Фанатов «Локо» увозили с «Газпром Арены» под конвоем. Странное гостеприимство

Люди опаздывали на поезда, но их всё равно не выпускали с трибуны.

«Зенит» очень красочно отпраздновал чемпионство на стадионе – разгромный счёт, почти полные трибуны, световое шоу, золотые конфетти и футболки. Сразу же в аккаунте клуба появилась промо-акция с такси, которое предоставляло скидку 50% на поездки от «Газпром-Арены», объявление о чемпионском салюте в 23:00, потому что Санкт-Петербург в третий раз подряд стал Золотым городом (так называется их коммуникационная кампания). Всё это – крутая отработка чемпионства, и тут глупо спорить, потому что так у нас в чемпионате мало кто работает.

Но за кадром всего этого осталось одно очень неприятное событие – отъезд болельщиков «Локомотива» со стадиона. Вот что нам рассказали те, кто этим вечером был на «Газпром-Арене».

Примерно на 70-й минуте фанатам закрыли выход с трибуны. Объясняли это дежурным «такое распоряжение». Девушку одного из знакомых болельщиков не выпускали даже в туалет, а другого – не отпустили, даже когда он показал билет на поезд: «Таков приказ». На поезд он, конечно же, опоздал.

Выпускать начали, когда началось награждение, но уехать своим ходом или добраться до машин не дали никому: на выходе конвой образовал узкий коридор, через который болельщиков выпускали на улицу, где их ждали автобусы. На вопросы, куда они направляются, отвечали, что к ближайшему метро (это либо «Беговая», либо «Крестовский остров».

Фото: «Чемпионат»

Уехать иначе не было никакой возможности. Только на автобусе, только под конвоем с мигалками.

Автобусы, по словам болельщиков, набивали до отказа. Тех, кто пытался выйти, задерживала полиция.

Большую часть болельщиков в итоге довезли до станции «Выборгская», отнюдь не ближайшей к стадиону. Видимо, её выбрали конечной точкой маршрута, потому что до вокзала ехать всего три станции. Но кому-то повезло больше – их высадили уже у вокзала.

У метро автобусы становились в очередь, и людей не выпускали, пока не выйдут те, кто приехал раньше.

На вокзале та же схема: даже если ты приехал на метро, зайти в здание нельзя, пока не запустят тех, кто приехал на автобусе.

Кто-то до сих пор в пути.

А есть те, кто в автобусе застрял.

Мы запросили комментарий у «Зенита», почему болельщиков гостей проводили со стадиона именно так. Ответа пока не получили.

Реакция РПЛ



Дмитрий Зеленов, глава пресс-службы РПЛ:



«Было оговорено до матча, что в целях обеспечения безопасности болельщикам „Локомотива“ предоставят шаттлы до Московского вокзала и ближайших станций метро. К сожалению, правоохранительные органы

не всегда корректно проводят подобные мероприятия. В Санкт-Петербурге подобные инциденты уже случались. Будем в диалоге с полицией и клубом работать над тем, чтобы для болельщиков поход на футбол не превращался в неприятное приключение».