Известного тренера обвиняют в избиении женщин. Вместо поездки на Евро Гиггза ждёт суд

Болельщики уже не желают видеть его у руля сборной.

До старта Евро-2020 меньше двух месяцев, но уже сейчас начинают приходить печальные новости из лагеря некоторых сборных. Стало известно, что главный тренер национальной команды Уэльса Райан Гиггз пропустит турнир. Специалиста обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений.

Гиггз напал на двух женщин в ноябре 2020 года

Осенью 2020-го экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» арестовали по обвинению в нападении на свою девушку и ещё одну женщину. По информации британского издания The Telegraph, Кейт Гревилл (подруга Гиггза) сама вызвала полицию, которая и арестовала Райана. У девушки на теле были небольшие повреждения, ей потребовалась помощь. По неофициальной информации, ссора между Кейт и Райаном произошла на почве измены экс-футболиста «МЮ».

Тогда у тренера возникли проблемы: его доставили в отделение и позже отпустили под залог. Гиггз отрицал все выдвинутые ему обвинения, но при этом пропустил три матча сборной. Вместо него национальной командой руководили помощники главного тренера — Роберт Пейдж и Альберт Стейвенберг.

Гиггз должен был стать игроком «Ман Сити». Его привёл в «МЮ» разносчик газет Как Гиггз попал в «МЮ» — это детектив. Его ждали в офисе «Сити».

Тренер пропустит Евро-2020

Сегодня Гиггзу предъявлены обвинения по трём статьям, связанным с домашним насилием в ноябре 2020-го. Его подозревают в причинении телесного повреждения женщине и нападении на другую девушку. Предполагается, что инцидент произошёл в доме Гиггза в Уорсли. Согласно данным полиции, Райана также обвиняют в принуждении и контролирующем поведении. Всё это произошло в период с декабря 2017-го по ноябрь 2020-го.

«Полностью уважаю надлежащую правовую процедуру и понимаю серьёзность обвинений. Я не признаю себя виновным в суде и надеюсь очистить своё имя. Хотел бы пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам всяческих успехов на Евро этим летом», – сказал в своём заявлении Гиггз.

Да, Райан пропустит предстоящий чемпионат Европы. Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) заявила, что тренировать сборную будет Роберт Пейдж, помощник Гиггза.

«Мы приняли к сведению решение Королевской прокуратуры в отношении главного тренера сборной Райана Гиггза. Роберт Пейдж возьмёт на себя обязанности главного тренера на Евро-2020 и будет помогать Альберту Штайвенбергу. FAW воздержится от дальнейших комментариев», – говорится в заявлении.

Райан также отказался от общения с прессой до окончания судебного разбирательства. Сейчас главный тренер сборной Уэльса выпущен под залог. Первая часть судебного слушания назначена на 28 апреля.

Примеры для Гиггза. 11 тренеров, которым сразу доверяли сборную Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса без опыта самостоятельной работы. А всегда ли он нужен, этот опыт?

Реакция болельщиков

«Знаю, что это будет дорого, но, пожалуйста, просто увольте его и положите конец этой чепухе».

«Просто избавьтесь от Гиггза и найдите нового тренера».

«Увольте его. Непростительно. Он уже должен был уйти. Не очерняйте статус сборной. Его поведение неприемлемо».

«Он должен поступить достойно и уйти! Приятно видеть, что для разнообразия он поставил свою страну на первое место».

«Увольте Гиггза сейчас же».

«Просто увольте его сейчас же. Не хочу, чтобы он представлял эту страну».

«Правильный (и единственно-реальный) выбор».

Кстати, это не первый семейный скандал, связанный с Гиггзом. Несколько лет назад стало известно, что экс-футболист изменял жене с супругой своего брата и другими женщинами. Кажется, семейная жизнь Райана мешает тренерской.