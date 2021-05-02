Фанатов «Локо» увозили с «Газпром Арены» под конвоем. Странное гостеприимство

«Зенит» очень красочно отпраздновал чемпионство на стадионе – разгромный счёт, почти полные трибуны, световое шоу, золотые конфетти и футболки. Сразу же в аккаунте клуба появилась промо-акция с такси, которое предоставляло скидку 50% на поездки от «Газпром-Арены», объявление о чемпионском салюте в 23:00, потому что Санкт-Петербург в третий раз подряд стал Золотым городом (так называется их коммуникационная кампания). Всё это – крутая отработка чемпионства, и тут глупо спорить, потому что так у нас в чемпионате мало кто работает.
Но за кадром всего этого осталось одно очень неприятное событие – отъезд болельщиков «Локомотива» со стадиона. Вот что нам рассказали те, кто этим вечером был на «Газпром-Арене».
- Примерно на 70-й минуте фанатам закрыли выход с трибуны. Объясняли это дежурным «такое распоряжение». Девушку одного из знакомых болельщиков не выпускали даже в туалет, а другого – не отпустили, даже когда он показал билет на поезд: «Таков приказ». На поезд он, конечно же, опоздал.
- Выпускать начали, когда началось награждение, но уехать своим ходом или добраться до машин не дали никому: на выходе конвой образовал узкий коридор, через который болельщиков выпускали на улицу, где их ждали автобусы. На вопросы, куда они направляются, отвечали, что к ближайшему метро (это либо «Беговая», либо «Крестовский остров».
Фото: «Чемпионат»
Уехать иначе не было никакой возможности. Только на автобусе, только под конвоем с мигалками.
- Автобусы, по словам болельщиков, набивали до отказа. Тех, кто пытался выйти, задерживала полиция.
- Большую часть болельщиков в итоге довезли до станции «Выборгская», отнюдь не ближайшей к стадиону. Видимо, её выбрали конечной точкой маршрута, потому что до вокзала ехать всего три станции. Но кому-то повезло больше – их высадили уже у вокзала.
- У метро автобусы становились в очередь, и людей не выпускали, пока не выйдут те, кто приехал раньше.
- На вокзале та же схема: даже если ты приехал на метро, зайти в здание нельзя, пока не запустят тех, кто приехал на автобусе.
Кто-то до сих пор в пути.
А есть те, кто в автобусе застрял.
Мы запросили комментарий у «Зенита», почему болельщиков гостей проводили со стадиона именно так. Ответа пока не получили.
Реакция РПЛ
Дмитрий Зеленов, глава пресс-службы РПЛ:
«Было оговорено до матча, что в целях обеспечения безопасности болельщикам „Локомотива“ предоставят шаттлы до Московского вокзала и ближайших станций метро. К сожалению, правоохранительные органы
не всегда корректно проводят подобные мероприятия. В Санкт-Петербурге подобные инциденты уже случались. Будем в диалоге с полицией и клубом работать над тем, чтобы для болельщиков поход на футбол не превращался в неприятное приключение».
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