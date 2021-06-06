«ПСЖ» хочет перехватить у «Барселоны» Вейналдума не потому, что он нужен. А из мести

Целый год Рональд Куман хотел, чтобы «Барселона» подписала Вейналдума. Полузащитник, который стал одним из тех, кто определяет стиль «Ливерпуля», в сборной у Кумана играл в немного другой роли — был десяткой и располагался выше, но приносил пользу теми же своевременными рывками и блестящим предугадыванием свободных зон. В конце сезона Вейналдум уже открыто подтвердил, что ведёт с «Барселоной» переговоры.

Позиции самого Кумана нельзя было назвать прочными, но и его желание тоже не назвать нескромным: у Джини закончился контракт с «Ливерпулем», и он мог прийти свободным агентом. В СМИ была информация о зарплате от трёх до шести млн евро в год — то есть столько же или даже меньше, чем он получал в «Ливерпуле». Контракт на три года — тоже адекватный для 30-летнего игрока, который за последние пять лет пропустил в чемпионате всего 10 матчей.



В последние дни всё ускорилось. Сначала Жоан Лапорта провёл встречу с Куманом, после которой сказал журналистам, что они с тренером одинаково оценивают прошедший сезон и продолжат работать в следующем. А буквально на следующий день стало известно, что «Барселона» хочет отправить своих медиков в расположение сборной, чтобы там провести медосмотр и подписать контракт с Вейналдумом до начала Евро. Агент Вейналдума встретился с Лапортой дважды за неделю. Трансфер казался настолько же решённым, насколько и переход Мемфиса Депая, который даже позволил себе сказать, что «хочет, чтобы Куман продолжил работать в «Барселоне».

А дальше внезапно всё остановилось. Первую помеху создал тренер сборной Франк де Бур. Он не разрешил игроку пройти медосмотр перед началом Евро, чтобы не отвлекаться ни на что, кроме подготовки. Странное решение: ведь если вопрос с будущим уже урегулирован, на чемпионате Европы несколько проще сосредоточиться, чем если приходится держать в уме разные варианты (да ещё и риск травмы до и после подписания контракта с клубом выглядит совершенно по-разному). Но это де Бур, а для него принимать странные решения в порядке вещей.



На фоне этой паузы пошли новости другого типа. Что в сделку между «Барселоной» и игроком внезапно вклинился «ПСЖ». Согласно нескольким источникам (в том числе Фабрицио Романо, который первым написал о договорённости с «Барселоной»), парижане предложили Вейналдуму от восьми до 10 млн евро в год.



На первый взгляд, ничего удивительного. Хороший игрок, по современным стандартам ещё не на излёте карьеры, бесплатный. Но всё чуть сложнее. Во-первых, у «ПСЖ» в составе шесть центральных полузащитников — не считая Дракслера, который способен выполнять эту роль. А для Маурисио Почеттино схема 4-3-3 — не основная, он гораздо чаще использует 4-2-3-1, где нужны всего два игрока в центре поля. То есть в любом случае получается явный перебор по количеству. Во-вторых, Вейналдум просто не относится к тому типу игроков, которых не хватает команде.

Верратти и Паредес хороши в продвижении мяча под давлением, у них отличная техника паса и высокая устойчивость к прессингу. Перейра хорош в разрушении, а Гейе и Эррера совмещают все перечисленные качества. Плюс травматичный, но умнейший Рафинья и Дракслер, который способен делать рывки в штрафную в стиле Вейналдума. Плюс Рафинья и Верратти могут тащить мяч из глубины — крайне важное для Почеттино качество, даже более важное, чем умение находить зоны и своевременно их заполнять.

Другими словами, Вейналдум не нужен «ПСЖ» ни для количества, ни по стилю. Его качества — не те, без которых Почеттино не может собрать в Париже свою команду и играть в свой футбол. Тогда зачем вся эта суета?



Из мести.



«ПСЖ» воюет с «Барселоной» уже давно. Примерно с тех пор, как Верратти сфотографировался с каталонской газетой, где на обложке был заголовок о его переходе в «Барселону», а президент Хосеп Бартомеу говорил, что игрок рвётся в его клуб. Видимо, в «ПСЖ» обиделись: Верратти сменил агента и извинился, а руководство запустило операцию «Неймар». Игроки сманили за 222 млн евро с издевательской схемой ухода от финансового фэйр-плей и издевательским же заявлением о контракте: «Он подписывает» — что было ответом на «он остаётся» от Жерара Пике.

Через год парижане попробовали сделать то же самое с Ракитичем: предложили за него безумные 90 млн евро, а ему самому — безумный личный контракт. Но хорват был слишком важен для Эрнесто Вальверде и слишком счастлив в команде — его не убедило щедрое предложение.



Позднее руководство «ПСЖ» несколько раз жаловалось на неэтичное поведение каталонцев в переговорах по игрокам — но при этом сам Леонардо этой зимой сказал, что «обсудит с Месси его будущее за столом переговоров».



Это похоже на войну, в которой целью может быть не столько собственная выгода, сколько ущерб врагу. Даже если «ПСЖ» не нужен Вейналдум — что с того? Это может быть и способом заставить «Барселону» потратить больше. Для Лапорты было бы странно сохранить Кумана, но не взять ему игрока, о котором тренер говорил целый год, тем более свободного агента.



Возможно, вся история может показаться раздутой и пустой, но есть нюанс. В августе 2017 года в интервью каталонскому радио RAC 1 агент Франклин Мала рассказал о несостоявшемся трансфере своего клиента в «Барселону». Клиент — Жан Сери, ивуарийский полузащитник, который несколько лет назад зажёг в «Ницце», попал с командой в Лигу чемпионов и привлёк внимание топ-клубов. Агент сказал, что между «Ниццей» и «Барселоной» прошли переговоры и стороны были близки к соглашению: трансфер за 30 млн евро плюс 10 млн бонусов, контракт на четыре года, но через несколько дней вмешался «ПСЖ».



Парижский клуб предложил «Ницце» 50 млн сразу. Руководство сообщило об этом «Барселоне», каталонцы не стали участвовать в аукционе и вышли из переговоров, а «ПСЖ» отозвал предложение. «Они затеяли всё это только для того, чтобы поиметь «Барселону», — мнение агента игрока, который в итоге не попал ни в один из клубов, сделавших предложение.



Ситуация с Вейналдумом очень похожа. Снова есть договорённость, но парижане врываются с более выгодным предложением, хотя нет явной уверенности в том, что им вообще нужен игрок. С поправкой на то, что Вейналдум — всё-таки не Сери: он не затеряется в любой полузащите и навяжет конкуренцию за место в основе кому угодно.