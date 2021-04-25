Ахметов и Васин сыграли за «Спартак». Тедеско всё ещё в гонке за Лигу чемпионов

К одному из главных матчей финишной части сезона, который вычёркивал проигравшего из гонки за Лигу чемпионов, «Спартак» и ЦСКА подошли, прихрамывая на обе ноги и пребывая в подавленном состоянии. Соперников объединяло многое: средненькое качество футбола в последнее время, ужасающе слабые матчи в минувшем туре РПЛ (у «Спартака» — против «Уфы», у ЦСКА – против «Сочи»), последовательные поражения от более выстроенного и системного «Локомотива», кадровые проблемы…

Поэтому сложно было ждать от дерби чего-то экстраординарного с точки зрения самой игры – полыхнуть могли разве что эмоции. И здесь ожидания подтвердились.

У Тедеско выбыло два основных центральных защитника, а Оличу было ещё сложнее: в запасе было всего четыре полевых футболиста

Кадровые трудности, с которыми столкнулись «Спартак» и ЦСКА, выглядели сопоставимыми, если рассматривать исключительно стартовый состав. Красно-белые не могли рассчитывать на дисквалифицированного Жиго, а накануне игры из-за повреждения выбыл Маслов. Тедеско пришлось выпускать номинально запасных игроков в ключевую зону – Кутепова (он стал самым центральным в обороне) и Гапонова (вышел правее). Ещё одним дискуссионным моментом виделись сочетания в центре поля, где немецкий тренер вновь доверился Кралу, несмотря на его провальный футбол против «Уфы». Умяров начал со скамейки.

Олич же опять не смог рассчитывать на Марио Фернандеса на правом фланге – закрывать проблемную позицию пришлось Марадишвили, из-за чего пострадала опорная зона. Также из-за перебора жёлтых карточек вне заявки остался Сигурдссон. Пара Васина и Дивеева осталась безальтернативной в центре обороны (Фукс восстановился и попал в заявку, но выпускать его сразу, само собой, нереально), Ахметов и Обляков образовали дуэт в опорной зоне. Дзагоев, как и в матче с «Локомотивом», формально вышел левым вингером, хотя фактически при позиционных атаках постоянно смещался в центр. Зайнутдинов и Бохинен отсутствуют давно, про них не вспоминаем. Запас армейцев — катастрофа, в нём присутствовало всего четыре игрока, среди которых – ни одного центрального полузащитника.

Спартаковские болельщики напутствовали команду красивой серией баннеров, на которых Тедеско охотится на лошадей и какую-то из них подстреливает. Команда вдохновилась и попыталась сразу же оказать на ЦСКА мощное давление.

«Спартак» много давил, но атаке не хватало качества. С точки зрения остроты первый тайм — скука

Характер матча сформировался с первых же минут. «Спартак» сделал ставку на агрессию и доминирование. Красно-белые много давили, прессинговали, прослеживалось явное желание забить поскорее. ЦСКА под таким прессингом попытался несколько раз выйти в атаку через короткий розыгрыш, но, пару раз потеряв мяч, прекратил эти попытки – и Акинфеев принялся просто выбивать мяч вперёд.

При всём территориальном преимуществе команде Тедеско ощутимо не хватало качества позиционной атаки. Моменты возникали разве что в случаях, когда появлялось хотя бы какое-то пространство для включения скоростей. Например, на 3-й минуте Ларссон по дуге обогнал Васина и прострелил на второй темп на Соболева – Александр аккуратно подставлял внутреннюю сторону стопы, но немного не попал в створ.

Также у «Спартака» неплохо проходили развороты на правый фланг на Мозеса – в таких ситуациях нигерийцу противостоял один в один Дзагоев, поскольку Щенников уже вжимался в штрафную, и Алану, имеющему ограничения в движении, было очень тяжело – минимум трижды Мозес наносил из его зоны удары и прострелы. На счастье ЦСКА, неопасные.

ЦСКА тоже насобирал в первом тайме несколько ударов. Команда Олича пыталась насыщать при атаках середину за счёт смещений крайних полузащитников Дзагоева и Эджуке, и иногда возникали перспективные ситуации для разворотов или горизонтальных передач на второй темп – «Спартак» традиционно плохо контролирует такие манёвры, поскольку команда защищает среднюю линию всего двумя футболистами. Эджуке из выгодной ситуации пробил плохо, счёт сохранился.

