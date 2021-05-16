Спартаковцы спаслись, проигрывая 0:2. Страшно представить, что было бы, если бы не их чудо-камбэк.

«Как можно болеть за «Спартак» и не поседеть к 30?» Соцсети бурно обсуждали матч в Грозном

Последний тур РПЛ получился забойным. Внимание в первую очередь было приковано в двум матчам: «Ахмат» — «Спартак» и «Локомотив» — «Урал», в которых решалась судьба второй путёвки в Лигу чемпионов от РПЛ.

В первом тайме Квинси Промес не реализовал два верных момента, за что сразу же получил свою порцию критики в соцсетях.

За расточительность красно-белых наказал Владимир Ильин. Буквально за 10 минут он оформил дубль, поставив гостей в крайне затруднительное положение.

После перерыва Промес всё-таки забил один мяч, но при этом упустил ещё несколько возможностей отличиться.

Кто-то отметил дикое невезение красно-белых в этом сезоне:

Может, «Спартак» и не собирался выходить в Лигу чемпионов?

Незадолго до перерыва грубый фол совершил защитник «Ахмата» Марат Быстров. За это вполне мог отхватить и красную карточку.

Счёт 0:2 после первого тайма, по мнению журналиста Тимура Журавеля, должен был стать очередной проверкой для команды Тедеско.

При таком раскладе победа «Локомотива» выводила железнодорожников на второе “лигочемпионское» место.

Красно-зелёные долгое время не могли забить «Уралу» — при том, что екатеринбуржцы заканчивали игру вдевятером: красные карточки получили Августиняк и Мишкич.

«Спартак» не мог надеяться на осечку «Локо». Благодаря волевым качествам красно-белые счёт всё-таки сравняли — на 83-й минуте гол забил Виктор Мозес. На эту тему пошутил даже официальный аккаунт «Спартака» в “Твиттере”:

Практически сразу после гола Мозеса свой мяч забил «Локомотив», но «Спартак» удержал нужный результат и вышел в Лигу чемпионов.