Малком забил впервые с августа. Самая лёгкая победа «Зенита» в этом сезоне

Впервые в нынешнем чемпионате команда Сергея Семака встретилась с соперником, который не понимал, как атаковать.

Команда Сергея Семака всё ближе к чемпионству – санкт-петербуржцы разгромили дома «Ротор».

У «Зенита» не сыграли травмированный Деян Ловрен и дисквалифицированный Сердар Азмун. Лучшего бомбардира РПЛ заменил на позиции форварда Себастьян Дриусси. Хорватский капитан, возможно, будет готов к следующему матчу с «Локомотивом» (2 мая) – решающему в борьбе за титул.

«Ротор» с первых минут дал понять, что будет играть на 0:0, не заботясь даже о нормальной организации контрвыпадов. Сзади – понадёжнее, впереди – как получится. В схеме 5-4-1 центрфорвард Алексей Щёткин большую часть времени чувствовал себя одиноким, словно его высадили на необитаемом острове и приказали выжить в окружении хищников.

«Зенит» прессинговал, комбинировал на скорости, давил с акцентом на левый край. У волгоградцев, видимо, в силу кадровых обстоятельств, правый фланг закрывал штатный атакующий полузащитник Николай Кипиани. Чувствовалось, что игра в обороне – не его призвание, тем более он не всегда получал нужную поддержку от Зурико Давиташвили. Дуглас Сантос и Андрей Мостовой раз за разом создавали остроту из этой зоны, пользуясь позиционными ошибками оппонента и обыгрывая один в один. Например, уже на 2-й минуте Дриусси, здорово сыграв на опережение, пробил в штангу после кросса Дугласа Сантоса.

В первом тайме чемпион нанёс 18 ударов (в створ – 9), а «Ротор» – 1 (в створ – 1). По передачам на чужой трети поля команда Семака выигрывала 202:38. Просто фантастические цифры! «Ротор» не успевал за предложенным темпом. То, что волгоградцы удержали нулевую ничью к 45-й минуте, иначе как аномалией невозможно было назвать. Голкипер Йосип Чондрич тащил все мячи. Однако в компенсированное время «Зенит» всё-таки забил. Гол, что неудивительно, пришёл с фланга Дугласа Сантоса, вот только автором мяча стал не кто-то из зенитовцев, а поразивший собственные ворота Соломон Кверквелия. Между тем грузинский защитник арендован «Ротором» у «Локомотива» – соперника хозяев в споре за золотые медали.

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Когда в дебюте второго тайма Щёткин своим одиннадцатым касанием мяча в матче впервые пробил по воротам Андрея Лунёва (головой после кросса), подумалось, что команда Юрия Батуренко сможет найти в себе силы переломить ход игры. «Ротор» борется за выживание, а значит должен показывать зубы на финише сезона. Но на самом деле в игре вообще ничего не поменялось. «Зенит» владел полным преимуществом и на 56-й минуте забил второй гол. Этот эпизод начался с того, что Дуглас Сантос, Мостовой и Вендел «сообразили на троих», разорвав хитрой комбинацией оборону «Ротора». Мяч задержался в штрафной волгоградцев, а Малком ловко разобрался с Давиташвили и Сергеем Серченковым.

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Кстати, бразилец не отличался с августа, это второй его мяч в сезоне. Вскоре после своего гола Малком отдал и голевую передачу – третью в нынешнем чемпионате. Мостовой сделал перевес санкт-петербургской команды крупным и фактически закончил игру. Дальше Семак мог принимать любые решения по составу. Например, тренер «Зенита» заменил «висевшего» на карточках Ярослава Ракицкого.

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А что же Артём Дзюба? Центрфорвард за 75 минут нанёс четыре удара и отдал две ключевые передачи. Перед своей заменой капитан забил головой четвёртый гол «Зенита», сократив отставание от Азмуна в гонке бомбардиров до двух мячей. Этот гол Дзюбы – подарок для сына. Поразив ворота, Артём показал футболку с изображением львёнка и надписью «С днём рождения сынок».

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Противостояние самой результативной команды РПЛ с наименее забивной (59 голов до этого тура у «Зенита» и лишь 12 у волгоградцев) закончилось прогнозируемым исходом. Пятый гол всего через минуту после своего появления на поле забил Александр Ерохин.

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«Ротор» совсем развалился. На 87-й минуте Сутормин сделал счёт теннисным – 6:0. Причём с паса Ерохина, у которого, как и у Малкома, гол плюс пас в матче с аутсайдером.

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Это не самая крупная победа «Зенита»: в сентябре были те же 6:0 с «Уфой». Но точно – самая лёгкая. Ни один соперник сине-бело-голубых не показывал настолько серый оборонительный футбол, как сегодня «Ротор».