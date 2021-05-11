«Смолов должен быть в сборной вместо Заболотного». Состав России на Евро-2020 вызвал споры

Станислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы. В список вошли 30 игроков, которые поедут на сборы в Австрии с 22 по 31 мая. По итогам сборов ростер сократится до 26 человек, которые и отправятся на турнир.

Также штаб сборной назвал состав так называемого резервного списка.

Состав национальной команды всегда вызывает споры, и мнения высказываются самые разные. К примеру, Александр Мостовой уверен, что в сборную нужно было вызвать Фёдора Смолова.

«Говорил с Акинфеевым. Он не готов нам помочь». Черчесов — о составе сборной России Главный тренер сборной подробно объяснил выбор расширенного списка для подготовки к Евро.

«Смолов должен находиться в основном списке. Скорее всего, вместо Заболотного. Что касается Акинфеева, то я не жалею, что он не вернулся. Тем более Игорь объявил о завершении уже давно. Этих вратарей вполне достаточно, чтобы нормально играть. С вратарями никогда не было проблем».

У Бориса Игнатьева мнение полярное.



«Дзюба, Соболев и Заболотный сильнее Смолова. Фёдор не всегда попадает в основной состав, отсюда не хватает игровой подготовки, наверное, он не в том состоянии, которое необходимо Черчесову. А это трио хорошо себя проявило в последнее время.

С сожалением отношусь к отсутствию Гильерме. Хотя вратари, которых вызвали, достойно и надёжно проявили себя. Черчесов сделал правильный выбор, а дальше он выберет основного вратаря. Возвращение Акинфеева? Я бы посоветовал Игоря использовать, но только если он психологически готов. Он был бы очень полезен нашей сборной».

Вот состав сборной России на чемпионат Европы. Какие могут быть вопросы к Черчесову? В расширенном списке не нашлось места ни Максименко, ни Гильерме.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поддержал вызов Жиркова, но вопросы к составу у него всё равно остались.

«У меня есть вопросы и по нападающим, и по вратарю. Считаю, что Гильерме нужно было вызывать в сборную. Он бы помог не только на поле, но и в раздевалке. Маринато — опытный вратарь, который знает, что нужно делать. Но это тренерское видение.

По вызову Жиркова я полностью согласен с Черчесовым. В каждой сборной есть такой дядька. Вспомните Игнашевича на чемпионате мира, Буффона. Жирков своей службой футболу доказал, что имеет право. Да, наверное, много играть он не будет, но Жирков и в раздевалке подскажет, и молодым поможет. Юрий ниже определённой планки не опускается».

Решение по Жиркову поддержал и Ринат Билялетдинов.



«Поможет ли сборной Жирков? А как же! Я считаю, что он вечный. Его становление проходило на моих глазах. Юрий держит уровень, по тактическому и техническому исполнению ему нет равных. Молодые могут быть более выносливыми, лучше в скоростном плане, но в понимании игры, по исполнительскому мастерству Жирков — это игрок основного состава, не побоюсь этого слова».

Член комитета по этике РФС Андрей Созин ждал в составе Тюкавина.

«Я очень люблю эти моменты народного референдума по выбору состава сборной России. Говорят все: болельщики, специалисты, журналисты и люди, которые просто мимо проходили. Давно пора понять: наше мнение на Черчесова не повлияет. Если абстрагироваться от этого, то логичны вопросы по Смолову. Он после Нового года играл неплохо, хоть и мало, но забивал. Но нельзя сказать, что Соболев и Заболотный были хуже. Состав ещё значительно поменяется, до турнира целый месяц. Не удивлюсь, если увидим Смолова, а мне было бы интересно посмотреть на Тюкавина. Да, молодой, но его и не берут сразу в основу».

А как вам состав сборной? Кого не хватает? Пишите в комментариях.