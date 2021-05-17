Последние матчи «Барселоны» противоречат тому, что Куман делал весь год

Три недели назад «Барселона» отставала от «Атлетико» на два очка, имея игру в запасе. Также впереди была очная встреча между командами. Всё в руках «Барселоны». Через три недели каталонцы на третьем месте, и выше уже не поднимутся.

На протяжении сезона не «Чемпионате» несколько раз выходили статьи с посылом о том, что работу Рональда Кумана не нужно мерять результатами команды. Независимо от того, что думал Жозеп Бартомеу, когда предлагал контракт, единственной выполнимой задачей Кумана было не вернуть «Барселоне» статус суперклуба и фаворита Лиги чемпионов с наскока, а сделать этот муторный тяжёлый сезон более осмысленным. Пройти его с наименьшими потерями и заложить как можно более прочный фундамент для следующего цикла – с другим президентом и составом.

Не смотрите на результаты «Барселоны». Работа Кумана важна другим Забивает даже Дембеле.

Достаточно посмотреть на статистику сыгранных минут и возраст команды, чтобы понять, что Куман с этой задачей справился. За тур до конца сезона Педри сыграл в чемпионате 3481 минуту, Мингеса – 2751, Дест – 2629, Араухо – 2051, Тринкау — 1264. Больше 600 минут у Мориба, и только травма выбила Фати из основы. Основа обновилась не наполовину, но близко к этому. С настолько посвежевшей обоймой «Барселона» не провалила сезон, хотя такие опасения были, взяла кубок и до самого конца претендовала на чемпионство.



Поэтому сейчас хейтить Кумана за то, что он проиграл титул, вроде бы как-то глупо. В начале сезона нынешний его итог попал бы в категорию «неплохо». И ещё в декабре, когда тренер перебирал схемы в поисках баланса, который будет удобен Месси и при этом не слишком ударит по команде, третье место выглядело не худшим вариантов – в какой-то момент до зоны вылета было всего три очка.



Сам по себе проигранный титул не является признаком провала Кумана и не является поводом как-то по-новому оценивать его работу. Проблема не том, что «Барселона» проиграла гонку, а в том, как она это сделала. Вот это действительно пугает.



С самого начала Куман искал систему, которая была нацелена не на преодоление прессинга топ-клубов, а на взлом низкого блока середняков. «Барселона» при нём плохо провела все большие матчи: одна победа над «Ювентусом» при поражениях от «Реала», «Атлетико», «ПСЖ» и того же «Ювентуса». Но при этом команда стабильно раскатывала аутсайдеров. В промежутке с января до середины апреля у «Барселоны» из серьёзных соперников в 14 турах чемпионата была только «Севилья», результат – 13 побед и одна ничья.



«Барселона» проваливала топ-матчи, но стабильно обыгрывала тех, кто слабее, а это верная стратегия для борьбы за чемпионство. Если бы её не хватило, если бы первого места стоила случайная разовая ничья с «Кадисом», или потери очков с «Атлетико» и «Реалом» — не было бы и причин менять что-то в оценке сезона и в работе Кумана. Но случилось по-другому: «Барселоне» не хватило не пары очков. И не тех, что потеряли с топ-клубами.

«Атлетико» остановил Месси фолами. А больше в «Барселоне» было некого останавливать 9 нарушений на Месси — и логичные 0:0 на «Камп Ноу».

В решающий момент сезона команда стала дарить очки аутсайдерам. «Гранада», «Леванте» и «Сельта» — 10-я, 14-я и восьмая команды чемпионата. Обыгрывай их и бери первое место, но каталонцы в этих трёх матчах взяли одно очко и проиграли чемпионат именно из-за этого.



Дело не в качестве игры. В каждом из этих матчей «Барселона» была намного сильнее соперника, создала больше моментов и наиграла если не на разгром, то на победу уж точно. Но и объяснить три однотипные потери очков за три недели – с ужасной реализацией, массой упущенных моментов – только невезением не получится. Слишком одинаково всё происходит. Возможно, речь об однотипных ошибках, которые нельзя распознать только по статистике созданных и допущенных моментов.

Например, ошибках в ротации, вернее, её отсутствии. Куман несколько месяцев подряд использовал одних и тех же игроков, к концу сезона они подошли в ужасной форме. Возможно, сработали какие-то другие проблем – сам Куман после игры с «Сельтой» пожаловался на менталитет. «Это происходит постоянно. Мы были лучше, доминировали, а они раз подходят к штрафной – и забивают дальним ударом. На финишной прямой нам не хватает менталитета». Это правда – с одной стороны, ко всем полевым игрокам «Барселоны» есть вопросы в реализации, а с другой – появились и вопросы к тер-Штегену. Забить «Барселоне» в последних матчах стало слишком легко.



Выходит, что Куман полгода выстраивал систему, чтобы разбираться с более слабыми соперниками (пусть даже ценой матчей с сильными) – но в самом конце именно это и не сработало. И судя по его комментариям, у него самого нет понимания, как бороться с ситуацией. И это уже повод внести корректировки в отношение к его работе.

Месси исполнил шедевр (с помощью де Йонга). Куман взял трофей Этот переходный сезон уже точно не стал неудачным.

Это не повод для хейта. Но и не повод надеяться, что Куман останется ещё на сезон. Он уже принёс пользу: обновил состав и интегрировал в основу несколько молодых игроков. Если бы он выиграл с этим составом большие трофеи, или даже не выиграл, но только из-за случайности, а не серии неудач, то уже превзошёл бы ожидания. Но он только заложил фундамент. Теперь на нём кто-то должен строить новую команду.