«Хвича не останется в России». Трансфер таланта из «Рубина» в Европу кажется неизбежным

Один из ярчайших и самых дорогих футболистов РПЛ Хвича Кварацхелия близок к уходу из «Рубина». Об интересе к грузинскому хавбеку в Европе было известно давно, а теперь его уход из клуба представляется практически неизбежным. На это указывают сразу несколько фактов.
Агент Хвичи обиделся на «Рубин»?
Как сообщил сегодня «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, ускорить трансфер может размолвка агента футболиста Мамуки Джугели с руководством «Рубина».
По информации источника, разногласия у давних партнёров могли возникнуть после игры «Рубин» — «Ротор» в последнем туре чемпионата России. Упустив победу на последних секундах, волгоградский клуб покинул РПЛ. При чём тут агент Хвичи? Именно Джугели принимал активное участие в комплектовании состава «Ротора» перед возвращением команды в РПЛ и по ходу сезона-2020/2021.
Мамука же приводил Кварацхелию в «Рубин». Его уход из «Локомотива» в своё время наделал много шума. По некоторым данным, Джугели заработал на переходе своего клиента в казанский клуб порядка 2-3 млн евро.
Спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский уже назвал информацию об обиде агента вбросом. Но даже если так, в Россию Хвича после отпуска всё равно вряд ли вернётся.
«Рубин» купил игрока на позицию Кварацхелии
Косвенно подтверждает скорый уход Хвичи и то, что «Рубин» уже нашёл ему потенциальную замену. Сегодня казанский клуб официально подтвердил трансфер Сеада Хакшабановича — 22-летнего черногорского футболиста, выступавшего за «Норрчёпинг».
Хакшабанович, как и Кварацхелия, играет слева в атаке. По данным Transfermarkt, за переход черногорца «Рубин» отдал 6 млн евро. Теперь у казанцев перебор легионеров, и кого-то точно придётся продать. Скорее всего, уйдёт именно Хвича — за него «Рубин» может выручить большую сумму.
В «Рубине» неоднократно заявляли, что готовы продать Хвичу
Слухи о том, что Кварацхелия может уйти на повышение в Европу, шли достаточно давно. Руководство «Рубина» и не отрицало интереса больших клубов к Хвиче.
«Переговоры идут, но они пока остаются в тайне, — сказал неделю назад спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский. — Причём переговоры с разными клубами, на разных стадиях. Всё переходит сейчас в более и более конкретную фазу». В начале мая Яровинский даже назвал примерную цену за Хвичу — 30 млн евро.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Интерес к Кварацхелии, по разным данным, проявляли «Аякс», «Севилья» и несколько клубов из Англии и Италии. Мамука Джугели, кстати, встречался с некоторыми претендентами на Хвичу. Так, например, в середине апреля он летал в Амстердам, где общался с представителями «Аякса».
Отец Хвичи заявил, что его сын летом уйдёт из «Рубина»
На прошлой неделе Бадри Кварацхелия, отец Хвичи, рассказал о планах сына попробовать свои силы в Европе. «Я могу на сто процентов заверить вас, что Хвича точно покинет «Рубин» этим летом, — сказал он грузинскому сайту Sportall.ge. — Но пока воздержусь от разговоров о том, в какую команду он перейдёт. Мы поговорим с разными клубами. Сейчас Хвича отдохнёт, а затем решит, где хочет играть. Он точно не останется в России».
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