Ахметов вновь подвёл команду в важном матче. После его удаления ЦСКА стало совсем тяжело

К 30-й минуте в игре начались паузы: в дело пошли эмоции, стало больше фолов и споров с арбитром. Тедеско пару раз успел кинуться к бровке с негодующими возгласами, но даже жёлтых карточек до поры до времени Кукуян из кармана не доставал: градус матча не зашкаливал, откровенной грубости не наблюдалось. Тем удивительнее оказался эпизод на 37-й минуте: Ахметов за накладку против Соболева получил прямую красную карточку.

Многочисленные повторы так и не дали очевидного ответа, правы ли были Кукуян и Карасёв, обслуживавший дерби у мониторов VAR, которые вынесли столь строгое наказание. Но основания у обоих арбитров-единомышленников определённо имелись: Ахметов летел в единоборство с выключенной головой, зачем-то выпрямил перед стыком ногу – а это уже слишком опасно.

Жаль, что удаление случилось так рано – оно сломало матч по умолчанию не столь высокого качества, вынудило ЦСКА перестраиваться и ещё глубже откатываться назад. Первый тайм «Спартак» завершил с тотальным преимуществом: 43% действий на финальной трети ЦСКА, 41% в середине поля и лишь 16% — на трети красно-белых; 10(2) и 2(0) по ударам. Только явных моментов «Спартак» всё равно не создавал – удар Соболева в дебюте так и остался самым опасным.

Рядом с Васиным даже Дивеев превратился в Васина

Слишком сложно было ждать от ЦСКА достойной игры в меньшинстве. Команда осталась с парой Дивеев – Обляков в опорной зоне, которая по умолчанию не могла дать оборонительного объёма. Выдернуть Марадишвили с позиции правого защитника Олич не решился, хотя этот вариант мог добавить команде баланса.

Если в позиционной обороне ЦСКА ещё справлялся, то при контратаках (а ЦСКА ведь пытался лезть вперёд – и часто терял мяч) всё было совсем плохо. В самом начале тайма «Спартак» не реализовал супершанс с ударом Соболева головой, а затем всё-таки трансформировал игровое преимущество в единицу на табло.

Гол вышел просто комичным, под стать матчу: после перехвата мяч был доставлен на Ларссона, который просто прокинул его мимо Васина и элементарно обогнал защитника. Бедный Виктор старался изо всех сил, догонял, пыхтел, но с каждым шагом только отставал. Далее провалился Дивеев, вместо уверенного отбора расхлябанно выставивший ногу и пропустивший мимо себя шведа. А кульминация – неловкая игра Акинфеева, застывшего на линии и пойманного на противоходе. Мяч не казался неберущимся, но голкипер в момент удара оказался в движении, поэтому не успел оттолкнуться.



Полный набор индивидуальных ошибок и недоработок, усугублённый общим структурным недостатком: Васин не должен оказываться один в один с Ларссоном на пространстве ни при каком сценарии.

Даже в большинстве «Спартак» не смог уверенно довести матч до победы

Если бы «Спартак» был в порядке, он легко довёл бы этот матч до уверенной победы. Но нынешнее состояние красно-белых столь турбулентно, что они сами в себя не верят. Поэтому команда, во-первых, загубила уйму перспективных выходов на разреженном пространстве. Во-вторых, допустила как минимум три опасных момента.

На 55-й минуте мог забивать Рондон, замыкавший навес Влашича с дальней штанги. На 58-й супершанс получил Дзагоев – Алан забыл ударить после прострела Эджуке, не смог подстроиться, хотя бежал прямо перед воротами. В интернете несколько дней назад была растиражирована смешная «гифка», на которой Дзагоев после замены в матче с «Локомотивом» пародирует Эджуке. Интересно, кого Алан будет пародировать сегодня. Наконец, на 87-й минуте момент получил Чалов. Превратившийся в запасного Фёдор бил с линии штрафной и запустил мяч на трибуну.

Даже при таком слабом футболе и удалении ЦСКА мог запросто наиграть на ничью. Но победа всё же досталась «Спартаку» и Тедеско. Олич впервые уступил «Спартаку» (в игровой карьере такого не случалось), а красно-белые остались в гонке за Лигу чемпионов.

Наладить бы ещё качество футбола. Это явно не то дерби, которое запомнится надолго.