Сумасшедший матч с Бельгией! Гол на последних секундах спас Черчесова от отставки?

28 марта 2017 года в матче-открытии стадиона «Фишт» в Сочи сборная России сыграла вничью со сборной Бельгии — 3:3. Это была первая с 1996 года игра, в которой наша команда не уступила бельгийцам, — и до, и после этого были только поражения. Проиграть должны были и тогда, но сборной помогло чудо (или Бухаров).

Шлейф от Евро-2016, подготовка к домашнему чемпионату мира

Провал на Евро во Франции долго сказывался на восприятии сборной России её болельщиками. Несмотря на смену главного тренера — команду в августе 2016-го возглавил Станислав Черчесов — отношение к сборной оставалось негативным. Не помогали в этом плане и результаты товарищеских матчей: к марту 2017 года национальная команда под руководством Черчесова подошла с двумя победами в шести матчах и поражениями от Коста-Рики (3:4), Катара (1:2) и Кот-д'Ивуара (0:2) А играть предстояло с одной из сильнейших сборных мира, «золотым» поколением сборной Бельгии. И хоть встреча и носила статус товарищеской (то есть, конечно, контрольной), шансов на успех у нашей команды было не очень много.

Как прошла игра

Тем удивительнее оказалось начало матча. Вероятно, на «Фиште» мы увидели лучшую на тот момент стартовую пятнадцатиминутку сборной России Станислава Черчесова. Уже в дебюте Дмитрий Полоз принял решение, которое в нашем футболе заносят в Красную книгу: пошёл в обводку, заработал штрафной, а после подачи Самедова и повторного навеса Комбарова из центра штрафной забил Виктор Васин. Потом сборная организовала две симпатичные контратаки, одну из которых даже завершил ударом Максим Канунников — заблокировал Вермален.



Обе контратаки классными передачами разгонял Алан Дзагоев. Однако всё хорошее закончилось, когда Алан, почувствовав дискомфорт, остановился и попросил замену. С уходом Дзагоева абсолютно пропала мысль нашей команды в атаке. Она стала вспыхивать уже во втором тайме, с выходом Александра Головина и Алексея Миранчука, организовавших гол в ворота Симона Миньоле, но всё, что было до, — кошмар: мяч постоянно летал от центральных защитников к Канунникову, Полозу, потом к Бухарову либо же на фланги, минуя середину поля.

Фото: РИА Новости

Однако замены Черчесова всё же сработали: Александр Головин и Денис Глушаков добавили центру поля дерзости и остроты, Алексей Миранчук почти сразу после выхода со скамейки запасных доказал, что бывает, когда ему дают свободное пространство, Александр Бухаров весь второй тайм боролся за мячи вокруг да около чужой штрафной: за три добавленные минуты Александр успел убежать наказывать за неосмотрительную передачу защитника и такой же беспечный выход Миньоле, не забить, вообще не подать вида (Бухаров даже не схватился за голову) и внести мяч в ворота после нового заброса из глубины.

В этой игре важен был не счёт. Важно, что во втором тайме сборная России наконец-то показала характер. При счёте 2:3 наша команда демонстрировала футбол не очень высокого качества, попадалась на острых контратаках, выбивала мяч из пустых ворот, но зато здорово прессинговала, ловила настроение, пробовала идти в обводку и продолжала гнуть свою линию даже после старого доброго навеса Комбарова за ворота.

Послематчевые комментарии

После поражения от ивуарийцев Станислав Черчесов выглядел мрачно. Не сказать, что на этот раз он излучал радость, но поводов для оптимизма было куда больше.

– Что сказали в перерыве игрокам?

– Успокоил команду. Соперник играл с преимуществом, поправил какие-то тактические вещи. Замены дали результат. Пропустили со стандартов, кроме них, сопернику не так много чего удавалось.

Александр Бухаров отличился спустя семь лет после дебюта в сборной. Этот мяч стал для него первым (и последним) за сборную России. Также он стал и первым футболистом «Ростова», забившим гол в составе сборной России.

– Второй тайм получился заметно лучше первого. Почему?

– Хотели порадовать своих болельщиков — идти вперёд, отыграться, забить. Отдать все силы на поле — вот что самое главное. Остальное придёт со временем.



– Каково было забить третий гол?

– Я пока не думал об этом, не осмыслил. Ну забил и забил. Чего? Команда — молодцы. До конца бегали и дожали. Вырвали ничью. Считаю, что при таком развитии событий это хороший результат.

***

Через два с половиной года после этой игры ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в своём телеграм-канале рассказал о ситуации, при которой Виталий Мутко (на тот момент президент РФС) мог уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

Евгений Ловчев ветеран «Спартака» Вспоминаю матч с Бельгией — ещё до чемпионата мира, в Сочи. Тогда мне ещё Мутко говорил: «Если не выиграем, придётся снимать Стаса». Проигрывали 1:3, но сумели сравнять. Мне кажется, в тот момент стал проявляться характер.

В итоге Черчесов сохранил свой пост, а сборная России в июне 2017-го обыграла Венгрию (3:0), сыграла вничью с чилийцами (1:1), достойно выступила на домашнем Кубке конфедераций. И через год, уже на чемпионате мира, показала лучший результат с 1970 года, лишь в серии пенальти уступив путёвку в полуфинал сборной Хорватии.

Кто знает, как бы поменялся ход истории, если бы Бухаров не сравнял счёт в той мартовской игре. Мы об этом уже никогда не узнаем. А вот найдутся ли у нас свои Васин (в хорошем смысле этого слова) и Бухаров в ближайшей игре с лидерами рейтинга ФИФА, станет известно совсем скоро. Уже 12 июня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с национальной командой Бельгии в первом туре группового этапа на Евро-2020.