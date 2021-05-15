«Инвалиды платят за грехи прошлой жизни». Как тренер сборной Англии вляпался в скандал

В 2016 году Сэм Эллардайс ушёл с поста главного тренера сборной Англии после того, как журналисты The Telegraph под видом азиатских бизнесменов выпытали у него подробности обхода правил ФИФА и махинаций на трансферном рынке. Эллардайс не первый, кто стал жертвой журналистов. За 17 лет до этого Английская футбольная ассоциация (FA) уволила Гленна Ходдла, который знал, что говорит с журналистами, и легко заверил интервью. В отличие от Эллардайса, Ходдл не выдавал никаких секретов, но сказал такое, что комментировать его интервью пришлось премьер-министру, а отставки тренера сборной ждала вся Англия.
Спиритические сеансы и ритуалы. Что?!
Ходдл запомнился как один из самых творческих полузащитников в истории сборной Англии и перешёл к тренерской работе, продолжая карьеру игрока. Он вывел в Премьер-лигу «Суиндон Таун» (единственный раз в истории этого клуба) на правах играющего тренера, а затем в аналогичном статусе подкинул «Челси» в финал Кубка Англии. Достигнутых успехов хватило для назначения в сборную Англии. Когда Ходдла стала оценивать вся страна, он уже не мог быть самим собой. Любые странности прокатили бы в общении с игроками клубов, когда он был другом. На новом уровне некоторые особенности поведения Ходдла уже не могли восприниматься как милые и невинные.
Ещё в годы игровой карьеры Глен после одной из поездок в Израиль назвал себя перерождённым христианином. В свой штаб в сборной он включил Эйлин Дрюэри, которая опекала его с 18 лет и фигурировала в разных источниках в роли духовного наставника, экстрасенса и целительницы. На спиритических сеансах Дрюэри трогала игроков за головы и сообщала им о демонах внутри. Из Пола Мерсона она «изгнала» всех демонов, в Робби Фаулере осталось три. В Поле Гаскойне – пять.
Из-за демонов, а ещё из-за плохой формы Гаскойна не взяли на чемпионат мира – 1998, куда англичане пробились под руководством Ходдла. Вне сборной оказался и Рэй Парлор, который в ответ на прикосновение Эйлин Дрюэри нагло попросил сделать ему массаж спины и боков. Перед матчем 1/8 финала с Аргентиной Ходдл заставил тренерский штаб ходить вокруг поля против часовой стрелки, чтобы генерировать позитивную энергию. От поражения в первой стадии плей-офф от Аргентины это команду не спасло.
Интервью Ходдла об инвалидах комментировал даже премьер-министр Великобритании Тони Блэр
После чемпионата мира Ходдл опубликовал книгу – дневник, где подробно разбирал свои тренерские решения. Дневник должен был склонить болельщиков на сторону тренера, но количество его хейтеров только увеличилось. Тренер не стеснялся перекладывать ответственность на игроков, например, рассказал о проблемах Гаскойна с алкоголем, а Грэма Ле Со он обвинил в голах, пропущенных от Аргентины и Румынии (поражение от румын привело ко второму месту и выходу на сильного соперника уже в 1/8 финала). В квалификации Евро-2000 Англия стартовала с одной победы в трёх матчах (и та была над Лихтенштейном). Тот же самый журналист Дэвид Дэвис, опубликовавший противоречивый дневник, посоветовал Ходдлу пообщаться с репортерами газет. И окончательно уничтожил его карьеру тренера сборной.
В интервью Times Ходдла понесло на размышления об инвалидах. Тренер заявил, что эти мысли проистекают из его новообретённого христианства:«Мне и вам (обращение к журналисту) были даны две руки и две ноги и здоровая голова. Некоторые люди родились не такими, и это не случайно. Они платят за грехи прошлой жизни. Я ничего нового не говорю. И это касается не только людей с физическими недостатками. Что посеете, то и пожнёте». Интервью вышло в январе 1999-го. Меньше чем через месяц тренеру пришлось уйти в отставку.
На сторону Ходдла не встала даже Times – газета, получившая эксклюзив героя. В Guardian задались вопросом, какие грехи сам тренер совершил в прошлой жизни, если в этой «получил такую ущербную голову». На обложку The Sun были вынесены всего две буквы: GO («УХОДИ»).
Параллельно атаку на тренера развернули футбольные функционеры. «Я думаю, он должен уйти в отставку. Отвратительно, чтобы человек в его положении говорил так. Я беру на матчи мальчика в инвалидной коляске и мальчика с синдромом Дауна. Что они подумают?» – говорила Фреда Мюррей, председатель Ассоциации болельщиков с ограниченными возможностями.
Скоро скандал докатился до парламента. Секретарь группы RADAR, выступающей за инвалидов, назвала взгляды тренера средневековыми. Слепой министр внутренних дел Дэвид Бланкетт предположил, что в своей прошлой жизни он, вероятно, был Ходдлом. Высказаться был вынужден и премьер-министр Тони Блэр: «Ходдлу, очевидно, придётся уйти в отставку, если будет доказано, что эти противоречивые комментарии принадлежат ему».
Ходдла никто не поддержал
Никого из нападавших не смутило, что Ходдл занимался благотворительностью в поддержку инвалидов, пострадавших от наземных мин. Отрицательно сказались его неуклюжие попытки откреститься от интервью. Сначала он говорил, что вообще не общался с журналистом, затем напирал на использование слов вне контекста.
В последней попытке защититься Ходдл уже ничего не отрицал. «Репортер из Times верно процитировал меня, но он действительно представил меня в ложном свете», – сказал тренер, не сумев убедительно объяснить, как именно могло бы выглядеть правильное представление.
Вопрос об отставке Ходдла решали на специально созванном совете 15 членов FA. Ещё до голосования тренера убеждали отказаться от услуг Эйлин Дрюэри, но сдавать целительницу он отказался. И в итоге был уволен. Сборную Англии на Евро-2000 повёз Кевин Киган. Ходдл после ухода из национальной команды спас от вылета «Саутгемптон» и пошумел с «Тоттенхэмом», в который пригласил Робби Кина. С 2006 года Гленн тренерской работой не занимался.
Спустя годы в Guardian задавались вопросом, почему на сторону Ходдла не встали футбольные специалисты. Брайан Робсон после травмы на ЧМ-1990 обращался к услугам целительницы по наводке тренера, но в 1999-м не стал комментировать его интервью. В 2018-м Ходдл пережил сердечный приступ. Максимально тёплые слова о бывшем тренере произнёс только Гари Линекер.
- 15 мая 2021
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