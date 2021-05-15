20 млн за Ларссона, 30 – за Хвичу?! Кого в РПЛ сейчас пиарят активнее всего

Через несколько дней наше внимание переключится с футбольных полей на трансферный рынок. Экономическая ситуация в клубах РПЛ такова, что скорее стоит ждать интересных трансферов «на выход», нежели «на вход». Вокруг некоторых звёзд чемпионата России в последние месяцы много пиара. Слишком много. О них говорят в контексте возможных переходов в топ-клубы Европы, а цены на них растут чуть ли не с каждой новостью и каждым забитым голом. Догадаетесь о ком речь? Вот эти игроки:

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Хвича Кварацхелия

Пиар: за Кварацхелию борются большие клубы из топовых лиг Европы – «Бавария», «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Наполи», «Удинезе», «Сассуоло», «Торино», «Лидс», «Севилья», дортмундская «Боруссия» и «Аякс». Туринский клуб готов заплатить 20 млн евро в случае попадания в Лигу чемпионов. Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявляет, что цена Кварацхелии – 30 млн евро.

Реальность: Хвича, безусловно, яркий дриблёр, выдающий отличный сезон. Но, во-первых, это только первый по-настоящему успешный год для грузинского вингера. В прошлом чемпионате Роман Шаронов ставил Зурико Давиташвили, пожалуй, даже выше, чем Кварацхелию. Кроме того, результативность Хвичи не поражает воображения: он забил всего четыре гола в РПЛ. За 30 млн евро можно найти и более результативных вингеров этого возраста, тем более без паспорта евросоюза (то есть, попадающего под лимит и в Европе). Ещё один недостаток Кварацхелии связан с игрой без мяча. Мы видим, с каким трудом адаптируется к требованиям Серии А Алексей Миранчук, а скауты клубов топ-лиг, конечно же, понимают, насколько непросто будет в этом отношении и звезде «Рубина». Transfermarkt оценивает грузинского игрока в 15 млн. По-видимому, на эту сумму казанскому клубу и стоит рассчитывать, причём далеко не от «Баварии» с «Ювентусом».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Джордан Ларссон

Пиар: Ларссон – потенциальный новичок дортмундской «Боруссии», «Вест Хэма», «Ромы», «Лацио», «Валенсии» или мёнхенгладбахской «Боруссии». Дортмунд видит в Джордане идеальное дополнение к составу, особенно если уйдёт Эрлинг Холанд. По слухам, «Спартак» просит за шведа 15-20 млн евро. Агент игрока Михаэль Янсен признаёт, что в топ-лигах внимательно следят за Ларссоном.

Реальность: в июне Ларссону исполнится 24 года – уже совсем не юный по европейским меркам игрок. Джордан раскрылся не рано: только в 2019 году стал стабильно забивать в Швеции, а на более-менее серьёзном уровне (РПЛ) у него первый сезон с приличной результативностью. В 20 лет он не смог проявить себя в Нидерландах, где, как правило, расцветают настоящие таланты. В еврокубках Ларссон не играл (за исключением пары матчей в квалификации ЛЕ), поэтому сложно судить, насколько хорошо он на высоком уровне. К примеру, в пяти встречах с «Зенитом» Джордан не отметился ни голами, ни голевыми передачами. На последний сбор сборной Швеции спартаковца не вызвали. В общем, указанные Transfermarkt 11 млн евро – наверное, максимальная цена Ларссона прямо сейчас.

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Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Матиас Норманн

Пиар: клубы из ведущих европейских чемпионатов готовы забрать Норманна у «Ростова». Есть серьёзный интерес от представителя АПЛ (ранее писали про «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм»), предварительный запрос из Германии. Но «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» тоже спорят за норвежца. Ростовский клуб отказался продавать Норманна за 15 млн евро и требует, по разным данным, от 18 до 25 млн. Агент Тимур Гурцкая, рассуждая о сумме будущего трансфера полузащитника, называет сумму в 20 млн.

Реальность: Валерию Карпину удалось так встроить Норманна в свою систему, что глубинный плеймейкер смог реализовать свои лучшие качества. Да и ответственность за результат в «Ростове» на норвежце не такая, как если бы он выступал за команду, претендующую на чемпионство. Однако за плечами почти 25-летнего норвежца неудачный период в «Брайтоне» (даже в заявку первой команды ни разу не был включён в уже достаточно зрелом возрасте), а в основу не самой сильной сборной Норвегии он стал попадать лишь полгода назад. По статистике Whoscored.com, Матиас – лидер среди центрхавов по количеству не только точных длинных передач, но и неточных. При этом ростовчанин, разумеется, не в топе по отборам и перехватам. Еврокубкового опыта у норвежца минимум, как и у Ларссона. По версии Transfermarkt, Норманн стоит 13 млн: вероятно, это даже комплимент.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Сердар Азмун

Пиар: офис «Зенита» завален факсами из Европы. Иранца пытаются приобрести дортмундская «Боруссия» (очевидно, мечтающая о создании атакующего трио Кварацхелия – Ларссон – Азмун), «Аталанта», «Рома», «Севилья», «Валенсия». Сумма трансфера может составить 25 млн евро.

Реальность: у Азмуна, на первый взгляд, больше шансов перейти в солидный европейский клуб. К 26 годам он дважды лучший бомбардир чемпионата России. В прошлом сезоне поделил первое место с Артёмом Дзюбой (по 17 голов), а в этом оторвался ото всех конкурентов, наколотив 19 мячей. Но и в случае с нападающим «Зенита» есть тормозящий фактор в виде еврокубков. За два последних сезона в Лиге чемпионов у Сердара всего два гола, причём оба были забиты ещё осенью 2019-го. Да и найти место в клубе из топ-5 лиг Европы иранцу тяжелее, чем, к примеру, шведу. Задёшево Азмуна не купишь, поскольку самому «Зениту» он обошёлся в 15 млн с учётом бонусов. Однако 25 млн евро (Transfermarkt даёт за форварда 23 млн) по указанным выше причинам на сегодняшнем рынке мало кто рискнёт заплатить.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Никола Влашич

Пиар: Влашич одной ногой в Италии. «Милан» не оставляет попыток забрать хорвата, появлялась информация про переговоры с «Наполи» и «Аталантой». В контракте хорвата прописана сумма выкупа для европейских клубов в размере 35 млн евро, а покупатели надеются, что ЦСКА сделает скидку хотя бы до 30 млн. Отец игрока Йошко Влашич говорит в интервью, что Николе нужен новый вызов и соответствующие его мастерству партнёры.

Реальность: у 23-летнего Влашича и возраст хороший, и статус игрока основы сильной сборной (в 2020-м он забивал за хорватов в ворота Швеции и Франции), и кое-какие достижения есть (официальное признание лучшим игроком года в России). Тем не менее в его продажу за 30-35 млн евро верится с трудом. Хотя Transfermarkt оценивает полузащитника ЦСКА как раз в 30 млн. Из РПЛ в ведущие лиги Европы за такие или большие деньги уезжали только Леандро Паредес, Виллиан и Александр Головин, но в историях с теми трансферами покупатели звёзд РПЛ не считали каждый евро, как делают сейчас потенциальные покупатели Влашича. Наверняка останавливает итальянцев и то, что Никола тоже не заиграл с первой попытки в Англии, а в двух последних розыгрышах Лиги Европы набрал в 12 матчах лишь «1+2». Впрочем, Евро-2020 – шанс для хорвата доказать свой класс на топ-уровне.