Пропали после 1:10. Где сейчас молодёжь «Ростова», которую громил «Сочи»

Если бы не «корона», получили бы они шанс в РПЛ?

Год назад в РПЛ случилась странная встреча — в гости к «Сочи» приехала молодёжка «Ростова». Основу не допустили до матча, так как сразу несколько игроков дончан заболели коронавирусом.

Команду посадили на карантин, и в случае неявки на игру «Ростову» грозило техническое поражение. Клуб решил бороться до последнего, но юных футболистов сочинцы не пощадили — победа хозяев со счётом 10:1 стала рекордной для РПЛ, вызвав при этом бурю негатива в соцсетях и со стороны футбольной общественности. Где теперь та смелая ростовская молодёжь? Рассказываем.

Денис Попов, вратарь (18 лет)

Главным героем того аномального матча стал вратарь дончан Денис Попов. Несмотря на десять пропущенных мячей, его признали лучшим игроком встречи. Попов выручил свою команду, отразив удар Заболотного с пенальти, а также совершил 15 сейвов. Без него молодёжь «Ростова» могла проиграть и более крупно.

В отличие от большинства своих партнёров, Попов и раньше несколько раз попадал в заявку «Ростова». Однако после разгромного матча Денис больше за основу дончан не играл. Потерял он место и в молодёжной команде жёлто-синих. В феврале 2021 года Попов уехал в Европу — правда, пока всего лишь в Латвию. За свой новый клуб («Валмиера») он ещё не дебютировал.

Владимир Абрамов, защитник (19 лет)

Разгром ростовской молодёжи начался именно с Абрамова. Мостовой пробил по воротам, и в борьбе с Заболотным защитник дончан, пытаясь вынести мяч с линии, срезал его в собственные ворота. Владимир также покинул «Ростов» — в октябре прошлого года он перешёл в «Локомотив-Казанка». В сезоне-2020/2021 на счету Абрамова 11 матчей в ПФЛ и одна результативная передача.

Никита Куприянов, полузащитник (19 лет)

С капитанской повязкой дончан на поле вывел Никита Куприянов. Интересно, что даже в молодёжной команде «Ростова» он не был капитаном. В отличие от Попова и Абрамова, Куприянов всё ещё числится в клубе. Тот самый матч с «Сочи» остаётся для него пока что единственным за первую команду «Ростова». В молодёжном первенстве на счету Никиты 22 матча, 3 забитых мяча и одна результативная передача.

Роман Романов, полузащитник (18 лет)

К удивлению многих, счёт в Сочи открыл «Ростов» — уже на первой минуте гол забил Роман Романов. Его удар с линии штрафной не смог взять даже опытный Джанаев. После этого «Сочи» включился и ростовскую молодёжь уже не жалел. Что же касается Романова, то он остаётся игроком системы дончан. Сейчас Роман выступает за команду «Ростова» в ЮФЛ.

Данил Хромов (18 лет)

Голевую передачу на Романова отдал Хромов. Он грамотно открылся в чужой штрафной, обработал мяч и покатил его под удар партнёру. Данил продолжает бегать за молодёжку «Ростова»: в сезоне-2020/2021 он провёл 24 матча, забил 4 мяча и отдал 3 результативных передачи.

Сергей Кочканян (18 лет)

Кочканян в перерыве вышел на замену и отыграл весь второй тайм. В отличие от многих товарищей по молодёжке, Сергей уже находится где-то неподалёку от первой команды «Ростова». Так, например, в ноябре прошлого года он попал в заявку на матч с «Динамо» (4:1). Кочканян до сих пор в клубе, а в 2021 году он принял футбольное гражданство Армении. Не так давно Сергей получил свой первый вызов в молодёжную сборную Армении.

Максим Ставцев (17 лет)

Самым молодым игроком на поле в том матче был Максим Ставцев — 16 лет и 4 месяца. Таким образом, он вошёл в число самых юных дебютантов за всю историю чемпионата России (четвёртое место). Максим провёл на поле 10 минут, выйдя на замену. Сейчас Ставцев выступает за юношескую команду «Ростова» в первенстве ЮФЛ.

Также продолжают играть за молодёжные и юношеские команды «Ростова»:

Тимофей Калистратов (18 лет)

Вильям Рогава (18 лет)

Кирилл Гирнык (18 лет)

Павел Горелов (18 лет)

Никита Колотиевский (20 лет)

Тамаз Топурия (19 лет)

Иван Комаров (18 лет)

Алексей Корниенко (18 лет)

Никита Каштан (17 лет).

Бонус — Заур Тедеев (тренер)

Руководить совсем ещё «зелёными» футболистами в Сочи отправили главного тренера молодёжки «Ростова» Заура Тедеева. После игры он осудил действия хозяев.

Заур Тедеев И.о. главного тренера «Ростова» в матче с «Сочи» «Был бы я на их месте — точно бы не вышел на поле. Думаю, что в команде есть определённые лидеры, которые в этой ситуации, возможно, могли подойти к руководству или тренерскому штабу и сказать, что это не тот матч, где они могли бы проявить свои лучшие качества».

Тедеев продолжает возглавлять молодёжную команду «Ростова». В сезоне-2020/2021 дончане под его руководством одержали 12 побед в 28 матчах.

Матч «Сочи» — «Ростов» вызвал большой резонанс не только своим результатом. Можно по-разному относиться к тому, что сделали футболисты хозяев на поле. Куда важнее здесь то, что сочинцы изначально отказались переносить матч с «Ростовом». «Пусть это будет на их совести, — заявил тогда президент «Ростова» Арташес Аратунянц. — Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка».