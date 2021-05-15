«Инвалиды платят за грехи прошлой жизни». Как тренер сборной Англии вляпался в скандал

В 2016 году Сэм Эллардайс ушёл с поста главного тренера сборной Англии после того, как журналисты The Telegraph под видом азиатских бизнесменов выпытали у него подробности обхода правил ФИФА и махинаций на трансферном рынке. Эллардайс не первый, кто стал жертвой журналистов. За 17 лет до этого Английская футбольная ассоциация (FA) уволила Гленна Ходдла, который знал, что говорит с журналистами, и легко заверил интервью. В отличие от Эллардайса, Ходдл не выдавал никаких секретов, но сказал такое, что комментировать его интервью пришлось премьер-министру, а отставки тренера сборной ждала вся Англия.

Спиритические сеансы и ритуалы. Что?!

Ходдл запомнился как один из самых творческих полузащитников в истории сборной Англии и перешёл к тренерской работе, продолжая карьеру игрока. Он вывел в Премьер-лигу «Суиндон Таун» (единственный раз в истории этого клуба) на правах играющего тренера, а затем в аналогичном статусе подкинул «Челси» в финал Кубка Англии. Достигнутых успехов хватило для назначения в сборную Англии. Когда Ходдла стала оценивать вся страна, он уже не мог быть самим собой. Любые странности прокатили бы в общении с игроками клубов, когда он был другом. На новом уровне некоторые особенности поведения Ходдла уже не могли восприниматься как милые и невинные.

Ещё в годы игровой карьеры Глен после одной из поездок в Израиль назвал себя перерождённым христианином. В свой штаб в сборной он включил Эйлин Дрюэри, которая опекала его с 18 лет и фигурировала в разных источниках в роли духовного наставника, экстрасенса и целительницы. На спиритических сеансах Дрюэри трогала игроков за головы и сообщала им о демонах внутри. Из Пола Мерсона она «изгнала» всех демонов, в Робби Фаулере осталось три. В Поле Гаскойне – пять.

Из-за демонов, а ещё из-за плохой формы Гаскойна не взяли на чемпионат мира – 1998, куда англичане пробились под руководством Ходдла. Вне сборной оказался и Рэй Парлор, который в ответ на прикосновение Эйлин Дрюэри нагло попросил сделать ему массаж спины и боков. Перед матчем 1/8 финала с Аргентиной Ходдл заставил тренерский штаб ходить вокруг поля против часовой стрелки, чтобы генерировать позитивную энергию. От поражения в первой стадии плей-офф от Аргентины это команду не спасло.

Интервью Ходдла об инвалидах комментировал даже премьер-министр Великобритании Тони Блэр

После чемпионата мира Ходдл опубликовал книгу – дневник, где подробно разбирал свои тренерские решения. Дневник должен был склонить болельщиков на сторону тренера, но количество его хейтеров только увеличилось. Тренер не стеснялся перекладывать ответственность на игроков, например, рассказал о проблемах Гаскойна с алкоголем, а Грэма Ле Со он обвинил в голах, пропущенных от Аргентины и Румынии (поражение от румын привело ко второму месту и выходу на сильного соперника уже в 1/8 финала). В квалификации Евро-2000 Англия стартовала с одной победы в трёх матчах (и та была над Лихтенштейном). Тот же самый журналист Дэвид Дэвис, опубликовавший противоречивый дневник, посоветовал Ходдлу пообщаться с репортерами газет. И окончательно уничтожил его карьеру тренера сборной.

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В интервью Times Ходдла понесло на размышления об инвалидах. Тренер заявил, что эти мысли проистекают из его новообретённого христианства:«Мне и вам (обращение к журналисту) были даны две руки и две ноги и здоровая голова. Некоторые люди родились не такими, и это не случайно. Они платят за грехи прошлой жизни. Я ничего нового не говорю. И это касается не только людей с физическими недостатками. Что посеете, то и пожнёте». Интервью вышло в январе 1999-го. Меньше чем через месяц тренеру пришлось уйти в отставку.

На сторону Ходдла не встала даже Times – газета, получившая эксклюзив героя. В Guardian задались вопросом, какие грехи сам тренер совершил в прошлой жизни, если в этой «получил такую ущербную голову». На обложку The Sun были вынесены всего две буквы: GO («УХОДИ»).

Параллельно атаку на тренера развернули футбольные функционеры. «Я думаю, он должен уйти в отставку. Отвратительно, чтобы человек в его положении говорил так. Я беру на матчи мальчика в инвалидной коляске и мальчика с синдромом Дауна. Что они подумают?» – говорила Фреда Мюррей, председатель Ассоциации болельщиков с ограниченными возможностями.

Скоро скандал докатился до парламента. Секретарь группы RADAR, выступающей за инвалидов, назвала взгляды тренера средневековыми. Слепой министр внутренних дел Дэвид Бланкетт предположил, что в своей прошлой жизни он, вероятно, был Ходдлом. Высказаться был вынужден и премьер-министр Тони Блэр: «Ходдлу, очевидно, придётся уйти в отставку, если будет доказано, что эти противоречивые комментарии принадлежат ему».

Ходдла никто не поддержал

Никого из нападавших не смутило, что Ходдл занимался благотворительностью в поддержку инвалидов, пострадавших от наземных мин. Отрицательно сказались его неуклюжие попытки откреститься от интервью. Сначала он говорил, что вообще не общался с журналистом, затем напирал на использование слов вне контекста.

В последней попытке защититься Ходдл уже ничего не отрицал. «Репортер из Times верно процитировал меня, но он действительно представил меня в ложном свете», – сказал тренер, не сумев убедительно объяснить, как именно могло бы выглядеть правильное представление.

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Вопрос об отставке Ходдла решали на специально созванном совете 15 членов FA. Ещё до голосования тренера убеждали отказаться от услуг Эйлин Дрюэри, но сдавать целительницу он отказался. И в итоге был уволен. Сборную Англии на Евро-2000 повёз Кевин Киган. Ходдл после ухода из национальной команды спас от вылета «Саутгемптон» и пошумел с «Тоттенхэмом», в который пригласил Робби Кина. С 2006 года Гленн тренерской работой не занимался.

Спустя годы в Guardian задавались вопросом, почему на сторону Ходдла не встали футбольные специалисты. Брайан Робсон после травмы на ЧМ-1990 обращался к услугам целительницы по наводке тренера, но в 1999-м не стал комментировать его интервью. В 2018-м Ходдл пережил сердечный приступ. Максимально тёплые слова о бывшем тренере произнёс только Гари Линекер.