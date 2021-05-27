«Рубин» уже нашёл замену Хвиче. Хакшабанович – новая потенциальная звезда для Слуцкого

Примерно всем уже понятно, что минувший сезон стал последним для Хвичи Кварацхелии в РПЛ. На грузинского флангового игрока давно есть спрос в Европе, его крайне сложно, да и бессмысленно удерживать, учитывая, как сильно он доминировал весной в большинстве матчей.

Но «Рубин» не унывает – клуб заблаговременно позаботился о замене и задолго до старта летних сборов отыскал замену Хвиче в лице атакующего полузащитника из чемпионата Швеции Сеада Хакшабановича. Нет никаких сомнений, что его рассматривают именно вместо Кварацхелии: это тоже яркий дриблёр, тоже преимущественно играет на левом фланге со смещениями под правую ногу и тоже потенциально способен сильно влиять на игру в финальной трети.

Расскажем о футболисте и зададимся вопросом, окажется ли эта замена по-настоящему достойной.

Хакшабанович рано уехал в Англию. Но первая попытка карьеры в элитном дивизионе – провал

Хакшабанович – воспитанник шведского клуба «Хальмстад». Он с ранних лет был на виду, стабильно вызывался в юношеские сборные Швеции (зато, когда пришло время определяться с главной национальной командой, выбрал Черногорию), дебютировал в высшем дивизионе уже в 15 лет, а в 16 забил свои первые голы.

После трёх лет в Швеции на Хакшабановича появился спрос в Англии: сообщалось, что им интересовались чуть не все ведущие клубы Премьер-Лиги, а оказался Сеад в 2016-м в «Вест Хэме» — аж за 3 млн евро. Позже британские СМИ писали, что трансфер изначально был обречён, поскольку футболиста брали прицепом. Его услуги «Вест Хэму» якобы навязал агент Уилл Солтхаус, пообещавший, что в случае покупки молодого игрока он поспособствует переходу другого своего клиента Марко Арнаутовича. Не обманул – Арнаутович тоже переехал в «Вест Хэм» и провёл достойные два сезона.

Карьера в Англии у Хакшабановича не сложилась – молодой парень провёл всего два матча в Кубке английской лиги и Кубке Англии. Славен Билич, как писали инсайдеры, на первых порах даже не понял, кого ему привезли, а следующий тренер Мануэль Пеллегрини сразу же дал понять, что не рассчитывает на молодого футболиста.

В итоге нападающего пришлось отдавать в аренду – в «Малагу», выступавшую в Сегунде. Но и там Хакшабанович за половину сезона отыграл лишь 50 минут, поэтому соглашение было расторгнуто досрочно, уже в январе футболист вернулся в «Вест Хэм». Далее его спихнули в «Норрчëпинг» — сначала временно, а потом и на постоянной основе.

«Норрчëпинг», кстати, нехило вложился в приобретение и заплатил «Вест Хэму» 2,6 млн евро – то есть почти ту же сумму, которую англичане сами отдали в 2017-м. В Швеции Хакшабанович снова расцвёл: «9+8» во всех турнирах в сезоне-2019, «7+12» год спустя и «5+5» в неполном текущем сезоне.

Почему «Рубин» выбрал этого футболиста и в чём его преимущества

Хакшабанович сильно выделяется на фоне чемпионата Швеции и входит в топ-10 по многим атакующим метрикам. Он 6-й по среднему количеству обводок в сезоне – 8,17 попытки за 90 минут с высокой успешностью в 63,93%; 2-й по рывкам с мячом – 4,55 за 90 минут, 3-й по суммарным ожидаемым голевым передачам – 2,67 xA за семь матчей или 0,36 xA за 90 минут. У игрока вообще очень приличная ожидаемая конкретика – 0,41 xG + 0,38 xA во всех турнирах в 2021 году.

