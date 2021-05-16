«Как можно болеть за «Спартак» и не поседеть к 30?» Соцсети бурно обсуждали матч в Грозном

Последний тур РПЛ получился забойным. Внимание в первую очередь было приковано в двум матчам: «Ахмат» — «Спартак» и «Локомотив» — «Урал», в которых решалась судьба второй путёвки в Лигу чемпионов от РПЛ.
В первом тайме Квинси Промес не реализовал два верных момента, за что сразу же получил свою порцию критики в соцсетях.
За расточительность красно-белых наказал Владимир Ильин. Буквально за 10 минут он оформил дубль, поставив гостей в крайне затруднительное положение.
После перерыва Промес всё-таки забил один мяч, но при этом упустил ещё несколько возможностей отличиться.
Кто-то отметил дикое невезение красно-белых в этом сезоне:
Может, «Спартак» и не собирался выходить в Лигу чемпионов?
Незадолго до перерыва грубый фол совершил защитник «Ахмата» Марат Быстров. За это вполне мог отхватить и красную карточку.
Счёт 0:2 после первого тайма, по мнению журналиста Тимура Журавеля, должен был стать очередной проверкой для команды Тедеско.
При таком раскладе победа «Локомотива» выводила железнодорожников на второе “лигочемпионское» место.
Красно-зелёные долгое время не могли забить «Уралу» — при том, что екатеринбуржцы заканчивали игру вдевятером: красные карточки получили Августиняк и Мишкич.
«Спартак» не мог надеяться на осечку «Локо». Благодаря волевым качествам красно-белые счёт всё-таки сравняли — на 83-й минуте гол забил Виктор Мозес. На эту тему пошутил даже официальный аккаунт «Спартака» в “Твиттере”:
Практически сразу после гола Мозеса свой мяч забил «Локомотив», но «Спартак» удержал нужный результат и вышел в Лигу чемпионов.
- 16 мая 2021
-
16:43
-
16:42
-
16:39
-
16:38
-
16:34
-
16:32
-
16:31
-
16:25
-
16:23
-
16:22
-
16:20
-
16:20
-
16:18
-
16:14
-
16:12
-
16:06
-
16:02
-
15:56
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:27
-
15:26
-
15:16
-
15:09
-
15:05
-
15:01
-
14:33
-
14:33
-
14:25
-
14:23
-
14:21
-
14:14
-
14:11