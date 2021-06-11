«Мы совершали глупейшие ошибки!» Первые матчи вратарей сборной России на Евро

Сборная России лишь раз в своей истории стартовала на групповом турнире чемпионата Европы с победы. Это было в 2012 году, когда проехались по чехам – 4:1. Правда, всё для нас закончилось не лучшим образом: поражение от греков в решающем матче и пролёт мимо плей-офф.

Евро-2020 россиянам придётся начинать матчем с одной из лучших команд в мире – сборной Бельгии. Это, между прочим, действующий бронзовый призёр чемпионата мира и первый номер рейтинга ФИФА. Многое будет зависеть от игры вратаря. Им, судя по всему, станет Антон Шунин. В ожидании премьеры вспоминаем, как наши вратари проводили стартовые встречи на чемпионатах Европы.

ЧЕ-1996. Станислав Черчесов

Сборная России впервые принимала участие в турнире под этим именем (в 1992-м была команда СНГ). И сразу угодила в группу смерти – Италия, Германия, Чехия. Последние две команды и сойдутся в финале. Впрочем, тогда россияне не виделись явными аутсайдерами. Они представляли собой отличную команду исполнителей с опытным голкипером Станиславом Черчесовым, которому на тот момент было 32 года.

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Команда Олега Романцева владела солидным игровым преимуществом в первом тайме, только не могла реализовать свои моменты. Кто знает, как сложился бы матч, если бы не ошибка будущего главного тренера сборной России уже на пятой минуте. Он неудачно выбил мяч, который прилетел к Ди Ливио, а тот отдал результативную передачу на Казираги.

Затем сборная России выравняла игру, сравняла счёт усилиями Цымбаларя, но всё же уступила, пропустив после контратаки. Черчесов даже нейтрализовал выход один на один, но та ошибка в начале матча всё испортила. Италия впервые за 33 года обыграла Россию/СССР в официальной встрече.

Что было дальше: вместо Черчесова на матч с Германией вышел Дмитрий Харин. Станислав Саламович завершал групповой турнир встречей с Чехией (3:3). К тому времени команду покинул отчисленный Сергей Кирьяков, и Россия уже ни на что не претендовала. Четырежды (!) Черчесову на помощь приходила штанга. В вину голкиперу можно поставить второй мяч, когда он неоправданно вышел из ворот.

На ЧМ-2002 он поехал в качестве запасного.

ЧЕ-2004. Сергей Овчинников

Второй турнир подряд сборная России попала в одну группу с командами, которые впоследствии разыгрывали трофей – теперь это были Португалия и Греция. Тогда ещё никто даже подумать не мог, что грозная по именам Испания не выйдет из группы. Единственную свою победу она одержала на старте турнира над Россией (1:0).

33-летний Сергей Овчинников дебютировал на крупных турнирах, приехав в Португалию в статусе первого номера. Экспериментальная линия обороны добавила хлопот Боссу, с которыми он справлялся – даже тащил удары в упор. Только вот с ударом Валерона по истечении часа игры Овчинников ничего не смог поделать.

Что было дальше: затем последовали матч с Португалией (0:2) и удаление, которого не было. Арбитру показалось, что Сергей в попытке отобрать мяч коснулся его рукой за пределами штрафной площади. Даже некоторые португальские игроки были возмущены решением, но оно уже было принято. Так закончился единственный крупный турнир для Овчинникова в составе сборной России.

ЧЕ-2008. Игорь Акинфеев

Великий турнир для сборной России начался с совсем не великого матча – она была полностью разобрана Испанией (1:4). Достаточно сказать, что по воротам Акинфеева будущие чемпионы нанесли 21 удар, 12 – в створ. Вряд ли символу ЦСКА можно предъявить претензии: первый гол – в пустые ворота, третий – расстрел с убойнейшей позиции, последний – после его спасения.

«У меня просто нет слов, мы совершали глупейшие, детские ошибки в обороне. Сложилось впечатление, что мы впервые собрались и вышли играть такой ответственный матч. Хотя мы целый месяц сидели на сборах и готовились к игре с Испанией. Какие могут быть слова, когда два игрока сборной Испании обыгрывают четверых игроков сборной России в штрафной? Перекидывают мяч и забивают гол», — негодовал Акинфеев в интервью телеканалу «Спорт».

Что было дальше: вы всё прекрасно знаете. Победы над Грецией, Швецией, Нидерландами. Снова разгромное поражение от Испании (0:3) и бронза. Но через 10 лет Акинфеев всё-таки победит испанцев.

ЧЕ-2012. Вячеслав Малафеев

Акинфеев из-за травмы в матче со «Спартаком» пропустил несколько месяцев, и первым номером в Польшу поехал Вячеслав Малафеев, который был прекрасно знаком главному тренеру россиян Дику Адвокату. Сборная Чехии начала стартовый матч активнее, но ограничилась парой стандартных положений, которые не завершились ударами в створ. Россия повела 2:0, а Чехия ответила в начале второго тайма – Пиларжа вывели один на один, и тот легко разобрался с Вячеславом.

Малафеев совершил важное спасение при счёте 2:1. Росицки нанёс хлёсткий удар из-за пределов штрафной, голкипер не смог сразу зафиксировать мяч. Понадобилась вторая попытка, которая оказалась успешной.

«Выделю минут 20 во втором тайме, в течение которых соперники доминировали на поле, но всё-таки к воротам почти не подходили. Я в эти моменты стоял почти без работы, только пытался что-то подсказывать полевым игрокам, а противники упирались в нашу полузащиту. Чехия по-своему удивила. Всё-таки чемпионат Европы – сильный турнир. Тут играют серьёзные команды, и такие результаты – большая редкость», — говорил Малафеев.

Что было дальше: в каждом матче на чемпионате Европы-2012 Малафеев пропускал по голу. В случае с Польшей (1:1) этого хватило для ничейного результата. А вот Греция обыграла Россию (1:0) и отправила домой.

ЧЕ-2016. Игорь Акинфеев

Последние два чемпионата Европы сборная России здорово начинала, но со временем всё становилось хуже, хуже и хуже. Единственное очко команда Леонида Слуцкого набрала в матче с Англией благодаря голу Василия Березуцкого в компенсированное ко второму тайму время.

В первом тайме англичане не ставили перед Акинфеевым неразрешимых задач, а во втором он проявил себя во всей красе. Чего только стоит спасение после пушечного удара Руни. Тут же в полупустые ворота готовился забивать Лаллана, но и здесь Игорь потащил. Правда, Адам находился в положении «вне игры».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Вскоре Щенников «привёз» опасный стандарт, с которого счёт открыл Эрик Дайер. Но даже здесь Акинфеев почти дотянулся до неберущегося удара.

«Думаю, что всё-таки не очень хороший матч получился, потому что пропустили гол с ненужного штрафного. Сами себе привозим постоянно какие-то непонятные голы», — говорил Акинфеев после матча.

Что было дальше: затем последовали два поражения — от Словакии и Уэльса — и бесславный вылет с турнира. Акинфеев проведёт отличный домашний чемпионат мира, после которого завершит карьеру в сборную. Хотя сейчас он бы точно картину в сборной не испортил.