«На матчи брал с собой пистолет». Судья Веселовский совмещал футбол со службой в ФСБ

Михаил Веселовский — уникальная личность. Бывший профессиональный арбитр совмещал судейскую карьеру и службу в ФСБ, брал с собой на игры пистолет, а однажды прямо во время матча показал одному из футболистов силовой приём. Рассказываем увлекателную историю бывшего арбитра.

Как сотрудник ФСБ стал футбольным арбитром

Начало судейской карьеры Веселовский называет «делом случая». В 1983-м на стареньком стадионе возле воинской части в Царицыне, где проходил службу Веселовский, солдаты зарубились на игру в футбол. Матч был принципиальным, но по какой причине — история умалчивает. Веселовский на правах старшего по званию взялся быть арбитром, хоть о судействе, как сам признавался позже, имел весьма смутное представление.

После игры с участием солдат на стадионе должен был проходить матч на первенство района. Обслуживать встречу приехал судья Иван Меркулов, но, увидев Веселовского со свистком, спросил: «Молодой человек, а нет ли у вас желания поработать арбитром на более высоком уровне?» Рядовому служащему Федеральной Службы безопасности предложение показалось заманчивым.

Вскоре Веселовский начал обслуживать матчи в роли ассистента, а в качестве главного судьи дебютировал 6 октября 1990 года в матче второй низшей лиги «Ока» (Коломна) — «Сатурн». Дебютный матч для Веселовского в качестве главного арбитра закончился вничью — 1:1.

Веселовский добрался до Премьер-Лиги. Правда, на это ему понадобилось 18 лет. Почему так долго? Объясняет он сам.

«Матчи Премьер-Лиги начал обслуживать спустя 18 лет — в 2001-м, — признавался Веселовский в интервью газете «СЭ». — Мешали огромная конкуренция и отсутствие связей. Раньше у нас молодому парню прорваться в элиту было безумно трудно. Я, к примеру, семь лет отсудил в первом дивизионе без единого прокола. Однако меня упорно продолжали не замечать. Нынче в этом смысле всё гораздо проще».

Как удавалось совмещать службу и судейство

Веселовскому повезло с руководством — ему не вставляли палки в колёса, да и товарищи по отделу были готовы подменить в любой момент. Конечно, на первых порах не обошлось без сложностей.

«Бывало, нагрянет начальство — а Веселовского нет, — рассказывал бывший арбитр. — Всё, считай, выговор в кармане. Однажды даже «служебное несоответствие» влепили, и я оказался в шаге от вылета с работы. По счастью, обошлось».

Веселовского выручало ещё и то, что рота, которой он командовал, была одной из самых спортивных в части. На всех армейских соревнованиях они стабильно занимали место в тройке. Кстати, в части Веселовского проходил службу нападающий «Балтики» середины 90-х Дмитрий Силин. Если верить Веселовскому, Силин был редким разгильдяем, хотя играл потрясающе.

Как причастность к органам помогала в работе

Принадлежность к ФСБ безусловно помогала Веселовскому: но не в плане продвижения по судейской лестнице, а в отношениях с представителями клубов или футболистами. Со слов Веселовского, ему удалось избежать «наездов», угроз и откровенного хамства в арбитражной практике. Но была одна неприятная история из второй лиги. В махачкалинской подтрибунке к Веселовскому подошёл неизвестный, приставил к боку пистолет и стал угрожать: «Если не дашь сегодня нам пробить три пенальти — живым не уедешь». Рядом, как назло, не оказалось ни одного милиционера. Веселовский покосился на «Макарова» и невозмутимо ответил: «Ты лучше прямо здесь стреляй. Потому что будет пять пенальти — я и их назначу. Не будет — ни разу не поставлю». Ни одного пенальти в той игре судья не поставил и спокойно добрался до дома. После случая в Махачкале Веселовский стал носить с собой на игры табельный пистолет. Как объяснял сам бывший арбитр — на всякий случай. Коллеги же стали называть Михаила «судья с табельным оружием».

Фото: fc-zenit.ru

В карьере Веселовского был ещё один забавный случай — тоже из второй лиги. После игры в Туле местные газеты писали, что во время матча один из игроков кинулся на Веселовского с кулаками, а судья, увернувшись в стиле боксёра, послал того в нокаут ударом в челюсть.

«Было не совсем так, — уточнил бывший арбитр. — Судил я в Туле. Назначил чистейший пенальти в ворота гостей, после чего на меня полетела куча игроков. Один из них, с перекошенным от злобы лицом, уже замахнулся рукой для удара, и мне ничего не оставалось, как защищаться. Только я его не бил. Просто пригнулся и сделал подсечку. Партнёры по команде тут же оттащили этого горе-футболиста назад, и больше вопросов ко мне не возникало».

Всё произошло настолько быстро, что инспектор матча из-за суматохи не увидел эпизод. После матча он всё же спросил Веселовского: «Миша, я не понял, что ты ему сделал?», — арбитр спокойно ответил: «Да, так, приёмчик один показал».

Избежать хейта от болельщиков рефери невозможно. Но обращает ли внимание на выкрики фанатов судья?

«Пытаешься, конечно, не обращать внимания, но, чего скрывать, незаслуженные упрёки выслушивать чертовски обидно. Особенно, когда несётся сакраментальное: «Судья — … [представитель нетрадиционной ориентации]». Тут важно не заводиться и не начинать отыгрываться на футболистах. Они-то не виноваты, что у них такие болельщики. Знаете, для меня в судействе лучшая похвала — не высокая оценка инспектора. А когда после финального свистка к тебе подходит тренер проигравшей команды и пожимает руку со словами: «Миша, спасибо за работу. К вам претензий нет». Жаль, потом на пресс-конференциях некоторые из них начинают рассказывать, что арбитр, дескать, их «убил», «похоронил» и так далее. Понятно, что подобным образом тренеры оправдываются перед президентами своих клубов, однако нам-то от этого не легче».

Самый известный матч матч Веселовского — игра «Шинник» — «Амкар» в 2006 году. В холодный апрельский день арбитр отменил три гола ярославцев. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Фото: sevkray.ru

Конечно, не обошлось без жалоб. Рассмотрев апелляцию «Шинника» на судейство Веселовского, ЭСК установила, что судья ошибочно отменил гол в ворота гостей. Ошибка стоила арбитру назначения на игру шестого тура «Спартак» Нл – «Зенит».

Последний матч Веселовский отсудил в том же 2006 году. Встреча 29-го тура «Динамо» — «Торпедо» стала для уже подполковника Михаила Веселовского 57-й в российском высшем дивизионе и последней в судейской карьере. Арбитр, которому в июле того года исполнилось 48 лет, не мог продолжить работу из-за возрастного лимита. Но дело отца продолжил его сын — Олег. Вместе они успели поработать на трёх матчах первого дивизиона. После завершения карьеры Веселовский-старший переквалифицировался в инспектора и в этом качестве работал на матчах Премьер