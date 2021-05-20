Полузащитник отыграл весь матч в воротах и стал MVP! Удивительный случай в Аргентине

Каждое появление полевого игрока в воротах по-своему интересно. Чаще всего происходит это после удаления или травмы основного голкипера. Однако совсем уникальный случай произошёл в Аргентине, где столичный «Ривер Плейт» остался вообще без вратарей. И всё это — в преддверии матча Кубка Либертадорес!

Незадолго до встречи с колумбийским «Санта Фе» сразу 25 игроков «Ривера» слегли с коронавирусом. В Аргентине новая вспышка: в последние дни заболеваемость подскочила до уровня 35-40 тысяч человек ежедневно. Такого в стране не было больше года.

«Ривер Плейт» кое-как собрал 11 здоровых футболистов, но вратарей среди них не оказалось. Дозаявить голкипера из молодёжной команды им не разрешили — пришлось ставить в ворота полевого игрока.

Выбор пал на Энцо Переса, бывшего игрока сборной Аргентины, известного также по выступлениям за «Бенфику» и «Валенсию». Вот так он готовился к матчу:

При этом Энцо был травмирован (его беспокоило подколенное сухожилие), но врачи «Ривера» посчитали, что в воротах ему сыграть можно.

На матч Перес вышел в именном вратарском свитере, с привычным для него 24-м номером на спине.

Соперник знал, что у «Ривер Плейта» в воротах полевой игрок, поэтому часто бил из-за пределов штрафной. Несколько ударов получились по-настоящему опасными, но Энцо с ними справился. По данным Transfermarkt, «Санта Фе» нанёс по воротам Переса 22 удара. Энцо также уверенно действовал на выходах, за что получил достаточно высокий балл в прессе (7,1).

Один гол Перес всё-таки пропустил, но винить его в этом тяжело. «Санта Фе» провёл хорошую атаку, и забившему игроку (Келвину Осорио) выкатили мяч фактически на пустые ворота. К тому моменту «Ривер Плейт» вёл в счёте 2:0. Больше Энцо не пропускал, и его команда выиграла.

Права на видео принадлежат CONMEBOL. Ролик можно посмотреть на официальной странице Кубка Либертадорес в «Твиттере».

Игру Переса в воротах оценили и признали его лучшим игроком матча. Удивительный случай!

После игры Энцо отметил вклад всех игроков команды. «В последние дни нам пришлось особенно тяжело, — сказал Перес. — Наша команда сильно пострадала от коронавируса. Но мы вышли на поле, играли со страстью и мужеством. Что касается меня, то я старался просто помочь своей команде».