Первыми чемпионами были наши! Кто и как придумал Евро

Впервые идея провести объединённый чемпионат с участием только европейских сборных появилась ещё в 1920-х, но претворить её в жизнь получилось только спустя несколько десятков лет. Первый розыгрыш турнира состоялся в 1960-м, через пять лет после смерти автора идеи Анри Делоне.

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Делоне не был далёким от футбола человеком: в молодости он играл за команду «L'Étoile des deux lacs» (переводится как «Звезда двух озёр»), созданную под патронажем приходской церкви в одном из округов Парижа. Набегавшись в поле, француз стал арбитром, но надолго на этом поприще не задержался – его судейскую карьеру прервал совершенно нелепый несчастный случай. Во время матча при выполнении штрафного удара футболист одной из играющих команд так пнул мяч, что тот на всей скорости влетел в лицо Делоне – свисток провалился в желудок, оставив после себя в качестве напоминания два сломанных зуба.

Фото: РИА Новости

Не желая, видимо, и дальше рисковать здоровьем, француз решил завязать с выступлениями и пересесть в кресло руководителя своего бывшего клуба. Спустя три года Делоне занял должность секретаря Французского межфедерального комитета (CFI), через шесть лет – стал генеральным секретарём федерации гимнастики и спорта. Когда CFI преобразовали во Французскую федерацию футбола (FFFA), Делоне передвинули на ту же должность уже туда. Вместе с новым местом работы он получил право участвовать в заседаниях исполкома ФИФА.



В 1927-м году Делоне, воспользовавшись своим положением, на собрании в Париже впервые выдвинул предложение создать чемпионат среди европейских сборных. Идею не поддержали – куда важнее было продумать формат мирового турнира, да и в Европе не было футбольной ассоциации, которая смогла бы объединить под своей эгидой разрозненные национальные федерации. Спустя год утвердили формат первого в истории чемпионата мира, провести который было решено в Уругвае, а к мысли Делоне о европейском чемпионате вернулись лишь спустя почти 30 лет.



В 1954-м появился Союз европейских футбольных ассоциаций, более известный как УЕФА, и первым его президентом стал как раз Делоне. До рождения турнира, о котором он мечтал столько времени, он не дожил пару лет – в ноябре 1955-го француз умер от неизлечимой болезни. Дело до конца довёл его сын Пьер: он заменил отца на посту президента УЕФА и продолжил разработку проекта нового чемпионата. В 1957-м очередной конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций наконец утвердил формат турнира, первый раз провести который решили спустя три года под названием «Кубок европейских наций». Но не все были согласны с нововведением: федерации ФРГ, Италии, Англии, Швеции, Голландии и Бельгии были самыми активными противниками, утверждая, что чемпионат помешает футболистам нормально отдохнуть после напряженного сезона в национальных лигах. Под таким же предлогом они отказались от участия в дебютном розыгрыше Кубка европейских наций.



Всего из 30 федераций, входивших тогда в состав УЕФА, своё согласие на участие в турнире дали 17 стран, поэтому пришлось проводить дополнительный квалификационный раунд, участниками которого волей жребия стали Чехословакия и Ирландия. Из-за того отсутствия чёткого международного календаря эти сборные встретились только в мае 59-го – спустя почти полгода после первых матчей 1/8 финала.

Фото: РИА Новости

Начали историю Кубка европейских наций сборные СССР и Венгрии, встретившиеся в Лужниках: 100 572 зрителя воочию увидели исторический, первый гол спартаковца Анатолия Ильина и первую победу союзной команды на турнире.



Пройдя Венгрию, сборная СССР попала в 1/4 финала на Испанию, но соперник отказался ехать в Москву – вроде бы диктатор Франко запретил футболистам выступать в «коммунистической державе», но, по некоторым сообщениям, это решение было продиктовано не политикой, а результатом товарищеского матча советских футболистов с поляками. Встреча закончилась разгромным счётом 7:1, тренер испанцев Эленио Эррера, который при этом действе присутствовал в Лужниках, остался просто шокирован увиденным. Франко был не менее удивлён, когда прочитал в газетах хвалебные отзывы Эрреры о победе СССР над поляками (ему почудились в этом признаки слабости) и отдал приказ с советскими футболистами в Москве не играть. УЕФА отказался перенести встречу на нейтральную территорию, поэтому Испанию дисквалифицировали и наказали крупным штрафом.

В финальную пульку попали Югославия, Чехословакия, СССР и Франция. Регламент предусматривал, что полуфиналы, финал и матч за третье место пройдут в одной из стран-участниц 1/2 финала – ею стала Франция. Именно там, на стадионе «Парк де Пренс», после изматывающего матча против Югославии советская сборная подняла над головой кубок Андре Делона.

Фото: Из личного архива Льва Яшина

Кубок Европейских чемпионов-1960. Финал



Югославия — СССР — 1:2 д.в. (1:0, 0:1, 0:1)

10 июля 1960 года. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 17 966 зрителей.

Судьи: Эллис, Финни, Астон (все — Англия).

Югославия: Видинич, Дуркович, Юсуфи, Жанетич, Миладинович, Перушич, Шекуларац, Еркович, Галич, Матуш, Костич (к).

СССР: Яшин, Чохели, Масленкин, Крутиков, Войнов, Нетто (к), Метревели, Вал. Иванов, Понедельник, Бубукин, Месхи.

Голы: 1:0 Галич (43), 1:1 Метревели (49), 1:2 Понедельник (113).

Предупреждение: Миладинович.

Серебряный трофей в тот же год создал Артюс-Бертран, и его разыгрывали вплоть до 2008 года. В тот год Икер Касильяс поднял обновлённый кубок, отличающийся от оригинала, но сохранивший его черты: его сделали на 18 см выше и на 2 кг тяжелее, увеличили основание, чтобы придать стабильности, а также изменили место нанесения имён победителей.