По типажу он схож с Хвичей – также любит зону левого фланга, преимущественно смещается под правую ногу, любит залезать в центр поля или уходить в правую сторону для комбинирования. Он очень инициативен и любит брать игру на себя.

Что понравилось особенно:

1) хорошо развит физически, атлетичен, крепко стоит на ногах, поэтому не должен теряться в силовой борьбе;

2) активно заряжен на удар, наносит 3,84 удара за 90 минут (чемпионат и Кубок Швеции), очень любит пристреливаться издали. Более половины ударов – из-за пределов штрафной;

3) очень мягкие и точные подачи из фланговых или более глубоких полуфланговых зон, здорово забрасывает на дальнюю штангу или в середину. Большому нападающему Деспоту с ним должно быть комфортно. В среднем Хакшабанович выполняет 3,42 передачи под удар за 90 минут – это круто. Ассистентский потенциал у него отличный. Вероятно, даже чуть более яркий, чем у Хвичи. Есть опция исполнения стандартов. Ниже – карта острых передач футболиста за последние два сезона. Очень многое шло из левой фланговой и левой полуфланговой зон;

4) не катастрофически одноногий. Левая нога относительно развита. При дриблинге не приучает соперников к одному типу движения: может два раза подряд уйти под правую для удара или навеса, а в третий раз вдруг сделать резкий замах (вообще замахи при обыгрыше один в один использует здорово) и сместиться в сторону лицевой под левую. И оттуда тоже сделать внятное финальное действие.

Что понравилось чуть меньше:

1) если сравнивать с Хвичей, то, на мой взгляд, Хакшабанович – всё-таки не настолько уникальный дриблёр. Это касается и количества обводок, которых меньше, и их стилистики. Кварахцелия умудряется вылезать даже из очень сложных ситуаций, таскает мяч по всему полю, обладает удивительным таймингом и пробрасывает мяч мимо соперника ровно в тот момент, когда тот, казалось бы, вступает в отбор.

Хакшабанович неплох в изоляциях возле чужой штрафной, когда надо улучшить позицию один в один и выйти на финальное действие, а вот дистанционный дриблинг у него не настолько крутой – нет уникальной лёгкости и ловкости в теле, не настолько классный стартовый рывок;

2) качество удара на дистанции двух сезонов очень нестабильное. Забил парочку красивых голов издали, но в целом картина не настолько красивая. Средне бьёт по катящемуся мячу с ходу, с разворотов. Даже если взглянуть на карту ударов, то можно увидеть, что потенциально любимая зона (чуть выше штрафной в левом полуфланге и центральная зона над штрафной) принесла не столь много голов, а блокированных и неточных попыток – многовато. То есть потенциально мы можем говорить о том, что игрок способен забить издали, а на деле ему для этого требуется многовато ударов – и здесь есть над чем работать.

О чём говорит статистика

Если сравнить Хвичу и Хакшабановича на дистанции 2021 года, то многие наблюдения косвенно подтверждаются статистикой. У Хакшабановича значительно меньше обводок (но тоже много, если сравнивать со средними значениями по лиге); больше выходов на удар и выше всевозможные ассистентские цифры. Важно делать поправку на уровень чемпионата Швеции.

Не прогадал ли «Рубин» с этим трансфером?

Зимой, по моей информации, за Хакшабановича просили порядка 3 млн евро – и это более адекватная цена за футболиста. 6 млн, которые, как пишут СМИ, заплатил «Рубин» — всё-таки перебор. «Норрчëпинг» можно поздравить с классной сделкой, шведский клуб смог здорово заработать на игроке.

Для РПЛ это очень интересный трансфер, хотя понятно, что достойно заменить Кварахцелию сразу новичку казанцев будет сложно. Хвича был уникальным игроком для РПЛ – такие появляются раз в десятилетие. Хакшабанович же пока выглядит просто хорошим футболистом с интересными качествами и большим потенциалом.

Использованы данные Wyscout и InStat.