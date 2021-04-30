«Главный талант» «Спартака» наконец-то засверкал. Игнатов раскрылся в неожиданной роли

Игнатова уже давным-давно прозвали одним из главных талантов в сегодняшней молодёжной структуре «Спартака». Только шли годы, а карьера Михаила никак не развивалась. После яркой, но очень короткой вспышки, датированной смутной для команды осенью 2018-го, Игнатов выпал из основы — и почти так же стремительно, как в ней ранее появился или как выполнял «финт Зидана» в матче с «Рубином».

Игнатов выпал из основы, потому что оказался не готов к элитному футболу. Обратный путь получается очень долгим

Болельщики ждали, что Михаил вот-вот раскроется и вернётся в главный «Спартак», но полузащитник 2000 года рождения от него лишь отдалялся. Он серенько провёл прошлый сезон-2019/2020 в ФНЛ, ничем не выделяясь даже на фоне второй команды, да и нынешний начал скромно. Бывший тренер «Спартака-2» Виктор Булатов год назад назвал целый комплекс причин, по которым развитие Игнатова застопорилось. Среди них — неготовность ко взрослому футболу, слишком раннее внедрение в главный «Спартак», отсутствие последовательного развития со стороны клуба и травмы.

«Он потерял 1,5 года». Куда пропал Игнатов, который считался главным талантом «Спартака» Михаил стал первым игроком 2000 года рождения, забившим гол за красно-белых, получал комплименты от Рианчо и Карреры – а сейчас исчез.

В какой-то момент вообще показалось, что пути Игнатова и «Спартака» разойдутся. У его представителя наблюдались разногласия с клубом, непросто проходили переговоры о новом контракте, а главное и самое грустное — футболист не прибавлял. Стагнация продолжалась долго, лишь изредка Игнатов попадал в запас на матчи РПЛ, вызывался на зимние сборы. Вспоминали о Михаиле всё реже и реже.



Зато теперь повод появился. Весной Игнатов превратился в главную звезду «Спартака-2». Он сильно выделяется в слабой по меркам ФНЛ команде, забил за последние девять матчей (за точку отсчёта выбрали приход Бушманова на пост главного тренера) семь голов, среди которых сразу несколько — очень эффектных и породистых. Некоторые знакомые, не пропускающие матчи второй команды красно-белых, воодушевлённо рассказывают, что на сегодня в «Спартаке-2» есть Игнатов, а есть все остальные.

Все думали, что Игнатов — будущая десятка «Спартака». А он превратился в нападающего

Поиск оптимальной позиции тоже был одним из факторов, мешавших Игнатову выйти на новый уровень. Публика воспринимала его в роли «десятки», да и сам он ассоциировал себя с этой творческой позицией — достаточно вспомнить старое интервью.

«Однажды финтом Зидана я обыграл самого Зидана». Главный талант «Спартака» Интервью с полузащитником Михаилом Игнатовым, который намерен стать лидером «Спартака» и получить 10-й номер.

Но проявить себя «десяткой» в «Спартаке-2» Игнатов не сумел — и в какой-то момент его опустили глубже. Булатов считал, что на позиции второго опорника Михаилу комфортнее. «Передвинул его, поскольку посчитал, что тонкости в решениях перед штрафной Мише не хватает, — рассказывал тренер. — Зато для второго опорника у него есть мобильность, большой объём работы. Он способен вытаскивать мяч из глубины, вести его за счёт дриблинга, разворачивать атаки. «Бокс-ту-бокс» — оптимальное амплуа».

На мой взгляд, в середине поля Игнатов тоже выглядел так себе: ему не хватало интенсивности и скорости работы с мячом (мог долго возиться и сбивать темп атаки), да и принятие решений в сжатых пространствах у Михаила не такое уж уникальное — не хватает координации и резких движений при разворотах. Но главное: когда Игнатов стал вторым опорником, его конкретика опустилась почти до нулевой отметки. А конкретика важна, раз уж мы говорим о творческом парне с дерзкой манерой игры.

При следующем тренере «Спартака-2» — Романе Пилипчуке — Игнатова постепенно передвинули обратно наверх. Он использовался как «десяткой», так и одним из центральных нападающих в паре. При Бушманове текущей весной процесс продолжился. И Игнатов внезапно выстрелил — именно в роли форварда.

Ключевые качества: объём борьбы, дриблинг, умение улучшить позицию для удара, открывания в недодачу

В сегодняшнем «Спартаке-2» у Игнатова две роли. Либо он играет в паре с быстроногим Педро Рошей (и получается симпатичный симбиоз дополняющих друг друга футболистов), либо превращается в полноценную ложную «девятку». Весьма неожиданная роль, но в ней Михаил чувствует себя очень комфортно и приносит большую пользу.



