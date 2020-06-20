«Взрослые мужики, постеснялись бы». Кто и как реагировал на матч «Сочи» — «Ростов»

Соцсети целый день кипели по поводу матча «Сочи» — «Ростов».
Ниже — избранные посты.
До матча все упражнялись в шутках над возрастом команды, которая поедет в Сочи.
И проводили аналогии с болезнью игроков «Сочи».
«Ростов» в этой ситуации тоже не прав, нужно было внятнее объяснять футболистам, куда можно ходить, а куда нет. Про позицию «Сочи» я вообще молчу, пусть получит приз Fair play из рук Прядкина – будет фантастически. А детям этим вообще можно играть? Ладно контракты, но если они три дня занимаются всего, как им будет по жаре в Сочи играть? Ещё и против людей, которые профессионально много лет в футбол играют? Думаете, комфортно им будет? А что будет потом с этими ребятами?» — возмущался Роман Широков в беседе с «Чемпионатом».
А потом начался матч и ленты соцсетей взорвались.
«Ростов» забил на первой минуте.
Когда дошёл до пика за 50 секунд первого тайма.
В голе «Ростова» искали и чисто футбольные причины.
А фанаты «Спартака» сразу вспомнили, что автора гола в своё время отчислили из академии «Спартака».
Потом чудеса начал творить вратарь Денис Попов.
Он отразил пенальти Заболотного.
Нашлось место и шуткам про Памелу.
Илья Геркус возмущался грубостью игроков «Сочи».
Ещё много возмущал тот факт, что некоторые игроки «Сочи» праздновали забитые голы.
Футболисты «Ростова» казались гладиаторами.
После матча все говорили только о ростовских мальчишках.
Они получили респекты даже от конкурентов в борьбе за Лигу чемпионов.
- 20 июня 2020
-
13:51
-
13:45
-
13:44
-
13:36
-
13:30
-
13:14
-
13:12
-
13:07
-
13:04
-
12:53
-
12:34
-
12:31
-
12:20
-
12:02
-
11:55
-
11:49
-
11:37
-
11:09
-
11:01
-
10:55
-
10:50
-
10:31
-
10:21
-
10:13
-
10:13
-
09:55
-
09:53
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:17
-
09:00
-
07:31