Верь, молись, симулируй. Всё о Маурисио Почеттино

«У футбольного тренера нет графика работы. Он просто всегда работает», — сказал однажды Маурисио Почеттино в интервью BBC. И добавил для ясности: «Моя жизнь – это дорога из отеля на тренировочную базу». Человек с таким отношением к жизни неизбежно сделает трудной и жизнь окружающих. Почеттино усложняет футболистам жизнь упорно и изобретательно.

Вы наверняка слышали про трёхразовые тренировочные сессии на предсезонных сборах, после которых команде не хватает сил даже на то, чтобы его ненавидеть. Но не всем известна другая деталь этих тренировок. Они делятся на 15-минутные сессии «интенсива», которые чередуются с паузами. Почеттино сам следит за часами и отмеряет время. И регулярно ошибается. Вернее, делает это специально: забывает вовремя остановить сессию. Поэтому игроки думают, что работали 15 минут, хотя на самом деле прошло больше.

В принципе, этого достаточно, чтобы составить психологический портрет, но вот ещё одна деталь. Когда у него спросили, кто из персонажей «Игры престолов» больше всего на него похож, Маурисио ответил: «Дракон».

Начало

Идея назначить дракона главным тренером пришла президенту «Эспаньола» далеко не сразу. В январе 2009 года. После первого круга команда шла в зоне вылета, уже дважды сменила тренера, ужасные спортивные результаты совпали с резким сокращением бюджета и протестами болельщиков. В общем, типичная история, когда разваливается всё и сразу. Разница в том, что у президента Даниэля Санчеса Либре оказался под рукой Почеттино – он тогда только получил диплом и тренировал женскую команду.

Фото: Luis Bagu/Getty Images

Почеттино – легенда «Эспаньола», он сыграл за клуб около 10 лет (с перерывами на «ПСЖ» и «Бордо») и в 2006-м закончил карьеру практически вынужденно. В последнем сезоне он конфликтовал с тренером, и его поддержала вся раздевалка. Новый тренер «Эспаньола» (внезапно, Эрнесто Вальверде) понимал, что при таком капитане у него авторитета в раздевалке не будет, и посоветовал присмотреться к тренерской работе. Почеттино не возражал. Он привык. Он начал знакомиться с работой тренера ещё в 18 лет, когда играл у Марсело Бьельсы, а тот заставлял его готовить отчёты по соперникам. В общем, в 34 года Маурисио перестал играть, а через два года работал с женской командой (даже не главным, помощником), когда получил предложение возглавить «Эспаньол», который только что проиграл «Малаге» 0:4. Он согласился и стал третьим на этом посту за полгода.

Задача поднять команду изначально выглядела немного наивно, скорее, это был популистский ход, чтобы задобрить болельщиков. Бывший игрок без опыта работы приходит в клуб-аутсайдер с финансовыми трудностями, чтобы спасти сезон. Так это не работает. Тем более что в календаре «Эспаньола» была одна особенность: в первый месяц тренеру-дебютанту предстояло три раза сыграть против «Барселоны». Клубы встретились в четвертьфинале Кубка Испании, а 21 февраля играли в чемпионате.

«Барселона» тогда проводила первый сезон под руководством Гвардиолы. Месси нёсся к «Золотому мячу», команда – к треблу, а Гвардиола – к фразе «мне уже можно заканчивать карьеру, превзойти такой сезон мне не удастся».

Матч с «Барсой» в Кубке стал для Почеттино первым в карьере. В команду не верила ни она сама, ни болельщики, которые на заполнили стадион даже наполовину. Гвардиола тоже не верил: выпустил на гостевое дерби второй состав. Но «Эспаньол» упёрся и внезапно не проиграл, 0:0. Через неделю играли на «Камп Ноу», на этот раз Месси, Хави и Дани Алвес играли с первых минут. Почеттино изменил тактику, перешёл на 4-5-1, «Эспаньол» держался почти весь первый тайм, а потом пропустил из-за ошибки вратаря Камени. В начале второго тайма защитник Лакрус поскользнулся, принимая мяч перед штрафной, – 0:2. После часа игры «Эспаньол» горел 0:3, но потом отыграл два гола за 10 минут.

«Эспаньол» сразу стал командой, с которой неприятно играть. Но и выиграть не получалось. 21 февраля, когда пришло время играть с «Барсой» в чемпионате в гостях, у Почеттино в карьере не было ещё ни одной победы. Он опять поменял тактику: вернул в состав де ла Пенью и Мартинеса, в опорную зону поставил одного Уртадо. Это было смело. «Барса» играла максимально сильным составом, с Месси, Анри, Хави и Это‘о.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Конечно, «Барсе» не везло. Анри промахнулся с трёх метров после навеса Месси, сам Месси бил рядом со штангой, а арбитр удалил Сейду Кейта ещё в первом тайме. Но это не отменяет того факта, что Иван де ла Пенья (рост – 171 см) забил головой при живых Пике (192 см) и Маркесе (184 см). Он бежал по полю и хлопал себя ладонью по голове – видимо, сам не верил, как забил. Яя Туре в тот момент махнул ногой выше его головы, но промахнулся по мячу. Потом тот же де ла Пенья перехватил ужасный пас Вальдеса и легко перебросил вратаря. Уже тогда, 10 лет назад, команда Почеттино не прощала сопернику ошибки. Так Маурисио сделал сразу две вещи впервые в карьере: выиграл и выиграл у Гвардиолы.

Обзор матча

Эта победа помогла ему завоевать доверие игроков, а весной «Эспаньол» так разогнался, что занял итоговое 10-е место.

Англия: 92% болельщиков против Почеттино

Почеттино легко мог не попасть в «Саутгемптон». Переговоры с президентом Николой Кортезе проходили трудно, к тому же никто, кроме президента, не хотел видеть Маурисио в клубе. Когда он был назначен, местная газета провела опрос среди болельщиков: 92% оказались против Почеттино. Иностранец, не говорит по-английски, пришёл посреди сезона вместо всеобщего любимца Найджела Адкинса, который за три года вывел «Саутгемптон» из третьей лиги в первую. Но Кортезе никого не слушал: «Если я должен заплатить непопулярностью за правильные решения, я с радостью это сделаю». Кажется, ему доставляло удовольствие делать всё по-своему. С другой стороны, у него всё отлично получилось: построил скаутскую сеть, выделил деньги на академию и превратил «Саутгемптон» в конвейер готовых игроков для топ-клубов.

Почеттино не сразу адаптировался к Англии и не сразу наладил контакт с лидерами, но увеличил отрыв от зоны вылета до пяти очков и сохранил его до конца сезона. А в следующем сезоне сделал ставку на молодых. Защита Клайн – Ловрен – Фонте – Шоу пропустила 46 голов за сезон (шестое место в АПЛ), а в полузащите, помимо молодого капитана Лалланы, ключевую роль стал играть Шнайдерлен. Этот «Саутгемптон» закончил сезон восьмым, но даже важнее итогового места была игра с топ-клубами. Почеттино обыграл «Ман Сити» (будущих чемпионом), «Ливерпуль» на выезде (будущих вице-чемпионов) и «Челси», а также два раза не проиграл «МЮ» и дома поделил очки с «Арсеналом».

Летом «Саутгемптон» продал Лаллану, Ламберта, Ловрена, Шоу и Чемберса. Почеттино тоже ушёл. Всего через полтора года после приезда в Англию он оказался в клубе топ-6. Логично, что именно в «Тоттенхэме», клубе, который сам развивается подобно «Саутгемптону», только где-то на уровне космоса. За пять лет Маурисио вырастил в Лондоне несколько звёзд, но главный результат его работы не в индивидуальностях.

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Прагматизм как философия

Стартовая точка, с которой нужно начинать анализ принципов Почеттино, – физика игроков. Жуткий тренировочный режим он подсмотрел у Бьельсы, которому это необходимо, чтобы команда могла высоко прессинговать весь матч. Но Маурисио ограничился только физподготовкой и не стал копировать игровой стиль своего учителя. Более того, его уникальным качеством, которое вывело аргентинца на уровень лучших тренеров мира, стал отказ от игрового стиля как такового. Его команды умеют всё. Это можно назвать прагматизмом, гибкостью или универсальностью, но в случае Почеттино прагматизм, пожалуй, достиг той высоты, когда его можно назвать философией.

Лучше всего эту философию характеризует реакция на обвинения Деле Алли в симуляции в матче с «Ливерпулем». «Мы придаём этому слишком много значения. Цель футбола – перехитрить соперника. Обмануть его. Это касается и симуляции. 20 или30 лет назад мы поздравляли игрока, когда ему удавалось перехитрить судью. Думаю, такие вещи, как видеоповторы, которые убивают эмоции, и повышенное внимание к мелочам, вроде симуляций, убьют футбол».

Забавно, насколько он оказался не прав насчёт эмоций: гол Стерлинга на четвёртой добавленной минуте выбил «Тоттенхэм» из Лиги чемпионов, но из-за VAR был через минуту отменён. Эта минута, возможно, самый эмоциональный момент всего сезона.

