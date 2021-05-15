Потрясающий гол пяткой с лёта в АПЛ! Шедевр от Торреса

Несмотря на то, что «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии, игра команды Хосепа Гвардиолы с «Ньюкаслом» в 36-м туре АПЛ получилась яркой и событийной. Эта встреча подарила семь забитых мячей, гол-шедевр и хет-трик в исполнении одного игрока, а также удивительное вратарское достижение.
Место в воротах «Манчестер Сити» занял 35-летний Скотт Карсон, который в последний раз выступал в английской Премьер-Лиге в мае… 2011 года. Промежуток между матчами в 3645 дней – самый длинный в истории для голкиперов АПЛ. Тогда Карсон сыграл за «Вест Бромвич» на этом же стадионе «Сент-Джеймс Парк» против «Ньюкасла». Любопытно, что экс-вратарь английской сборной арендован «Манчестер Сити» у «Дерби Каунти» с августа 2019-го, но только сейчас дебютировал в составе «горожан».
Карсон пропустил уже на 25-й минуте после удара Эмиля Крафта. Однако на 39-й минуте Жоау Канселу сравнял счёт, а ещё через три минуты потрясающий гол сотворил Ферран Торрес. После подачи со штрафного испанец, находясь спиной к воротам, пробил пяткой с лёта!
Потом судья Кевин Френд назначил два пенальти в ворота Карсона. Если первый удар Жоэлинтона голкипер отразить не смог, то со вторым, в исполнении Джозефа Уиллока, справился. Впрочем, полузащитник «Ньюкасла» всё-таки отправил мяч в сетку, хотя и поскользнулся перед добиванием.
Волевую победу «Ньюкасла» отменил главный герой вечера – Ферран Торреса. В течение следующих четырёх минут испанец забил ещё дважды. Сначала ударом в касание с линии вратарской замкнул прострел с правого фланга, а потом добил в сетку мяч, отлетевший от штанги.
«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ, одержав двенадцатую победу подряд в гостях. 21-летний Торрес тоже отметился статистическим достижением – стал самым молодым автором хет-трика в командах Гвардиолы. Испанец превзошёл Лео Месси, который забил три гола под руководством каталонского тренера в возрасте 22 лет и 200 дней.
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