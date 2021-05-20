Не могли оплатить электричество на базе, теперь — на шаг ближе к АПЛ. История «Болтона»

В начале нулевых «Болтон», считавшийся обычным клубом-лифтёром, неожиданно закрепился в Премьер-лиге. Тогда не особо известный Сэм Эллардайс сколотил возрастную, но очень способную банду. Вы и сами прекрасно помните эти имена — Юрий Джоркаефф, Джей-Джей Окоча, Иван Кампо, Брюно Н'Готти, Юсси Яаскилайнен, Гэри Спид. На один сезон сюда заглянул даже Фернандо Йерро. Плюс был английский костяк — Кевин Нолан, Стивен Дэвис, Ники Хант. В сезоне-2003/04 команда запрыгнула на восьмое место, а год спустя — уже на шестое, пробившись в Кубок УЕФА. Это было самое успешное время в новейшей истории клуба.

После ухода Сэма Эллардайса в 2007-м «Болтон» постепенно скатился вниз и спустя пять лет рухнул в Чемпионшип. Попытки вернуться в АПЛ раз за разом проваливались. У «Болтона» были большие долги, к тому же он остался без финансовой подпитки в виде так называемых «парашютов», которые получают вылетевшие в Чемпионшип команды. У клуба начались большие проблемы.

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Крах «Болтона»

При Эллардайсе «Болтон» славился тем, что мог с минимальными затратами собрать неплохую команду. Без Большого Сэма клуб начал бездумно сорить деньгами. Например, подписал Юхана Эльмандера за £ 8,2 млн. Не самая космическая сумма, но к моменту вылета из АПЛ у «Болтона» была крайне раздутая для Чемпионшипа зарплатная ведомость (нечто подобное сейчас происходит в «Кристал Пэлас») — отдельные игроки получали по 30-40 тысяч фунтов в неделю.



Управленческие провалы привели к тому, что уже в декабре 2015-го долги клуба составляли £ 172,9 млн. «Болтон» погрузился в судебные процессы, за копейки раздавал талантливых игроков (Роб Холдинг, например, ушёл в «Арсенал» всего за € 3 млн) и метался между Чемпионшипом и Первой лигой. Новый владелец Кен Андерсон, пришедший на смену Эдди Дэвису, не справился с финансовым крахом. В апреле 2019-го игроки объявили забастовку из-за того, что не получали зарплату — матч с «Брентфордом» был отменён, а «Болтону» присудили техническое поражение.

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Пришлось даже закрыть тренировочную базу — там не было электричества, горячей воды и еды. Сезон-2019/2020 «Болтон» начал в Первой лиге, перешёл под внешнее управление и сразу получил штраф в 12 очков за финансовые долги. Набравший кредитов Кен Андерсон запустил процедуру банкротства.

К тому моменту в распоряжении «Болтона» было всего три игрока из основной команды — то, что случилось дальше, можно сравнить с культовым матчем «Ростова» против «Сочи». Только «Болтону» пришлось бегать молодёжным составом сразу несколько матчей на старте. Команда, средний возраст которой составлял 19 лет, отстояла героические 0:0 с «Ковентри», но остальные матчи проиграла. Так выглядела безнадёжность — 0:2 от «Уикома», по 0:5 от «Ипсвича», «Джиллингема» и «Транмир Роверс», 1:6 от «Ротерхэм Юнайтед».

В это время и нашлись новые владельцы — компания Football Ventures завершила сделку по поглощению клуба практически на дедлайне. Ещё бы пару недель, и «Болтон» прекратил бы существование. Такая судьба, например, постигла соседний «Бери».



Новые владельцы обвинили Кена Андерсона в алчности: «Он использовал своё положение, препятствовал любым сделкам, которые не приносили ему личной выгоды. Судьба «Болтона» была ему безразлична». На финише трансферного окна клуб подписал девять игроков, но так и не смог выбраться из подвала. Сезон завершили досрочно из-за пандемии, и клуб отправился во Вторую лигу.