Эти фото разделяет 30 секунд. И в них трагедия великого тренера Гвардиолы Его команда снова вылетела задолго до финала.

Но и после этого тренер «Тоттенхэма», хоть и не скрывая счастья, не изменил своего мнения: «Эта технология по-прежнему не убедила меня. Ей нужно доверять, когда она помогает тебе, и когда вредит. Это изменит игру». Почеттино поддерживает симуляции, но против видеоповторов? Да, это определённо похоже на философию. Победа любой ценой. В этом смысл каждой его команды.

Как Почеттино это делает?

Разберём на примере «Тоттенхэма». Фанатичное отношение к видеоанализу и великолепная физика игроков сделали команду универсальным оружием. В Лиге чемпионов команда показала невероятный диапазон умений.

«Тоттенхэм» любит и умеет прессинговать. Первый матч в Лиге чемпионов с «Сити» лондонцы провели, высоко прессингуя соперника, накрывая гостей до вратаря. Странный выбор состава от Гвардиолы упростил жизнь, но из этой ситуации Маурисио выжал максимум. «Тоттенхэм» оборонялся, но делал это смело: далеко от своих ворот и оставляя игроков обороны один в один с атакой «Сити».

Победный гол Сона – прямое следствие ещё одного качества Почеттино. Он всегда сфокусирован на деталях, поэтому здорово управляет командой по ходу матча. Сон начал матч на левом фланге, но перешёл направо, когда стало ясно, что Делф – слабое звено «Сити». Лучший дриблёр «Тоттенхэма» отправился бить в больную точку и добился своего.

В ответном матче «Сити» объективно наиграл на более крупную победу, чем 4:3, но проблемы с реализацией точно не должны волновать команду, которая сама наказывает соперника за любую ошибку. Три гола в ворота Эдерсона из четырёх за 180 минут были забиты после индивидуальных ошибок разной степени тяжести. Да, повезло. Но так убийственно наказывать за каждую ошибку – тоже мастерство. В мастерстве наказания «Тоттенхэм» на пятый год работы Почеттино достиг уровня опытного палача.

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Первый матч с «Аяксом» — новый набор качеств. «Тоттенхэм» не сразу разобрался, как лучше всего противодействовать сопернику. Лондонцы играли от обороны по схеме 3-5-2, «Аякс» с удовольствием преодолевал прессинг, проникал в опасные зоны и создавал моменты, в свою очередь накрывая собственным прессингом попытки разыгрывать мяч. 0:1 к перерыву – чистое везение. В перерыве Почеттино всё исправил.

И «Бавария», и «Реал», и «Ювентус» играли с «Аяксом», исходя из собственных возможностей. Только Почеттино – и то не сразу – применил противоположный подход. Какой футбол неудобнее всего «Аяксу»? Смелому, прессингующему, обводящему, бьющему с любых дистанций и мастерски создающему пространству даже в плотной обороне «Ювентуса»?

Футбол, при котором «Аякс» защищается у своих ворот. Позиционные атаки – не самая сильная сторона «Тоттенхэма» (мягко говоря), поэтому этот ход не был очевидным. Но Почеттино прямо в ходе матча сделал ставку именно на позиционные атаки. Не чтобы упростить жизнь себе, а чтобы усложнить сопернику. Усложнять жизнь другим он умеет, как никто другой.

Во втором тайме «Тоттенхэм» запер «Аякс» на их половине поля и уже сам по итогам матча мог жаловаться на невезение. А на ответный матч приехал с уже понятным планом. Его тоже непросто реализовать: удержать «Аякс» в обороне не проще, чем выводок котят в очерченном мелом квадрате. Два гола в ворота Льориса при нескольких упущенных шансах Сона и Моуры – худшее начало для команды, которая приехала отыгрывать 0:1 и критически зависит от качества реализации. Но Почеттино снова адаптировался.

Он выпустил Льоренте (бесполезного в первом матче) и закидал штрафную «Аякса» навесами. Бешеный прессинг привёл к тому, что «Аяксу» всё-таки пришлось отказаться от розыгрыша и перейти на дальние забросы. Это было рискованно, но голландцы не умеют так играть. Эрик тен Хаг делал оборонительные замены, но этого было мало: его команда слаба в позиционной обороне независимо от количества защитников.

Моура в связке с Льоренте, полторы тонны навесов и агрессивный прессинг сработали так, что через 15 минут счёт был уже 2:2. Дальше пошли качели: если «Аякс» всё-таки продирался сквозь прессинг, это было опасно. Когда не продирался, то плыл под давлением. Гости в итоге и создали больше, и забили больше.

Дыр-дыр: тактика, которая приводит в финал Лиги чемпионов Почеттино, это было гениально.

