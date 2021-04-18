Вратарь сбросил перчатки и забил изумительный гол ножницами. Шедевр Хорхе Кампоса

Мексиканский вратарь Хорхе Кампос прославился не только своей экзотической экипировкой и экстравагантным стилем, но и игрой в нападении. Низкорослый голкипер (168 см) за карьеру забил 38 голов. Об одном из самых эффектных мы и расскажем (и покажем, само собой).

Изумительный гол ножницами

В 1996 году Кампос представлял мексиканский «Атланте». Матч с «Крус Асуль» Хорхе начал в воротах, но ситуация в атаке у его команды была удручающей, поэтому главный тренер клуба решился на неординарные перестановки. Кампос сбросил перчатки и перешёл в нападение, а его место занял запасной голкипер. Смелое решение тренера сработало! После великолепного навеса партнёра Хорхе завис в воздухе и ножницами пробил в противоход вратарю. Этот мяч-шедевр вошёл в топ-5 лучших голов в истории «Атланте».

Надо сказать, что навыки игры в нападении у Кампоса к тому времени уже были прилично развиты. В дебютном сезоне за «Пумас» он преимущественно исполнял роль форварда, наколотив целых 14 мячей.

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Чем ещё прославился Хорхе Кампос?

Помимо футбольных талантов, Кампос обладал ещё и дизайнерским. Он лично разрабатывал стиль собственной экипировки, придумав за карьеру более сотни вариаций.

Хорхе Кампос Бывший вратарь сборной Мексики «Люблю яркие цвета. Привык к ним в Акапулько, где родился и рос, научился кататься на серфинге. Это, если хотите, акапулькская мода. И у меня появилась мысль перенести её на футбол. Когда выхожу нападающим, приходится играть в цветах команды, но когда я в воротах — простор для фантазии не ограничен».

За свои пёстрые наряды Кампос получил прозвище Попугайчик. В 1994 году на чемпионате мира мексиканец на каждый матч выходил в новой разноцветной форме. Экипировка была на несколько размеров больше и висела на нём мешком.

Также Кампос прославился необычным вратарским стилем. Низкий рост голкипер компенсировал акробатическими прыжками. Неудивительно, что публика его обожала.

С трофеями у Хорхе тоже порядок. Он дважды становился чемпионом Мексики и обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ, выигрывал МЛС, Кубок США, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, Кубок конфедераций, а также пять раз признавался лучшим вратарём страны. За сборную Хорхе провёл 130 матчей. Многие из них – под чуждым вратарям девятым номером.

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Как Кампос прилетал в Россию

В нашей стране мексиканец гостил несколько раз. Впервые – по историческому поводу. Именно Кампос пропустил первые мячи от молодой сборной России – на старом «Локомотиве» в 1992 году. Тогда Карпин с пенальти открыл счёт, а Попов с игры удвоил.

В 2018-м Кампос прилетел в Россию на чемпионат мира, но уже в роли спортивного журналиста: работал на матчах, встречался со звёздами спорта и президентом страны Владимиром Путиным, погонял в футбол на Красной площади.

Жаль, что в европейском топ-клубе такой колоритный персонаж не сыграл – видимо, не очень-то ему и хотелось.