Выделю несколько ключевых качеств, которыми Игнатов отличается на позиции нападающего:



1) умение работать спиной к чужим воротам. Посмотрите в таблицу сверху и оцените количество единоборств, которое Игнатов в среднем выдаёт за матч. 38 микродуэлей за 90 минут — это круто, причём качество в 36,71% тоже серьёзное. И даже если вычесть 7,7 обводок, общее число всё равно достойное. Игнатов — не мальчик, он адаптируется к силовому футболу, хорошо ставит спину и прикрывает мяч корпусом, в таких ситуациях к нему непросто подобраться, всё-таки с антропометрией у него изначально всё было отлично. Главное — не запускать в его сторону верховые мячи, такие футболист не цепляет;



2) умение открываться в недодачу и разворачиваться с висящим на плечах соперником. Качество, важное для «девятки», которая часто покидает переднюю линию и просит мяч в ноги. В таких эпизодах также важно, насколько быстро заполняют зоны впереди крайние нападающие — после разворота у Игнатова должны быть варианты для развития атаки. Отличный гол в игре с «Волгарём» стал как раз следствием приведённого алгоритма: Игнатов опустился в глубину, попросил мяч в ноги, быстро отыгрался на Рошу, после чего вбежал в зону под пас на ход;

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на странице «Спартака» в «Инстаграме».

3) умение улучшать позицию дриблингом. Игнатов забил уже несколько фирменных голов весной: тащит мяч, делает несколько пауз и обманных движений, максимально улучшает позицию, после чего прицельно бьёт со средней дистанции. Самый яркий пример — гол в ворота «Чайки» в начале апреля, когда Игнатов несколько раз переложил мяч с одной ноги на другую, а в финальной точке сочно выстрелил с левой.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на странице «Спартака» в «Инстаграме».

Гол в ворота «Енисея» — менее изощрённый, но тоже по-своему красив. Сброс давления и улучшение позиции заслуживают внимания.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на странице «Спартака» в «Инстаграме».

У Игнатова очень качественный дриблинг именно для центральной зоны: он здорово развит технически, вдобавок крепко стоит на ногах и умеет работать корпусом, поэтому способен обыгрывать один в один как на ходу, так и начиная движение из статистики, стоя спиной к чужим воротам.



Открывания за спины защитникам и в зоны (чаще — в полуфланги) Игнатов тоже совершает, пусть и не так много, как в недодачу. Например, второй гол в матче с «Енисеем» — следствие открывания нападающего по вратарской. В среднем у Михаила свыше пяти касаний мяча в чужой штрафной за 90 минут — достойный показатель.

Может ли Игнатов ворваться в основной состав «Спартака» уже в следующем сезоне?

Помимо приведённых выше сильных сторон Михаила, которые бросаются в глаза сегодня, хочется отметить следующее: ассистентский потенциал у футболиста тоже приличный, и факт отсутствия результативных пасов весной — аномалия. Игнатов отдал много передач под удар, часто здорово запускает мяч в правильные зоны после собственных разворотов, у него развито периферическое зрение (чувствует партнёров, бегущих со стороны или даже со спины).



Самое странное, что даже при всех этих несомненных положительных чертах совершенно нет уверенности, что Игнатов может быть востребован в главном «Спартаке» в ближайшее время.

Если рассматривать его центральным нападающим, то, во-первых, слишком громадна конкуренция, во-вторых, придётся адаптировать под него всю структуру. Как силовой форвард Игнатов не играет головой и не цепляет верховые мячи, а как подвижный по сравнению с Ларссоном делает мало предложений в зоны.



Если примерять его «десяткой» или «восьмёркой», то и здесь нет гарантий. У Игнатова есть видение поля, чувство партнёров, но отчасти не хватает интенсивности, резкости на приёме в сжатых пространствах и быстроты решений. Михаил многовато передерживает мяч, утыкается и позволяет соперникам восстановить позиции.



В чём точно можно быть уверенным: сейчас Игнатов наконец-то ожил, засверкал и доказал, что он всё ещё является ценным для «Спартака» активом. Кажется, ему попросту нужен свой тренер, который поверил бы в него, ещё круче развил сильные стороны и по возможности убрал недостатки. И где-то выстроил под него определённые атакующие алгоритмы.



Тедеско, например, в начале своей спартаковской карьеры поверил в Маслова — и «Спартак» получил достойного центрального защитника. Было бы здорово, если бы похожая история случилась с Игнатовым.