«Неудивительно, что 120 тысяч человек просят распустить сборную». Последний Евро России

Позор. Самое ёмкое слово, которым можно было охарактеризовать выступление сборной России на Евро-2016. Болельщики подписывали петиции, главный тренер и игроки занимались самобичеванием, а Мамаев с Кокориным — были Мамаевым и Кокориным.

Вспоминаем турнир, который 5 лет назад хотелось забыть навсегда.

Слуцкий — первый русский тренер сборной за 9 лет

После бразильского чемпионата мира 2014 года с главного тренера россиян Фабио Капелло слетела мантия безупречности, но ещё год итальянец продолжал работу со сборной. И только в июле 2015 года, после безнадёжного поражения от грозных австрийцев (да, было время!) со счётом 0:1, РФС удалось расстаться с доном Фабио. А уже в августе к работе с командой приступил российский тренер — первый с июля 2006 года, пока сборную России не возглавил Гус Хиддинк.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Под руководством Леонида Слуцкого россияне постепенно выправили положение в отборочной группе. Ключевыми стали две игры сборной Швеции. Сначала скандинавы уступили нашей команде в гостях — 0:1 с голом Дзюбы, а потом России помогли австрийцы, уничтожившие шведов в Стокгольме — 4:1. В оставшихся матчах всё было в наших руках — и сборная справилась. Игра не радовала, но путёвку на Евро-2016 мы завоевали.

Без центра поля и лидера

Возможно, Евро для сборной России сложился бы несколько иначе, но ещё до начала турнира «вылетел» центр полузащиты. Травмы Алана Дзагоева тогда ещё не воспринимались как нечто обыденное, а для Игоря Денисова это и вовсе был, по сути, последний шанс блеснуть на топ-турнире. В стартовом составе их заменили Александр Головин и Роман Нойштедтер. И оба не потянули уровень Евро. Головин — пока, Нойштедтер — никогда.

По ходу турнира обнажилась и другая проблема — отсутствие лидера. Артём Дзюба хоть и поехал на чемпионат Европы, но лидером сборной стал только спустя два года — на домашнем первенстве мира. Кокорин? Он возложенных надежд не оправдал. Денисова не хватало и тут — в заявке его заменил Артур Юсупов, а вот на поле без его харизмы образовалась пустота.

Героическая ничья с англичанами и побоище в Марселе

Хотя после первого матча на Евро могло показаться, что всё очень даже неплохо. Пока российские и английские фанаты разносили Марсель, наша команда сражалась с Англией на футбольном поле.

После первых 45 минут игра российской сборной оставляла странное впечатление. Даже при трёх нападающих в основе россияне практически весь тайм просидели в обороне, а в немногочисленных атаках действовали крайне брезгливо. Англичане же играли очень здорово, не реализовав несколько классных моментов.

Во втором тайме давление на наши ворота продолжилось, и своего сборная Англии всё-таки добилась. Эрик Дайер открыл счёт ударом со штрафного. Спас Россию игрок с «пружинами в бутсах» — Василий Березуцкий на 2-й добавленной минуте после подачи Георгия Щенникова головой переправил мяч в сетку — 1:1!

«Могу поблагодарить ребят за то, что активно провели концовку и смогли забить гол, смогли до конца побороться и спасти матч, который очень сложно было спасти. Соперник играл с преимуществом, но большую часть матча нам удавалось сдерживать очень сильную линию атаки сборной Англии», — сказал на пресс-конференции главный тренер россиян Леонид Слуцкий.

Казалось, героическое спасение придаст импульс игре нашей сборной. Но всё хорошее на этом закончилось. Мы об этом, правда, ещё не знали.

Поражение от словаков и драка с участием Мамаева

Одно очко после матча с фаворитом группы, впереди — игра со средненькими словаками, у которых есть разве что Марек Гамшик. Но один-то в поле не воин. Лидер сборной Словакии опроверг нашу пословицу, сделав результат ещё в первом тайме — отдал пас на Владимира Вайсса-младшего и забил сам. В этот раз игра была более-менее равной, но словаки воспользовались своими шансами и дважды забили.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Во второй половине Россия выдала полноценный штурм чужих ворот, однако отыграть удалось только один гол — отличился вышедший на замену Денис Глушаков.

«Слабакия проиграла Словакии» — подвели итог второй игре национальной команды на Евро читатели «Чемпионата». Неспокойно было и в раздевалке сборной России, на следующий день журналисты заметили синяк под глазом у Мамаева. Писали, что это Роман Широков ударил Павла по лицу. Детективная история разрешилась лишь спустя 4 года. Драка действительно была, но бровь Мамаеву разбил Глушаков. Случайно.

«Мамаев в тренажёрке ударился, как сказали, – вспоминал в документальном фильме «Наши на Евро» со смехом Глушаков. – Рома тогда перешёл в ЦСКА из «Спартака». Сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, что, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Ты ушёл, говорю, будем в тройке. Слово за слово – да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому».

Так или иначе, без скандала на крупном турнире снова не обошлось. А в сухом остатке одно очко после двух игр, и нам предстояла старинная русская забава — считать расклады перед последним туром. Впрочем, для того, чтобы все они стали актуальными нужно было побеждать Уэльс.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Закуска для «дракона», единодушие СМИ и петиция о роспуске сборной

Раскладами раскладами, но на поле в Тулузе в составе валлийцев вышли Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи — оба на пике формы. Этот Уэльс в итоге дойдет до полуфинала турнира, «хлопнув» по пути наших первых соперников на Евро-2020 — Бельгию (3:1). У России шансов тоже не было, пропустили три, а могли и больше. После игры две крупнейшие российские газеты, не сговариваясь, вышли с одинаковыми заголовками: «Тулузеры», а болельщики создали петицию о роспуске сборной, которую в итоге подписали 951 304 человека. Резонанс был таким, что глас народа прокомментировали и депутаты, и спортивные функционеры, и тренеры.

Валерий Карпин Бывший главный тренер «Спартака» и «Армавира» Неудивительно, что 120 тысяч человек просят распустить сборную России. Естественно, после такого провального результата будет негативное отношение. Другое дело, чтобы этот негатив не уходил, так скажем, в песок. Понятно, что это неудачное выступление, но самое главное — разобраться почему. Причём это уже не первый год. Поэтому надо понять, почему это происходит, и решать эти проблемы, а не оставить опять всё, не пустить всё на самотек.

Бензина в огонь болельщицкого гнева спустя две недели после вылета сборной из турнира подлили Александр Кокорин и Павел Мамаев. 5 июля в Сети появились сообщения о том, что неразлучные друзья заказали в Монте-Карло 500 бутылок шампанского на сумму € 250 тыс. Впрочем, по прошествии дня владелец клуба, бизнесмен Флавио Бриаторе, поспешил заявить, что футболисты не имели никакого отношения к той вечеринке. Но осадок остался.

«Ко мне в номер зашла группа игроков...»

А ещё спустя четыре дня, 9 июля, уже экс главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью Юрию Дудю подвёл черту под выступлением нашей команды на Евро.

«Ко мне в номер постучала группа игроков. До девяти утра мы обсуждали то, что произошло. <...> Футболисты и я чётко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы говно».

***

10 августа 2016 года сборную России возглавил Станислав Саламович Черчесов. Но это уже совсем другая история. Из сборной того созыва сейчас в составе только Александр Головин и Артём Дзюба. Оба — совсем в другом статусе, и хочется верить, что результат выступления на Евро тоже будет другой.

Уже через два дня, 12 июня, первая игра — с Бельгией в Санкт-Петербурге.