, Eminem.

Кержаков пародирует обложки легендарных музыкальных альбомов. Получается забавно! Кержакову с семьёй легко даются и Queen, и Eminem. Всё выглядит очень круто.

Но лучше всего на самоизоляции раскрылся талант Кержакова-интервьюера. За две недели Александр провёл восемь прямых эфиров в «Инстаграме» со своими знаменитыми друзьями.



Началось всё с разговора с Андреем Аршавиным. Интервью Кержаков анонсировал постом во всё том же «Инстаграме» и призвал подписчиков накидать вопросов в комментарии. Отметились Владимир Быстров и Яна Рудковская. Жена Евгения Плющенко хотела узнать, кого Аршавин выберет: Месси или Роналду. Андрей остановил свой выбор на аргентинце.



Сам прямой эфир получился скорее обменом воспоминаниями, а не типичным интервью. Кержаков всё напоминал другу, как Максим Деменко устраивал лёгкую дедовщину в «Зените», как командой дарили подзорную трубу Властимилу Петржеле, а сами Аршавин и Кержаков потом загорали в Чехии в солярии жены чешского тренера.



После эфира с Аршавиным в комментариях у Кержакова начали спрашивать, кто будет следующим гостем. Александр после недолгих раздумий воспринял это не только как возможность пообщаться с друзьями, но и шанс как-то развлечь людей, точно так же засевших на самоизоляции.

Вслед за Аршавиным на разговор Кержаков пригласил только перешедшего в «Сочи» Александра Кокорина, Фёдора Смолова из Виго и брата Михаила. Затем был Артемий Панарин, в честь которого Александр несколько лет назад назвал своего сына. Хоккеист в свойственной ему манере много шутил и предположил, кем бы он мог стать без спортивного детства.



«Так как я заканчивал вечернюю школу, в крупных компаниях меня бы не ждали. Остался бы в Коркино, бизнес мутил. У меня как раз бабушка пекла пирожки и продавала на трассе. Ходил к ней, варился во всём этом, пирожок там заточу, сидим. К семейному бизнесу присоединился бы», – улыбался Панарин.



Заглянул к Кержакову и Сергей Шнуров. Солист группировки «Ленинград» до этого неоднократно приглашал Александра сниматься в клипах и плясать на сцене во время концертов. В прямом эфире с музыкантом даже прозвучала определённая похвала в адрес «Спартака». Столичную «Открытие Арену» Шнуров назвал самой любимой концертной площадкой за пределами родного Петербурга.

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Евгений Савин рассказывал о новой для себя карьере блогера, а Константин Хабенский признавался, что на карантине смотрит мультсериал «Щенячий патруль». С актёром у Кержакова получился особенно тёплый разговор. Александр в очередной раз поблагодарил друга за возможность дебютировать в театре – Хабенский в 2015-м пригласил футболиста сыграть в благотворительном спектакле на сцене Государственного Кремлёвского Дворца. Во время прямого эфира же товарищи договорились об участии Кержакова в новой благотворительной акции.



«Мне повезло, что у меня очень хорошие и отзывчивые друзья, которых многие знают и которые с удовольствием готовы пообщаться. Мы поговорили, я задал вопросы, которые прислали подписчики в комментариях. По-моему, получилось неплохо», – рассказывал Кержаков в интервью «Чемпионату».



Если вдруг мир ждёт новый локдаун, Кержаков, который сейчас работает главным тренером «Томи», найдёт, чем заняться. У него осталось ещё много друзей, которым он так и не задал вопросы от подписчиков.