Новый тренер и тяжёлая травма защитника

Разгребать горы шлака, которые оставил после себя Андерсон, пришлось новому председателю правления клуба Шэрон Бриттан. Это одна из руководительниц консорциума Football Ventures, в который входит целая группа инвесторов — например, барабанщик легендарной группы Pink Floyd Ник Мейсон. Бриттан организовала работу по ликвидации долгов и спасению клуба от банкротства — теперь «Болтону» ничего не угрожает в финансовом плане.



Новым тренером стал Иан Эватт, завершивший карьеру игрока в 2018-м — защитник к тому моменту пять лет пылил в «Честерфилде». А лучшие годы Эватт провёл в «Блэкпуле», с которым засветился в АПЛ в сезоне-2010/11. В начинающего тренера два года назад поверил «Барроу» из Национальной лиги (пятый английский дивизион) — прошлой весной Эватт привел клуб к чемпионству и повышению в классе. «Барроу» достиг такого уровня впервые за 48 лет.



С работой Эватта в «Барроу» связано несколько крутых историй. Одна из них случилась, когда клуб в «Твиттере» объявил, что если новый пост соберёт 1000 ретвитов, то главный тренер выйдет на поле в товарищеском матче с «Блэкпулом». Болельщики быстро собрали необходимое количество репостов, и 37-летний Эватт, формально завершивший карьеру, отбегал пять минут в игре против бывшей команды.

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Успехами молодого тренера заинтересовались в «Болтоне», который как раз искал замену ушедшему Кейту Хиллу. «Барроу» сначала не хотел отпускать тренера, но после долгих переговоров согласился на компенсацию в размере 250 тысяч фунтов. Ещё одним успехом «Болтона» стало подписание лучшего бомбардира Лиги 2 Юэна Дойла из «Суиндона» (наколотил 25 голов в 28 матчах).



Впрочем, первую часть сезона «Болтон» провалил. У Эватта не всё получалось, ведь команду, по сути, пришлось собирать заново. В первых десяти турах одержали всего две победы, а к началу февраля «Болтон» упал на 20-е место после ничьей с «Моркамом» (1:1). Дело близилось к очередной катастрофе, но у руководства «Болтона» обнаружились поистине стратегические запасы терпения — Эватта не собирались увольнять.

Да и нельзя было упрекнуть команду в отсутствии воли — игроки умирали на поле, но постоянно сталкивались с невезением. Показательным стал январский матч с «Транмир Роверс». Особенно тяжело пришлось защитнику Райану Дилэйни — сначала «Болтон» пропустил после его ошибки, затем Дилэйни привёз пенальти, реализованный Джеймсом Воэном (известным по выступлениям за «Эвертон»). В этом эпизоде игрок «Транмира» Лиам Фини, падая, проехался шипами по уху Дилэйни и нанёс тому тяжёлую травму.



Врачи «Болтона» не сразу поняли серьёзность травмы и просто замотали голову защитника бинтами — получился неплохой косплей на ван Гога. Команда Эватта после 0:2 создала кучу моментов, но забила всего раз. К тому же Дилэйни схватил спорную красную карточку на 75-й минуте. Из раздевалки защитника срочно отправили в больницу на операцию. «Храбрый парень, он уже готов вернуться к тренировкам. Так и сказал мне: «Босс, это всего лишь ухо», — говорил в интервью Эватт.

Возвращение «Болтона» и вдохновение методами Бьельсы

В зимнее окно тренеру дали возможность подлатать состав на трансферном рынке. В первую очередь, Эватт укрепил оборону. Так в «Болтоне» оказались воспитанник «МЮ» Киран Ли (долгие годы бетонировал центр поля в «Шеффилд Уэнсдей»), левый фуллбэк из «Суонси» Деклан Джон (взяли в аренду) и бывший опорник молодёжки «Ливерпуля» Майкл Джордан Уильямс. Для Лиги 2 — вполне бодрая трансферная кампания. Которая сразу же принесла результат.



