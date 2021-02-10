Лучший бомбардир России теперь осваивает ФНЛ. Как Кержаков вживается в роль тренера

Как игрок Кержаков-старший сделал блестящую карьеру: лучший бомбардир «Зенита», сборной и вообще всего российского футбола. Тренер Кержаков – пока новичок. Наблюдать за ним, командующим с лавки (с пластикового стула – не суть), всё ещё очень непривычно, но интересно. Видно, что постепенно Александр Анатольевич вживается в новую роль. Хотя иногда ещё искренне, по-игроцки, недоумевает, если подопечный не видит очевидного, в его понимании, варианта развития атаки. Всё-таки нападающий Кержаков играл в топ-клубах, тогда как тренер Кержаков начинает с аутсайдера ФНЛ.

Об этом вот переходе из одного футбольного состояния в другое мы и поговорили с молодым наставником «Томи» после победы сибиряков над вторым составом «Рубина» (из приближённых к первому там был один Игнатьев).



— Приятно побеждать команду Премьер-Лиги, пусть даже в сильно экспериментальном составе?

— Я думаю, что каждый преследовал свои задачи. Матч получился совсем товарищеским. О принципиальных победах и эмоциях здесь говорить не приходится. Тем более что у кого-то были проблемы с составом.



— Ваше решение принять последнюю команду ФНЛ выглядело экстремальным.

— При чём здесь экстрим? Я же не с американской горки прыгал.



— В такой ситуации подпортить свою тренерскую репутацию намного проще, чем ее улучшить.

— Я хотел работать. Это была единственная такая возможность в профессиональном футболе, и я с удовольствием на неё откликнулся. Стараемся делать всё, чтобы помочь команде сохранить место в ФНЛ.



— Футболистом вы играли в больших командах. Сейчас испытываете новые ощущения, открывая для себя глубинку?

— Мне сложно говорить о глубинке, потому что это мой первый тренерский опыт во взрослом профессиональном футболе. Здесь для меня всё новое. Понятно, что уровень ФНЛ ниже уровня РПЛ. Но это огромный опыт в моей, надеюсь, долгой тренерской карьере.

Фото: fctomtomsk.ru

— Тем не менее, «Томь» пока чаще проигрывает, чем выигрывает. Тяжело психологически?

— Это тяжело и для меня, и для футболистов, и для болельщиков. Но я надеюсь, что приход новых футболистов и наша работа на сборах пойдут нам на пользу.



— Тренер юношеской сборной и клуба – совершенно разные профессии?

— Да. Здесь главное отличие в том, что это клуб, а не сборная. Это подразумевает ежедневную работу.



— Злитесь, когда футболисты не могут выполнить элементарные, с вашей точки зрения, технические приёмы?

— Я думаю, что каждый тренер злится, когда футболисты не выполняют те требования, которые хочет видеть тренер. Я не исключение.

20 лет назад Кержаков дебютировал в «Зените». Сейчас в РПЛ таких форвардов и близко нет Он не мог забить 4 месяца, но всё равно выходил на поле. Доверие решает.

— Свой знаменитый принцип 4Б «бил, бью и буду бить» прививаете нападающим?

— Я не бил в любой ситуации. Если бы бил, то, наверное, так долго не играл бы. Есть ситуации и позиции на поле, когда бить не нужно. Мы стараемся играть так, чтобы наши атаки доходили до логического завершения и заканчивались ударами по воротам. Когда-то получается, когда-то — нет.



— Что происходит с Денисом Давыдовым? Ему уже 25, а результативность даже в ФНЛ скромная?

— Он очень много пропустил и не играл. И сейчас, к сожалению, получил травму. Но мы также надеемся, что Денис нам поможет. Он и так помогал в нескольких матчах, когда был полностью готов. Ему тяжело вернуться на свой прежний уровень, на уровень профессионального футбола, каждодневной постоянной работы. К этому нужно возвращаться. Надеемся, что он вернётся.

— Тема последней недели – хет-трик Головина. Удивил?

— Я смотрел первый тайм. В принципе, он оказывался на тех позициях, где и должен был находиться игрок, выступающий на его месте. Очень хорошо играл, первый тайм по крайней мере, что я видел, когда он забил два гола. Практически не терял мячи. У них хорошая команда, сбалансированная. Интересный чемпионат Франции. Я думаю, чем чаще он будет играть, тем быстрее вернётся на свой уровень функциональной готовности. Не думаю, что он будет часто забивать по три гола, но польза, которую он сейчас приносит своему клубу — очевидна.



— «Монако» — его потолок в плане потенциала?

— Сложно сказать. Но Головин игрок такого качества, который, я думаю, не затерялся бы в любой команде, где есть партнёры высокого уровня. Саша не теряет мячи и играет правильно. Поэтому потолок, не потолок — не знаю. Хотя «Монако» сейчас находится практически в зоне Лиги чемпионов во Франции. Тоже неплохая команда.



— Как вам перспективы Кокорина в Италии?

— Я надеюсь, что у него всё получится.



— Не поздновато он попал за границу?

— Ему сколько? 30 лет? Нет, думаю, что нет.



— Как вам бывшие одноклубники Аршавин и Быстров в роли телевизионных экспертов?

— Я думаю, что Андрей сейчас больше сконцентрирован на другой работе, которая у него очень хорошо получается, как я понимаю и вижу результаты. Молодёжь «Зенита» прогрессирует. Мы были на сборах сейчас. Жили вместе с юношескими командами «Зенита». Видели их товарищеские матчи. Они очень хорошо выглядят, хорошо играют – в том числе благодаря руководству Департамента развития молодёжного футбола, а его глава, как мы знаем, это Андрей Сергеевич. Поэтому Андрей на правильном пути. С ним, по крайней мере, молодёжь, молодёжный департамент будут прогрессировать. И он как функционер футбольный будет прогрессировать и дорастёт до самого высокого уровня. Что касается Вовы, то, на мой взгляд, то, что он говорит – это очень интересно, креативно. Многие обсуждают его высказывания, как он выглядит на экране. Я думаю, это не худший вариант для телеканала.



— А вы уже полностью освоились в новой роли? Убили в себе футболиста?

— Так я же не первый год тренер. Да, здесь всё немножечко новое меня, но я уже свыкся, привык. Первый раз я тут на сборах в качестве главного тренера профессиональной взрослой команды. Это интересно, новый опыт. А убивать мне ничего не пришлось.

Организация учебно-тренировочных сборов