ЦСКА не заслужил еврокубки. Команда Олича проиграла решающий бой

Армейцы должны были побеждать в дерби «Динамо», но провалили второй тайм.

ЦСКА уступил в дерби «Динамо» и не сыграет в будущем сезоне в еврокубках.

Как и в предыдущем матче с «Краснодаром», Ивица Олич вынужден был играть без Николы Влашича. Лидер атак ЦСКА всё-таки не успел восстановиться от травмы к матчу с «Динамо» и не попал в заявку. Хорватский полузащитник по-прежнему чувствует дискомфорт в колене, хотя к Евро-2020 будет готов.

Это было «дерби друзей», и действительно с первых минут встречи казалось, что ни динамовцы, ни армейцы не хотят побеждать любой ценой. Агрессии игре недоставало, по крайней мере, в первые полчаса – потом пошли жёсткие фолы, жёлтые карточки. На «Динамо» не давил результат, так что хозяевам ничто не мешало сыграть смело, с мощным прессингом. Тем не менее команда Сандро Шварца редко включалась в высокий коллективный отбор, а когда это происходило, допускала несогласованность в звеньях. ЦСКА за счёт игры в пас выходил из-под прессинга.

Любопытное решение Олича – Эмиль Бохинен в роли правого полузащитника со смещениями в полуфланг и центр. Впрочем, акцент в своих атаках армейцы сделали на левый фланг. Чидера Эджуке часто оставался один в один против Гильермо Варелы, но в таких эпизодах дриблинг нигерийца превращался, как правило, просто в бурю в стакане воды. Да и вообще стакан Эджуке был скорее наполовину пуст: он не доводил дело до удара, а однажды, потеряв мяч, организовал опасный контрвыпад на собственные ворота.

Нигерийца активно поддерживал подключениями вперёд защитник Наир Тикнизян. Олич выпустил его в основе, несмотря на слухи об уходе игрока молодёжной сборной России в «Локомотив». И Тикнизян забил, возможно, в своём последнем матче за ЦСКА! Он и разогнал эту атаку, воспользовавшись неудачным прессингом «Динамо», и сам же добил мяч в сетку после очередного «кикса» Эджуке.

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Бело-голубые впервые пробили по воротам Игоря Акинфеева лишь на исходе получаса матча. Зато концовку первого тайма провели живее, поэтому к перерыву не уступали по ударам – 5:5 (в створ – 2:1). По передачам на чужой трети поля и вовсе опережали красно-синих, правда, чисто символически – 95:94.

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Во втором тайме у «Динамо» вырос процент владения мячом, команда стала эффективнее действовать в отборе и проводить больше позиционных атак. ЦСКА же защищал результат. До 65-й минуте армейцы справлялись с задачей, но потом после серии замен пропустили. Хозяев выручил стандарт. Если в первом тайме динамовцы несколько раз проигрывали гостям эпизоды на угловых в собственной штрафной (повезло, что не пропустили), то во второй половине стали выигрывать в штрафной соперника. Команда Олича вроде бы отбилась, вынеся мяч, однако Дмитрию Скопинцеву позволили свободно подать, а свежему Вячеславу Грулёву свободно пробить. Сложно даже разобрать, кто должен был отвечать за нападающего, прервавшего трёхматчевую безголевую серию «Динамо». Похоже, Фёдор Чалов.

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Что случилось с ЦСКА после этого – вопрос к Оличу. Красно-синих на короткий отрезок как будто отключили от электричества. «Динамо» продолжило создавать моменты, и на 72-й минуте Грулёв оформил дубль. Катастрофически плохо сыграл против форварда Вадим Карпов. Грулёв очень лёгко развернул защитника и вышел на ударную позицию.

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На выручку армейцам пришёл много критикуемый за бесполезные индивидуальные действия Эджуке. В эпизоде с голом на 79-й минуте нигериец действительно здорово сыграл. Во-первых, заслуживает похвалы его хитрое открывание (вовремя вылез из офсайда под передачу из глубины поля), кроме того, Чидера мастерски разобрался с выскочившим из ворот голкипером Игорем Лещуком.

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Но если судить по второму тайму, то ЦСКА не заслужил место в еврокубках, которое мог получить в случае собственной победы и поражения «Рубина» или «Сочи». Армейцы уступили и по игре, и по ударам (8:11, в створ – 3:6). На 89-й минуте Арсен Захарян забил третий гол «Динамо» и свой третий гол в РПЛ.

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ЦСКА и «Динамо» финишировали бок о бок, набрав по 50 очков.