После «Моркама» перепрошитый «Болтон» взбесился и одержал 10 побед в 12 матчах (ещё дважды сыграл вничью). На этом отрезке команда пропустила всего пять голов — Уильямс и Ли составили новую пару опорников, а Деклан Джон взял под контроль левый фланг обороны (к тому же оформил «2+1» во второй части сезона). Плюс проснулся Юэн Дойл, отметившийся несколькими важными голами.



Благодаря мощнейшему спурту «Болтон» запрыгнул с 20-го сразу на 4-е место в таблице. «Этот клуб пережил 10 лет упадка. Но мы намерены всё исправить. Сейчас «Болтон» в отличной форме, фанаты это видят — я чувствую связь с ними и безумно рад», — делился впечатлениями Эватт.



Из-за ковидных ограничений болельщики не могли присутствовать на трибунах, но поддерживали команду всеми способами. В апреле после выездной победы над «Моркамом» (1:0) Эватт повёл игроков к кромке поля, в сторону холмов возле стадиона, где собрались несколько сотен фанатов «Болтона». Футболисты и болельщики аплодировали друг другу.



Эватт постепенно раскрыл секреты преображения команды. Во-первых, зимой он получил полный контроль над трансферами (глава футбольного отдела Тобиас Феникс покинул клуб) и подбирал новичков уже на своё усмотрение. Во-вторых, «Болтон» заметно прокачал физическую подготовку по ходу сезона и уделил больше внимания контролю мяча. Эватт вдохновился работой Марсело Бьельсы и позаимствовал некоторые тренировочные задумки тренера «Лидса» — тут помогли контакты с Лиамом Купером, который бегал с Эваттом в «Честерфилде».



К примеру, «Болтон» на тренировках играет в знаменитый «murderball» — футбол 11 на 11, когда мяч постоянно в игре. Нет никаких остановок и стандартов. Только максимальная интенсивность и работа с мячом. «Ребятам нравятся такие занятия, потому что они знают, что будут прогрессировать в таких условиях, хотя это сложное и энергозатратное упражнение», — говорит Эватт.

За два тура до конца сезона «Болтон» закрепился на третьем месте. И даже поражение от «Эксетер Сити» (1:2) с пропущенным на последних секундах голом не повлияло на итоговый расклад — конкуренты тоже теряли очки, поэтому нужна была только одна победа в последнем туре.



«Болтон» разгромил «Кроули Таун» (4:1) и оформил повышение в классе. Юэн Дойл с 19 голами занял второе место в списке лучших бомбардиров сезона и подтвердил статус главного приобретения «Болтона» в новой кампании. Ну а Эватт стал главным героем — после успеха с «Барроу» он заработал второй подряд промоушн уже в новом клубе. Таким образом, клуб стал на шаг ближе к АПЛ.



После игры с «Кроули» игроки «Болтона» трогательно отметили повышение с болельщиками, которые ждали команду возле стадиона. Впервые за 14 месяцев фанаты и игроки оказались так близко к друг другу. Дома празднование продолжилось — в Болтоне команду встретила толпа ликующих фанатов, все отмечали промоушен прямо возле отеля на улице. «Это большой старый корабль, который нужно было развернуть в правильную сторону», — так подвёл итоги сезона Иан Эватт.

Фото: Gareth Fuller/Getty Images

Многие болельщики «Болтона» с грустью вспоминают былые времена — например, как в 2008-м в 1/8 Кубка УЕФА «Болтон» обыграл мадридский «Атлетико». Сейчас эти клубы находятся на разных полюсах — «Атлетико» с Диего Симеоне превратился в топ-команду и, скорее всего, снова станет чемпионом Испании. А «Болтон» только начинает своё возрождение — впрочем, после долгих лет унижений болельщикам для настоящего счастья достаточно и выхода в Первую лигу. Может быть, это начало нового большого пути.