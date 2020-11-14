Роналду не нужен «Манчестер Юнайтед». Сейчас уж точно

Представьте себя среднестатистическим болельщиком «Манчестер Юнайтед» с достаточным стажем (если таковым не являетесь). Вы как минимум застали эпоху сэра Алекса и переживаете спад клуба, вспоминая не такие уж и давние победы в АПЛ и ЛЧ. Каждое лето любимый клуб в эпицентре трансферных новостей, но какого игрока ежегодно хочется увидеть в красной футболке больше всего? Ответ на этот вопрос вполне очевиден. Роналду был частью победоносной команды Ферги, а у фанатов «МЮ» до сих пор с Кришем теплые — обоюдные — отношения. Более того, главного тренера с португальцем связывают не только четыре года в одном составе: при назначении Сульшера Роналду отметил, что это отличное назначение и сказал, что у них прекрасные отношения, а сам Сульшер в июне этого года сказал, что не прочь иметь Криштиану в своей команде, назвав того лучшим игроком мира.

— Это очень хороший выбор. Я в первую очередь говорю о нем как о личности, а не о тренере. Это фантастический человек. У меня с ним прекрасные отношения.



Летом 2020-го ходили слухи о трансфере, а на фоне возвращения Бэйла в «Тоттенхэм» болельщикам «МЮ» тоже захотелось эпичного камбэка. В общем, почва для этого трансфера настолько плодородна, что не думать об этом слишком тяжело. Недавно в СМИ снова зашла речь о возвращении Криша на «Олд Траффорд». Но при этом стоит задуматься: так уж нужен ли «Юнайтед» Роналду и нужен ли Роналду этот переход?



Прежде чем отвечать на этот вопрос и встраивать Роналду в тактические схемы, необходимо оговорить вероятность самого трансфера. Это почти невозможно. Роналду проводит свой третий сезон в Турине и чувствует себя комфортно в Серии А. «Ювентус» ради перехода CR7 перекроил бюджет, забыв о философии, предавшись желаниям о «Юве» как полноценном бренде и удовлетворив пожелания Криштиану. Помимо того, проблемы, которые сейчас есть у «МЮ», решаются явно не приобретением Роналду («Юнайтед» и шатающееся под Сульшером кресло заслуживают отдельного разговора, к которому мы обязательно вернемся, но уже в другой раз). Клубу нужны игроки на разные позиции (ЦЗ и опорник как минимум), а финансовый фейр-плей никто не отменял — переход, мягко говоря, едва ли обойдется дешево.

Фото: Martin Rickett/Getty Images

И все же, допустим, это все-таки происходит. Допустим, все еще при Сульшере. Что тогда делать с Кришем? Варианта, очевидно, два: либо встраивать Роналду в систему, либо перестраивать все под него. Криштиану-2020 — центрфорвард. При этом сейчас в атаке у «МЮ» блистает Фернандеш, который по картам передач и касаний часто заканчивает матчи в одной линии с Рэшфордом и Марсьялем и от формы которого в каждом отдельно взятом матче зависит результат. Добавим к этому заигравшую новыми красками уже упомянутую связку Рэшфорда и Марсьяля (перекрестное движение, которому Сульшер обучил игроков, создает пространство и вносит хаос в оборонительные построения, а с ними приходят и моменты) — от всего этого придется отказаться. Роналду неизбежно займет место в старте — это факт. Его можно встроить и в излюбленные 4-2-3-1, и в 4-4-2-ромб, которые пробует Сульшер в поисках баланса, но игра в атаке все равно кардинально изменится под Роналду, и перед главным тренером будет стоять задача очередной перестройки. Безусловно, нынешний лидер атаки Бруно Фернандеш сможет приспособиться к новой системе в команде с партнером по сборной. Дело в другом: Роналду — пускай и профессионал до мозга костей — игрок такого калибра, который стягивает на себя внимание. Не тот, кто подстраивается, а тот, под кого подстраиваются. Поэтому первый вариант отпадает, и надо думать, как выстраивать игру команды не с Криштиану, а под него. Аналогия для любителей драфта в Ultimate Team в серии игр FIFA, где игрокам поочередно выпадают футболисты, одного из которых можно взять в свою команду: если первым вам выпал отличный форвард, вся команда по цепочке должна набираться так, чтобы сначала ему было комфортно играть с теми, кто рядом, а потом и его партнерам по атаке.

Нельзя игнорировать Рэшфорда и Фернандеша, очень во многом определяющих успех манкунианцев в атаке. Роналду играет с креном на левый фланг, поэтому у Погба и Рэшфорда будет меньше пространства — Маркуса придется перевести на правый фланг. Та самая «приятная головная боль» Сульшера с размещением атакующих игроков станет просто невыносимой, а ведь мы даже не заговорили про оборону. Команды, в которых есть примы, априори обороняются в меньшинстве. Оле-Гуннар налепил пластырей на недоработки Погба без мяча, но без участия форварда (или одного из форвардов, с кем в пару ни ставь Криштиану) они сорвутся моментально — Поль в любой команде сам чувствует себя примой.



Важная ремарка: нынешним подбором игроков в составе есть всего три игрока плюс-минус оборонительного плана: Мактоминей, Фред, Матич. Скотт — классический бокс-ту-бокс, Матич давно постарел и банально не справляется, а Фред сам по себе скорее разыгрывающий, а не сдерживающий опорник. В больших матчах при четверке защитников на поле должны быть минимум двое, чтобы «МЮ» не разорвали в центре, а ведь есть еще и Донни ван де Бек, и даже пылящийся на полке Хуан Мата. С Роналду и Погба на поле одновременно, вероятно, ситуацию не спасет даже Канте образца чемпионского «Лестера», а Донни полноценно в деле мы так и не видели. Описывать, что сейчас творится в оборонительных построениях команды Сульшера, лучше не надо, потому что рисковать здоровьем читателей, болеющих за «Юнайтед», точно не хочется. Представлять, что будет с Роналду, в защите не участвующим, тем более.



Можно рисовать много схем, включающих в себя Роналду и остальных игроков «МЮ» — вот вам и 4-4-2-ромб с Рэшфордом (самый напрашивающийся вариант, но свобода Бруно сильно ограничивается в таком случае), и 4-2-3-1, и 3-4-2-1, и даже фантастические 4-3-3, которые перекосят баланс в атаку настолько сильно, что Де Хеа забудет, что такое клиншит. Ключевая проблема во всех этих мысленных экспериментах одна: на практике проводить Сульшеру их не позволят. «Юнайтед» поступательно развивается при норвежце с момента назначения, и в нынешней ситуации продолжения ровно два: либо тупик (а вместе с ней и конец красивой истории Оле и «красных дьяволов»), либо преодоление проблем, выход на новый — или хотя бы весенний/летний — уровень и вера в тренера, которая позволит уже всерьез задуматься о перспективах приглашения Роналду. На данном этапе возвращение португальца никак не поможет команде, да и самому Криштиану такие риски ни к чему. Сульшер должен работать с тем материалом, что есть в наличии, и точечно усилять ростер ради глобальной цели — улучшения результатов. О возможном трансфере на данный момент лучше не думать, потому что головная боль Сульшера перестала быть приятной.