Пожалуй, сейчас самое время напомнить, что по ходу шести матчей плей-офф Лиги чемпионов «Тоттенхэм» из-за травм и дисквалификаций терял Кейна, Алли, Сона, Уинкса, Дайера и Ламелу (не считая Орье). Об этом нужно сказать не для того, чтобы добавить эмоций. Напротив. Сам Почеттино никогда не забывает пожаловаться на несправедливость, если соперник имеет какое-то преимущество перед «Тоттенхэмом», поэтому дополнительно сочувствовать ему незачем. Речь о другом: список отсутствующих игроков нужен, чтобы подчеркнуть адаптивность тренера.

Решающая победа добыта без главной звезды. Её принёс хет-трик Моуры, для которого забить три гола в одном матче – уникальное достижение. А ключевую тактическую роль в победе сыграл Льоренте, отпущенный из «Ювентуса» в Испанию бесплатно, за ненадобностью. По большому счёту, «Тоттенхэм» не зависит вообще ни от кого. Перелом в игре с «Аяксом» случился, когда получил травму Вертонген.

Уинстон Черчилль, сравнивая пессимиста и оптимиста, сказал, что там, где первый видит препятствие, второй видит возможность. Пожалуй, нет такого препятствия, в котором Почеттино не увидел бы возможность.

Технологии и религия

До сих пор мы говорили о прессинге, физике, об анализе слабых сторон соперника и управлении игрой. Нужно добавить кое-что ещё.

10 лет назад, в «Эспаньоле», уже после победы над «Барселоной», у Почеттино не получалось ничего. Та победа оставалась единственной и после 11 матчей. Тогда Маурисио пешком отправился в храм на горе Монсеррат и там попросил о помощи высшие силы. Из 10 следующих матчей «Эспаньол» выиграл восемь.

Объяснить Почеттино только профессиональными умениями, тактикой, применением технологий и так далее – невозможно. Есть что-то ещё.

Почеттино из тех тренеров, которые показывают игрокам мотивационные видео. Многие так делают, но мало у кого это даёт результат. Когда Моуринью узнал, что Раньери показывал своим игрокам фильм «Гладиатор», чтобы их настроить, он сказал: «Меня бы команда за такое высмеяла». Почеттино не высмеивают. Его игроки заряжаются от него верой в себя. Пример: Гарри Кейн. Сезон 21-летнего Кейна до Почеттино: 10 игр, 3 гола в АПЛ. Первый сезон 22-летнего Кейна при Почеттино: 34 игры, 22 гола в АПЛ.

Есть известная история о том, как Дэнни Роуз после поражения решил, что он лично провёл сильный матч – и на следующее утро получил 26 видео с эпизодами его ошибок. После этого он называл решение остаться в «Тоттенхэме» лучшим в жизни. Стоп. Тренеров, которые занудно и долго, с помощью 26 видео, показывают игрокам, как те плохо сыграли, обычно не любят. Но капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис, объясняя, почему решил остаться в команде, назвал её семьёй. Виктор Ваньяма, который признался, что плакал после разносов Почеттино, позднее назвал тренера своим вторым отцом.

«Тоттенхэм» должен сохранить Почеттино любой ценой В тексте – подробное перечисление всех причин. С цифрами.

Чтобы управлять командой так, как Маурисио управляет «Тоттенхэмом», с тремя сменами схемы за матч, с Алли, персонально играющим по Жоржиньо, с Эриксеном, готовым сыграть на трёх позициях за час, мало тактических навыков. «Лучше взять игрока из академии, чем купить и ошибиться», — сказал он, когда только появился в Лондоне. Команда состоит из футболистов, которые при нём стали намного лучше, поверили в себя, и ценят это. А кто не стал – тот Адебайор.

Возможно, сейчас Почеттино и не прочь для разнообразия купить какого-нибудь игрока. Просто, чтобы вспомнить, как это бывает. Но отношения между ним и раздевалкой по-прежнему состоят не только из объяснения плана на игру и изнурительных тренировок. История с паломничеством и слова Ваньямы про второго отца объясняют, почему конструкция, которую Почеттино выстраивает в своих командах, прочнее, чем, если бы всё ограничивалось профессиональными отношениями. Дело в человеческих отношениях, а иногда и в мистике.

Именно это делает «Тоттенхэм» настолько опасным. Любую команду можно переиграть, но «Тоттенхэм», кажется, просто невозможно заставить поверить в собственное поражение. И, как мы убедились в недавнем четвертьфинале Лиги чемпионов, когда на табло был счёт 5:3, – они правильно делают, что не верят.

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