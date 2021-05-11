Глушенков специально помог «Спартаку», чтобы сыграть в ЛЧ? Скандал вокруг удаления

В понедельник «Спартак» стал ещё ближе к серебряным медалям РПЛ и Лиге чемпионов (точнее — к её квалификации). Матч с «Химками» складывался для красно-белых не лучшим образом: они пропустили первыми и долгое время не могли ничего придумать в атаке.

Тедеско хорошо попрощался с болельщиками «Спартака». Ещё одна волевая победа красно-белых! До Лиги чемпионов — всего шаг!

Помогло спартаковцам удаление — красную карточку получил Максим Глушенков, который и открыл счёт в матче. Пикантности ситуации добавил тот факт, Глушенков принадлежит «Спартаку», а в «Химках» играет на правах аренды. В конце первого тайма Максим упал в единоборстве с Айртоном, после чего отмахнулся и попал бразильцу ногой в живот.

Постфактум Глушенкова заподозрили в преднамеренном фоле на удаление. Громче всех по этому поводу высказался комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель. «Глушенков совершил фол, который иначе как предумышленным не назовёшь, — написал он в своём телеграм-канале. — Он оставил «Химки» в меньшинстве против «Спартака» более чем на тайм. Просто Глушенков очень хочет играть в Лиге чемпионов — вот и всё».

В то же время справедливость самого удаления вопросов не вызывает. «Удаление Глушенкова правильное, — сказал «Чемпионату» арбитр Игорь Федотов. — Безбородов разобрался в эпизоде — это чистая красная карточка».

Хотя бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Безбородов помог красно-белым.

«Они не могут, арбитр поможет!» «Химкам» не понравилось судейство в игре со «Спартаком» От лица команды высказался Идову. Но действительно ли Безбородов помог «Спартаку», а не наоборот? Экспертиза Игоря Федотова.

Андрей Червиченко Бывший президент «Спартака» «После матча увидел разбор момента с удалением Глушенкова. Если перед этим я несколько раз говорил, что к Безбородову вопросов нет, то сейчас показали, что перед тем, как Глушенков лягнул ногами Айртона, он специально наступил ему шипами на бедро. Как VAR и Безбородов могли этого не заметить? Большой вопрос. Получается, что «Спартак» еле домучил соперника, играя 12 против 10 — «Спартак» плюс Безбородов.

Слова Журавеля? Это глупости. Я, конечно, понимаю, что каждый хочет хайпануть, но надо момент смотреть целиком. Пусть Журавель ляжет, а ему 70-80 килограммовый парень встанет шипами на бедро. Потом посмотрим на его реакцию. Естественно, Глушенков на инстинкте отмахнулся. Думаю, это сделали бы 99 из 100 человек. Айртон заслуживал красной карточки ещё больше, чем Глушенков».



Так что же это всё-таки было: срыв молодого футболиста или преднамеренное удаление? Василий Уткин категорически не согласен с коллегой Журавелем и считает, что не нужно искать подоплёки в красной карточке Максима. «Глушенкова, во-первых, могли не ставить на этот матч. Во-вторых, он ушёл с поля при счёте в пользу «Химок». Это поиск крайнего и поиск простого объяснения сложного процесса. Я считаю это постыдным. Так нельзя без весомых оснований поступать с молодым парнем», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Денис Бояринцев, бывший игрок «Спартака», объяснил удаление Глушенкова эмоциями и излишним желанием проявить себя. «Не думаю, что в эпизоде с удалением Глушенкова были умышленные действия с его стороны, — сказал он в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович. — Наоборот, это скорее эмоции от большого желания сыграть против своей команды, которые вылились в красную карточку. Была борьба, зашкаливали эмоции. Уверен, Максим сделал это неспециально. Он молодой парень, были эмоции от большого желания доказать «Спартаку» свою состоятельность. В «Спартаке» всегда была хорошая молодёжь. К сожалению, и в моё время было очень много недооценённых ребят, потому что им предпочитали иностранцев».

Мнение главного героя эпизода, к сожалению, узнать не удалось: пресс-служба «Химок» не удовлетворила наш запрос о комментарии футболиста.