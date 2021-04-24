«Гол видели все, кроме арбитра». Новый скандал в российском футболе

Сегодня, 24 апреля, «СКА-Хабаровск» у себя дома принимал «Томь» в матче 38-го тура ФНЛ. В настоящий момент команда Александра Кержакова борется за выживание. Казалось, что встреча с такой вывеской ничем примечательным не запомнится, но концовка встречи была омрачена скандалом. Арбитр Сергей Цыганок, судя по всему, не засчитал чистый гол в ворота хабаровского клуба.
В первом тайме команды быстро обменялись голами. Сначала полузащитник «Томи» Никита Кривцов забил мощным ударом под перекладину, а спустя десять минут счёт сравнял красивым выстрелом из-за пределов штрафной Максим Мартусевич – 1:1.
Уже во второй половине встречи, на 81-й минуте, защитник Илья Зуев после подачи со штрафного нанёс опасный удар головой. Мяч попал в перекладину, после чего, похоже, оказался за линией ворот Владимира Сугробова. Однако судейская бригада во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока посчитала, что гола в этом эпизоде не было.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео эпизода можно на странице «Томи» в «Инстаграме».
После игры, которая так и закончилась ничейным результатом (1:1), главный тренер «Томи» Александр Кержаков раскритиковал решение главного арбитра.
«Если что, сегодня для судей это был не гол, а для нас — минус два очка», — написал Кержаков на своей странице в «Инстаграме», приложив фрагмент эпизода.
На пресс-конференции наставник команды из Томска опять заговорил об ошибке арбитра Сергея Цыганка.
«Незаслуженно сыграли вничью, потому что забили чистейший гол, который, к сожалению, не увидели арбитры. Наверное, какая-то комиссия там будет разбираться, но, когда настолько чистые мячи не засчитываются, обидно всем», – сказал Кержаков.
А вот как отреагировала на решение арбитра пресс-служба томского клуба в «Твиттере».
Тем не менее его «Томь» продлила свою серию без поражений до семи матчей, одержав за это время три победы и четыре раза сыграв вничью. Уместно напомнить, что в начале марта игра между «Аланией» и «Томью» тоже закончилась скандалом. Тогда сразу же после финального свистка футболисты устроили массовую драку. В столкновении принимали участие главный тренер «Томи» Александр Кержаков и наставник «Алании» Спартак Гогниев, но их старались сдерживать помощники.
Теперь клуб из Томска, за 38 матчей набравший 34 очка, занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, продолжая находиться в зоне вылета. А вот «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана с 54 очками поднялся на девятую строчку.
- 24 апреля 2021
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