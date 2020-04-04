Гиггз должен был стать игроком «Ман Сити». Его привёл в «МЮ» разносчик газет

«Я тогда работал молочником. Развозил бутылки, а потом шёл на второй круг: ездил по школам и смотрел, как ребята играют в футбол». После основной работы Деннис Скофилд, которому тогда было уже за 50, тренировал собственную детскую команду «Динс» и подрабатывал скаутом для «Манчестер Сити», который в начале 80-х боролся за выживание в первом дивизионе, высшей лиги Англии на тот момент. В зону ответственности Скофилда входили школы в Солфорде и Суинтоне, небольших городах рядом с Манчестером.



Среди прочих школ была начальная на Гросвенор-роуд в Суинтоне, а среди игравших там в футбол мальчишек явно выделялся один, который носился по флангу, обводя всех, кто попадался на пути. Мальчишку звали Райан Уилсон, и до того, как он, под фамилией Гиггз, дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Эвертоном», выйдя на замену вместо получившего травму Денниса Ирвина, оставалось ещё 10 лет.

Версия молочника

Скаут спросил, присутствуют ли на игре его родители, и познакомился с Линн Гиггз, мамой Райана. Он предложил взять его в собственную детскую команду «Динс», пока тот не подрастёт, чтобы перейти в академию «Манчестер Сити». К его удивлению, Линн заинтересовалась даже больше, чем сам Райан. «Для неё это было не про футбол. Они недавно переехали, и Райану пришлось тяжело. Она видела в этом возможность завести новых друзей, я и сказал, что новая футбольная команда идеально подходит».



Семья переехала из Кардиффа из-за отца: Данни Уилсон профессионально играл в регби и перешёл в клуб из Суинтона. Пока молодой Райан играл за «Динс», Скофилд познакомился с его отцом. Тот заинтересовался предложением от «Манчестер Сити» и пообещал, что сын подпишет предварительный контракт. По тогдашнему законодательству для этого Райану должно было исполниться 14 лет. Но уже в 12 мальчик начал ходить на тренировки в академию «Сити».



Одновременно с академией «Сити» он играл и в других команда: за «Динс» и «Солфорд Бойз». И в одном из матчей «Динс» встретились с мощным соперником: юношеской командой «Манчестер Юнайтед», за которую играли Пол Скоулз и браться Невиллы. Его тренер вспоминал: «Он был на голову сильнее всех на поле, включая Скоулза. После той игры скаут «МЮ» стал приходить постоянно. Когда он пришёл в третий раз, я подумал: что ещё он хочет увидеть? Неужели ему ещё не всё ясно?»

Гиггз (тогда ещё Уилсон) и Скофилд

Приближалось 14-летие Райана. «Я общался с его отцом и с клубом. Мальчик болел за «МЮ», но отец говорил, что он не станет отказываться от нашего предложения. Главой скаутского отдела тогда был Кен Барнс. Я говорил ему, что нельзя терять времени – нужно делать предложение уже сейчас. Мне отвечали, что так не делается, и что всему своё время». Предварительный контракт был близок.

29 ноября 1987 года Райану исполнилось 14 лет. Теперь он мог подписать предварительный контракт. Скофилд уточнил у руководства, когда мальчику предложат контракт. «Мне ответили, что офис открыт. Райан может прийти и подписать контракт в любой момент. Но в этот самый момент Алекс Фергюсон уже сидел на диване в гостиной у него дома и протягивал бумаги».

Детская команда «Ман Сити». Райан – второй слева в нижнем ряду

Скофилд не простил руководству «Ман Сити» эту ситуацию и ушёл из клуба. Позднее он признал, что Райан сделал правильный выбор, уйдя в «МЮ». Но как это вообще стало возможно?

Версия разносчика газет

Гарольд Вуд был разносчиком газет, а по вечерам подрабатывал стюардом на «Олд Траффорд». В другие дни он ходил на солфордский стадион посмотреть футбол. Однажды он увидел парня, который настолько же сильно выделялся на фоне своих одноклубников по «Динс», насколько и на фоне соперников. Вуд сразу сообщил о нём в скаутскую службу. Потом сообщил ещё раз. А потом набрался смелости и обратился напрямую к Алексу Фергюсону.



Шёл 1987 год, Фергюсон был на посту тренера «МЮ» меньше 10 месяцев. Первый сезон клуб закончил на 11-м месте, одержав всего одну победу на выезде (зато над «Ливерпулем» на «Энфилде»). Летом клуб провёл мощную трансферную кампанию, подписав Стива Брюса, Брайана Макклера и знакомого Фергюсону по «Абердину» Джима Лейтона. Другими словами, у тренера было полно дел. Но он всё-таки отправил скаута на следующий матч «Динс». Скаут вернулся под таким впечатлением, что на следующий матч Райана Фергюсон отправился лично.



Это был матч между «Динс» и «МЮ» U-15. «МЮ» был разгромлен, а Райан забил три гола. «Он бегал по полю так же естественно, как пёс за газетой» — позднее описал свои впечатления в автобиографии Фергюсон. После этого скауты «Юнайтед» уже не спускали с него глаз. Но тренер не стал сходу звать его в новую команду. Райан продолжал играть за свои прежние команды – всё равно он не подписал с ними никаких бумаг. Зато Фергюсон «МЮ» подготовил для него соглашение, которое пролежало в ящике до 14-летия мальчика.

Утром 29 ноября 1987 года, когда Райану исполнилось 14, Фергюсон взял с собой Джо Брауна, скаута, который первым просматривал его по наводке стюарда, и приехал к Уилсонам в гости с контрактом. Всё заняло несколько минут. Большие валлиец не играл за «Динс» и за «Сити». Только за академию «МЮ».



Через два года Райан взял фамилию матери. Как он позднее говорил, отец был для него кумиром на поле, но при этом агрессивное поведение дома по отношению к жене отвернуло от него ребёнка. «Я взял фамилию матери не столько в знак протеста против отца, сколько ради матери, чтобы показать ей, что я за неё».



В 16 лет от Райана Уилсона, игрока «Манчестер Сити» не осталось даже фамилии. Был Райан Гиггз, игрок академии «Манчестер Юнайтед». Его 14-й день рождения стал ужасным днём для скаута, который его нашёл, но благодаря тому, как сложился тот день, Гиггз сыграл 963 матча за «МЮ» и стал легендой.

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