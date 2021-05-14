«Мы не уедем, пока не подпишем его». Как Роналду играл в «Спортинге» до трансфера в «МЮ»

Криштиану Роналду снова на грани ухода из «Юве». Ранее появились слухи о возможном переходе португальца в «Манчестер Юнайтед». Сейчас же в СМИ говорят о желании Роналду вернуться в родной для него клуб — лиссабонский «Спортинг».

Роналду не нужен «Манчестер Юнайтед». Сейчас уж точно Где же продолжит карьеру звёздный португалец?

Учитывая возраст Криштиану (36 лет), возвращение в «Спортинг» выглядит логично — он, возможно, готовится к завершению карьеры. А пока вспомним, как в далёком 2002 году португалец начинал свой футбольный путь в лиссабонском клубе.

«Он превзойдёт Фигу и Эйсебио»

Уже в 17 лет Роналду дебютировал за «Спортинг», причём случилось это в матче квалификации ЛЧ против «Интера». Криштиану к тому моменту успел провести всего лишь две игры за вторую команду «Спортинга». Однако этот факт не смутил главного тренера лиссабонцев Ласло Болони.

«Однажды я решил посмотреть, как играет наша молодёжка, и увидел там Роналду, — вспоминал Болони в интервью Marca. — Он был в хорошей форме, достаточно быстрым и обладал отличной техникой, поэтому я попросил его присоединиться к первой команде».

Больше Роналду ни за молодёжку «Спортинга», ни за вторую команду не играл — Ласло остался доволен тем, как действовал юный Криштиану. По словам Болони, в 17 лет Роналду «играл и вёл себя не по годам зрело». А в одном из интервью главный тренер «Спортинга», отвечая на вопрос о перспективах Роналду, заявил: «Он превзойдёт Фигу и Эйсебио».

Именно Болони первым раскрыл талант Криштиану. Румынский специалист перевёл Роналду с центра атаки на фланг, где он приносил больше пользы. Однако у Криштиану был один существенный недостаток — он слишком много возился с мячом.

Ласло Болони экс-главный тренер лиссабонского «Спортинга» Роналду хотел обыграть всех и сразу. Я объяснил ему, что идти в обводку можно и даже нужно, но не на пятерых соперников. Он прислушался ко мне и стал играть более разумно.

Переход в «МЮ». Фергюсон отказывался уезжать из Лиссабона, пока клуб не подпишет Роналду

В первом для Криштиану сезоне на взрослом уровне он показал отличные цифры: 31 матч, 5 голов и 6 результативных передач. А к лету 2003 года о Роналду знали практически все скауты ведущих клубов Европы. В частности, предметный интерес к португальцу проявляли «Арсенал» и мадридский «Реал».

«У нас была договорённость с Роналду, — признался однажды Арсен Венгер. — У него уже была майка «Арсенала», а я обедал с ним и его мамой на нашей базе». «Реал» пошёл ещё дальше и сделал официальное предложение «Спортингу»: 8 млн фунтов за Криштиану.

Переломный момент случился 6 августа 2003 года — на матче открытия «Жозе Алваладе» (домашнего стадиона лиссабонцев), когда в гости к «Спортингу» приехал «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон был наслышан о Роналду. Ему о вундеркинде из «Спортинга» рассказал Карлуш Кейруш, который в то время входил в тренерский штаб «МЮ» — он долгое время работал в Португалии и был хорошо знаком с местным футболом. «В конце своей речи перед игрой Фергюсон небрежно добавил: «О, ребята, и ещё одна вещь: у них талантливый молодой вингер. Берегитесь его, хорошо? Он сильный, быстрый и ловкий. Говорят, он довольно хорош», — рассказал однажды бывший игрок «МЮ» Марк Линч.

Едва команды вышли на поле, как Роналду сразу же начал терзать своего оппонента по флангу — Джона О'Ши. «Как только Криштиану впервые получил мяч, я взвыл: «Джон, ради бога, опекай его плотней!» — вспоминал сэр Алекс в своей автобиографии. — Джон пожал плечами, а другие игроки на скамейке говорили: «Чёрт возьми, босс, это особенный игрок!»

Посмотреть видео можно на YouTube-канале футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

В перерыве матча Фергюсон сообщил Питеру Кеньону (Председателю совета директоров «МЮ». — Прим. «Чемпионата»), что Роналду нужно купить во что бы то ни стало. «Мы не уедем отсюда, пока не подпишем его», — заявил тогда сэр Алекс. Португальцы сказали Кеньону, что «Реал» готов купить Роналду за восемь миллионов фунтов. На это Фергюсон ответил: «Тогда мы предложим им девять!»

После игры сэр Алекс встретился с Криштиану и его агентом Жорже Мендешем. Фергюсон сразу сказал, что Роналду вряд ли сходу окажется в основе, но клуб на него рассчитывает. Через несколько дней стороны подписали контракт и договорились о переходе Криштиану в «Манчестер Юнайтед» за 12 млн фунтов.

Так начиналась великая карьера Криштиану Роналду. Сам португалец, кстати, не исключал того, что закончит с футболом как раз в «Спортинге». «Может быть, я завершу карьеру в Мадриде или «МЮ». Или, возможно, это будет «Спортинг». Пока не знаю», — признался Роналду в 2014 году. На возвращение Криштиану в лиссабонский клуб настаивает также мать футболиста Долорес Авейру. «Я поговорю с ним и постараюсь убедить его вернуться в «Спортинг», — сказала она в эфире португальского телеканала TVI24.

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