«Взрослые мужики, постеснялись бы». Кто и как реагировал на матч «Сочи» — «Ростов»

Соцсети целый день кипели по поводу матча «Сочи» — «Ростов».

Разгром, за который стыдно. А парни из «Ростова» — молодцы! Даже несмотря на 1:10 юнцам из «Ростова» хотелось аплодировать.

Ниже — избранные посты.

До матча все упражнялись в шутках над возрастом команды, которая поедет в Сочи.

И проводили аналогии с болезнью игроков «Сочи».

«Ростов» в этой ситуации тоже не прав, нужно было внятнее объяснять футболистам, куда можно ходить, а куда нет. Про позицию «Сочи» я вообще молчу, пусть получит приз Fair play из рук Прядкина – будет фантастически. А детям этим вообще можно играть? Ладно контракты, но если они три дня занимаются всего, как им будет по жаре в Сочи играть? Ещё и против людей, которые профессионально много лет в футбол играют? Думаете, комфортно им будет? А что будет потом с этими ребятами?» — возмущался Роман Широков в беседе с «Чемпионатом».

А потом начался матч и ленты соцсетей взорвались.

«Ростов» забил на первой минуте.

Когда дошёл до пика за 50 секунд первого тайма.

В голе «Ростова» искали и чисто футбольные причины.

А фанаты «Спартака» сразу вспомнили, что автора гола в своё время отчислили из академии «Спартака».

Потом чудеса начал творить вратарь Денис Попов.

Он отразил пенальти Заболотного.

Нашлось место и шуткам про Памелу.

Илья Геркус возмущался грубостью игроков «Сочи».

Ещё много возмущал тот факт, что некоторые игроки «Сочи» праздновали забитые голы.

Футболисты «Ростова» казались гладиаторами.

После матча все говорили только о ростовских мальчишках.

Они получили респекты даже от конкурентов в борьбе за Лигу чемпионов.