Судьи помогли «Спартаку» обыграть ЦСКА в дерби? Разбор рокового удаления Ахметова

Главный матч тура между «Спартком» и ЦСКА и специалисты, и главные тренеры команд разделили на две части – до удаления Ильзата Ахметова и после. «Спартак» забил победный мяч, играя в большинстве, а ЦСКА в неравных составах так и не смог пробить в створ ворот Максименко. Ивица Олич, конечно, остался недоволен удалением гораздо больше: после матча он заявил, что до эпизода с фолом Ахметова соперник играл рукой:

– Может, что-то поменялось, не знаю точно правила, но сначала была рука, а уже потом и красная карточка, – заявил главный тренер армейцев. –До неё было отличное дерби, обе команды хотели играть. Но этот момент с красной карточкой я забыть не могу, после было тяжело. Во втором тайме было несколько моментов, но, играя в меньшинстве, надо забивать.

Ахметов и Васин сыграли за «Спартак». Тедеско всё ещё в гонке за Лигу чемпионов А Олич впервые уступил красно-белым.

Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал этот эпизод, а также попадание мяча в защитника гостей в первом тайме:

– В первом моменте мяч попал в голову, во втором – в живот. Даже если попал в руку, то мяч летел в него – руки не были отставлены и не увеличивали пространство тела. Пенальти в ворота ЦСКА ставить не за что, – заявил Федотов об эпизодах на 20-й минуте матча, согласившись с решением главного арбитра матча Павла Кукуяна.

А вот с удалением Ахметова (это больше решение Сергея Карасёва, который работал на VAR) Федотов не согласился:

– Судьи ошиблись, Ахметова не стоило удалять в игре со «Спартаком». Он пытался сыграть в мяч, он в него и сыграл. Намерения сыграть в ногу противника не было. А дальше, уже по инерции, Ахметов влетел в соперника. Плюс у игрока «Спартака» нога на весу, она не в статике. Стоило ограничиться жёлтой карточкой. Здесь с судьями я не согласен.

Прокомментировал арбитр и подозрения в игре рукой у Айртона перед удалением армейца:



– Для меня это не рука. Она находится в естественном положении. Тем более эпизод был не в атаке, а в центре поля.

Общее мнение: «Карасёв передавил Кукуяна своим авторитетом, – продолжил Федотов. – Не мог Кукуян не видеть, что это жёлтая Ахметову. Кукуян вообще жёлтые не показывал, он такие моменты отпускал. ЭСК, конечно, поддержит Карасёва, будет бла-бла-бла, но мы падаем вниз. Хотя интересно, как они объяснят красную – агрессии нет, скорости нет, движение в мяч. К Карасёву очень много вопросов».